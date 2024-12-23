На Соборной площади Кремля нарядили главную елку России

  • Новость часаВ Киеве прогремел взрыв
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму
    Фицо назвал визит к Путину в Кремль реакцией на слова Зеленского
    Генсек НАТО пристыдил Зеленского за критику Шольца
    «Мысль изреченная есть правда». Патриотизм стал основой современной культуры России
    Российские войска освободили Сторожевое в ДНР
    СВР заявила о подготовке Санду плана военной операции в Приднестровье
    Генсек НАТО заявил о возможных проблемах США из-за конфликта на Украине
    Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии в Абхазию
    Экспорт газа из России в ЕС с начала года вырос на четверть
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Распятый солдат как символ современной Украины

    «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    6 комментариев
    23 декабря 2024, 14:44 • Фоторепортаж

    На Соборной площади Кремля нарядили главную елку России

    В Кремле на Соборной площади представили главную новогоднюю елку. Она украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами. Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Елку в Кремль привезли из-под подмосковного Можайска, ей 90 лет, ее рост 30 метров, а размах ветвей 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    30-метровую ель спилили в Можайском округе. Возраст главной красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    Для украшения елки потребовалось 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Оформление елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Вокруг елки изображены Деды Морозы и Снегурочки различных народов, иллюстрируя разнообразие праздничных обычаев нашей страны (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

    Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки" (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

    Главное
    ОАК передала российским войскам новые Су-34 и Су-57
    В Кремле опровергли слухи о разводе Башара и Асмы Асад
    Иран назвал сроки подписания стратегического договора с Россией
    Фонд Сороса назван организатором маршей протеста в Грузии
    Глава МВД Польши осудил флаги УПА на переданных Киеву БТР
    В районе Новороссийска нашли восемь мертвых дельфинов
    «Союзмультфильм» назвал бюджет российского «ответа Marvel»

    Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики

    Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности

    Перейти в раздел

    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна

    В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

    В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму

    В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой. Теперь выяснилось, что на самом деле перед нами один из этапов подготовки военной инфраструктуры НАТО на случай столкновения с Россией. Но главное, даже при том, что виновные названы поименно, наказать их теперь невозможно. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Распятый солдат как символ современной Украины

      «Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

      8 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как НЛО могут помешать Трампу

      Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

      4 комментария
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............