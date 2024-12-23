«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».8 комментариев
На Соборной площади Кремля нарядили главную елку России
В Кремле на Соборной площади представили главную новогоднюю елку. Она украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами. Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Елку в Кремль привезли из-под подмосковного Можайска, ей 90 лет, ее рост 30 метров, а размах ветвей 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
30-метровую ель спилили в Можайском округе. Возраст главной красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Для украшения елки потребовалось 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески (фото: Илья Питалев/РИА Новости)
Оформление елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг елки изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев нашей страны (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)
Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки" (фото: Илья Питалев/РИА Новости)