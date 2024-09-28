Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» по Украине

Лавров назвал участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира» странным из-за поддержки ими Украины

Tекст: Антон Антонов

«Я вот не понимаю только одного: как на этой встрече вчерашней оказались французы и швейцарцы, которых (швейцарцев) нейтральными назвать нельзя уже давно. А французы – члены НАТО просто-напросто», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров отметил, что обе страны поддерживают Украину, «требуют победы» Киева, Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

По словам Лаврова, представитель Китая объяснил, что французы и швейцарцы настойчиво добивались присутствия и были приглашены в качестве наблюдателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что Швейцария выразила поддержку мирной инициативе Китая и Бразилии по Украине.