Зеленский оскорбляет не только Орбана, который может создать его режиму немало проблем по линии ЕС, но и Трампа, который 20 января станет самой могущественной фигурой в западном мире и от которого во многом зависит судьба самого Зеленского и майданной Украины.2 комментария
В Швейцарии призвали Европу поддержать мирную инициативу Китая и Бразилии
Швейцарская газета NZZ призвала Европу поддержать урегулирование на Украине через мирную инициативу Бразилии и Китая
Странам Европы следовало бы поддержать предложенную Китаем и Бразилией мирную инициативу для урегулирования украинского кризиса, которая предполагает проведение конференции с участием обеих сторон конфликта, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitun.
Автор материала в Neue Zurcher Zeitung Геральд Курт раскритиковал подход западных стран, которые продолжают вооружать ВСУ и обсуждают возможность отправки военных на Украину, передает ТАСС.
Курт заявил, что отсутствие России на украинском саммите в швейцарском Бюргенштоке стало серьезной ошибкой, и теперь становится очевидным, что Украина вряд ли сможет выиграть военным путем, несмотря на поставки оружия из США, Франции и Британии.
«Россия, похоже, уже на пути к победе», – заявил он.
Курт указывает на растущую усталость от конфликта на Украине и утверждает, что ситуация на фронте со временем будет благоприятствовать Москве. По его мнению, российские войска вернут контроль над Курской областью, «как только наступит благоприятный момент».
Несмотря на обсуждения в Польше, Британии, Франции и других странах создания коалиции по отправке западных военных на Украину, такие предложения сталкиваются с сопротивлением влиятельных политических групп.
В статье подчеркивается важность поиска альтернативных действий для Запада «в четвертую украинскую зиму» конфликта. Автор называет реалистичную и примирительную дипломатию лучшим вариантом решения кризиса.
Курт считает, что Европе и Швейцарии следовало бы поддержать инициативу Китая и Бразилии, в рамках которой стороны конфликта «могли бы на равных обсуждать вопросы прекращения огня и, в конечном счете, мира».
«Отправной точкой, вероятно, должен стать постоянный нейтральный статус Украины», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Швейцария заявила о своем желании выступить посредником между Западом и Глобальным Югом для достижения мира на Украине, а также поддержала мирную инициативу Китая и Бразилии по урегулированию ситуации на Украине, основанную на ценностях ООН, что вызвало удивление главы МИД России Сергея Лаврова.