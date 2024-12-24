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Минпромторг: Доля российских брендов парфюмерии выросла почти вдвое
В России доля отечественных брендов парфюмерии достигла 40% в 2024 году
Доля российских брендов на рынке парфюмерии в России в 2024 году достигла 40%, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года.
Глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что в этом году доля отечественных брендов достигла 40% от общего объема рынка, тогда как год назад она составляла 22%. В отдельных сегментах доля российских производителей превышает 75%, передает РИА «Новости».
Алиханов отметил активное развитие российской парфюмерной индустрии, которая становится все более конкурентоспособной. Он подчеркнул, что отечественные производители разрабатывают уникальные продукты, используя как традиционные, так и современные технологии, и активно замещают продукцию компаний, ушедших с рынка.
Министр также отметил, что для поддержки косметической отрасли применяются различные меры. Российские производители получают финансовые гранты и субсидии, что позволяет снизить затраты на производство и увеличить объемы выпускаемой продукции. Кроме того, с 1 сентября 2024 года на базе РХТУ им. Менделеева запущена первая магистерская программа по профилю «Парфюмер-технолог».
Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя стоимость флакона духов в России в первом квартале 2024 года составила 1 тыс. 830 рублей, что на 23% выше показателя четвертого квартала 2023 года.