Главная новогодняя елка — это не только важный элемент праздника, но и часть экологического проекта. После завершения праздников древесина ели будет использована для создания сувениров, а из семян шишек будут выращены новые елочки — "детки" Кремлевской елки" (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

Для украшения елки потребовалось 2 километра гирлянд и более 2500 игрушек, 400 из которых были изготовлены специально для этого проекта. В числе украшений — 150 светодиодных элементов, включая сосульки с эффектом бегущего света и мерцающие подвески (фото: Илья Питалев/РИА Новости)

30-метровую ель спилили в Можайском округе. Возраст главной красавицы этого года составляет 90 лет, диаметр ствола – 60 см, а размах нижних ветвей – 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

В Кремле на Соборной площади представили главную новогоднюю елку. Она украшена разноцветными шарами, новогодними игрушками, бусами и гирляндами. Тематика оформления елки отражает новогодние традиции разных уголков России. Елку в Кремль привезли из-под подмосковного Можайска, ей 90 лет, ее рост 30 метров, а размах ветвей 8 метров (фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»)

Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

«Распятый солдат» – одно из главных пропагандистских клише времен Первой мировой войны. «Распятый мальчик» в Славянске в 2014-м – как это ни печально – стал своего рода мемом. И вот на наших глазах, спустя десять лет – украинская «зеркалка».

Почему Центробанк испугался «переохлаждения» экономики Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности Перейти в раздел

Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп. Подробности Перейти в раздел

Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности Перейти в раздел

Антироссийский проект Прибалтики проваливается в хаос и финансовую яму В Прибалтике назвали виновных в хаосе и «финансовой яме» при строительстве проекта, который изначально позиционировался как символически важный путь связи стран региона с Европой. Теперь выяснилось, что на самом деле перед нами один из этапов подготовки военной инфраструктуры НАТО на случай столкновения с Россией. Но главное, даже при том, что виновные названы поименно, наказать их теперь невозможно. Почему? Подробности Перейти в раздел

Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности Перейти в раздел

Еще две страны Евросоюза пошли против Киева Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

В Германии поставили на кон членство в ЕС Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

В Евросоюзе отменили «победу Украины» Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины. Перейти в раздел