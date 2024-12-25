Россия купила у Грузии вина на рекордные 176 млн долларов в январе-ноябре 2024 года

Tекст: Антон Антонов

Импорт вина оказался на 12% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В остальном мире спрос на грузинское вино вырос лишь на 4%, составив 86,1 млн долларов, передает РИА «Новости».

Россия традиционно является крупнейшим покупателем грузинского вина. В 2015 году на ее долю приходилось 46% всех грузинских поставок, а в 2024 году этот показатель достиг 67%.

Европейский Союз занял второе место среди покупателей с долей чуть менее 12%, при этом половина спроса приходится на Польшу. За последние годы доля ЕС остается на уровне 12%, в 2015 году была 12,7%.

Украина, замыкающая тройку лидеров, импортировала грузинского вина на 11,7 млн долларов, что составляет 4,5% от общего объема экспорта Грузии. За последние три года этот показатель оставался на одном уровне, хотя десять лет назад доля Украины составляла 8%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что введение санкций против России по требованию внешних игроков и местной оппозиции могло бы привести к экономическому коллапсу и отставке властей. Он указал, что доля Грузии во внешней торговле России составляет 0,3%, и что прямые санкции не оказали бы воздействия на Россию, но ответные меры могли бы вызвать падение грузинской экономики на 10-18%.