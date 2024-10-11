Премьер Грузии: Санкции против России привели бы к коллапсу и отставке властей

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

В интервью Аджарскому телевидению он напомнил, что доля Грузии во внешней торговле России составляет всего 0,3%.

По его словам, «никакого воздействия на Россию наши прямые санкции не оказали бы, а неминуемые ответные санкции вызвали бы падение грузинской экономики сначала на 10%, а в пессимистическом прогнозе – на 18».

«Это привело бы к экономическому коллапсу и в итоге открывало дорогу к смене властей на фоне масштабных экономических проблем», – сказал Ираклий Кобахидзе.

По его словам, во время пандемии коронавируса экономика Грузии остановилась и ушла в минус на 6,5%.

«Легко представить ситуацию при минус 10% или минус 18», – сказал он.

Грузия после войны-2008 разорвала с Россией дипломатические отношения, сохранив торгово-экономические и гуманитарные связи. После начала СВО она придерживается международных санкций против России, но не ввела свои.