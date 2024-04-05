В России подорожал шиномонтаж

«Чек Индекс»: Шиномонтаж в России подорожал на 14% за год

Tекст: Ольга Никитина

В Москве услуги шиномонтажа подорожали на 10% за год, до 2870 рублей, а в Санкт-Петербурге – на 10%, до 2520 рублей. Число покупок в этих городах выросло на 19% и 17% соответственно, пишет «Газета.ru».

Эксперты связывают рост цен с сезонным всплеском спроса, а также с увеличением издержек сервисов шиномонтажа.

Услуги автомоек в России за год подорожали на 17%, до 1120 рублей. Средний чек оказался на 3% выше уровня марта. Услугами автомоек владельцы машин пользовались на 12% чаще, чем в апреле 2023 года.

В Москве помыть машину в апреле 2024 года стало на 12% дороже, чем год назад (1310 рублей в среднем), а в Санкт-Петербурге – на 11% (1190 рублей в среднем).