В России подорожали духи

Центр развития перспективных технологий: Духи в России подорожали на 23%

Tекст: Дарья Григоренко

По данным ЦРПТ, за первые три месяца 2024 года в России было произведено 6,1 млн флаконов духов, а импортировано 2,4 млн флаконов. Таким образом, доля отечественных брендов на рынке духов составила 71%, передает «Российская газета».

Россияне потратили на парфюмерию в I квартале 2024 года 46,5 млрд рублей, из которых 5,3 млрд рублей пришлись на духи.

Как отметила глава товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина, рост цен может быть связан с тем, что на праздники 23 февраля и 8 марта россияне покупали более дорогие духи, а также с увеличением спроса на флаконы большего объема.

Ранее в России подорожал шиномонтаж. Средний чек на шиномонтаж в России вырос на 14% за год и на 4% за месяц, до 2330 рублей.