Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.0 комментариев
В России подорожали духи
Центр развития перспективных технологий: Духи в России подорожали на 23%
Средняя стоимость флакона духов в России в первом квартале 2024 года достигла 1830 рублей, что на 23% выше показателя IV квартала 2023 года. Об этом говорится в исследовании Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
По данным ЦРПТ, за первые три месяца 2024 года в России было произведено 6,1 млн флаконов духов, а импортировано 2,4 млн флаконов. Таким образом, доля отечественных брендов на рынке духов составила 71%, передает «Российская газета».
Россияне потратили на парфюмерию в I квартале 2024 года 46,5 млрд рублей, из которых 5,3 млрд рублей пришлись на духи.
Как отметила глава товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина, рост цен может быть связан с тем, что на праздники 23 февраля и 8 марта россияне покупали более дорогие духи, а также с увеличением спроса на флаконы большего объема.
Ранее в России подорожал шиномонтаж. Средний чек на шиномонтаж в России вырос на 14% за год и на 4% за месяц, до 2330 рублей.