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Премьер Грузии: Санкции против России привели бы к коллапсу и отставке властей
Введение Грузией по требованию внешних игроков и местной оппозиции прямых санкций против России привело бы к экономическому коллапсу и последующей отставке властей, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью Аджарскому телевидению он напомнил, что доля Грузии во внешней торговле России составляет всего 0,3%.
По его словам, «никакого воздействия на Россию наши прямые санкции не оказали бы, а неминуемые ответные санкции вызвали бы падение грузинской экономики сначала на 10%, а в пессимистическом прогнозе – на 18».
«Это привело бы к экономическому коллапсу и в итоге открывало дорогу к смене властей на фоне масштабных экономических проблем», – сказал Ираклий Кобахидзе.
По его словам, во время пандемии коронавируса экономика Грузии остановилась и ушла в минус на 6,5%.
«Легко представить ситуацию при минус 10% или минус 18», – сказал он.
Грузия после войны-2008 разорвала с Россией дипломатические отношения, сохранив торгово-экономические и гуманитарные связи. После начала СВО она придерживается международных санкций против России, но не ввела свои.