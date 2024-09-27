Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

«Друзья мира» из Глобального Юга бросили вызов западным сторонникам войны на Украине

Tекст: Анастасия Куликова

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса. Об этом глава китайского МИД Ван И заявил в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке.

По словам министра, «Друзья мира» – это не закрытая группа, а открытая платформа, она не стремится к конкуренции и конфронтации, а ведет инклюзивный диалог. Инициатива, как указал Ван И, будет «объективным и рациональным голосом» и сыграет конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса.

Напомним, это не первая попытка представителей Глобального Юга содействовать мирному урегулированию. Так, в июне минувшего года в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. Тогда глава ЮАР Сирил Рамафоса представил десять пунктов мирной инициативы африканских государств. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как эту идею восприняли на Западе, и разбиралась в причинах такой реакции.

Свою инициативу предлагал и Китай. Более того, в мае КНР и Бразилия подписали совместный меморандум, в котором среди прочего говорилось, что мирные переговоры – это единственный способ разрешить конфликт.

И если Россия никогда не отказывалась от переговоров, о чем неоднократно говорил президент Владимир Путин, то Украина с завидной регулярностью указывает на невозможность диалога. Так, Владимир Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Москвой, заявив о необходимости принуждения России «к миру».

Он также активно критиковал мирные инициативы Китая и Бразилии. «Когда китайско-бразильский дуэт пытается перейти в хор голосов, с кем-то из Европы, с кем-то из Африки..., встает вопрос, в чем состоит их настоящий интерес», – цитирует Зеленского РИА «Новости».

«Уже существующие планы Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта поддерживают еще как минимум десяток стран. И об этом ранее сообщалось», – напомнил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ. Поэтому, по его мнению, «Друзья мира» могут сыскать поддержку среди других государств, например, членов БРИКС и ШОС. «То есть

вес этой платформы будет довольно велик»,

– акцентировал спикер. Как полагает собеседник, причин создания платформы «Друзья мира» несколько. Первая касается Пекина. «Некоторые страны, например США, выступают резко против усиления Китая и политической роли Поднебесной в урегулировании любых конфликтов. Вашингтон считает себя силой, которая начинает и завершает войны. Поэтому китайская сторона решила в известной степени поделиться своими идеями с другими странами», – уточнил Маслов.

Вторая причина связана с интересами стран Глобального Юга. «Им невыгодно продолжение военных действий, потому что это мешает торговле и наносит определенный урон финансовой системе. Консолидация усилий нужна им для уменьшения давление со стороны США», – добавил спикер.

Он напомнил, что Украина при поддержке Запада готовит второй «саммит мира». «При этом Владимир Зеленский ставит такие условия, которые, очевидно, мир не принесут. То есть конфликт может затянуться на годы», – детализировал аналитик.

На этом фоне «Друзья мира» выглядят альтернативой так называемым друзьям Украины – сторонникам войны, подчеркнул Маслов. «Более того, платформа Китая и стран Глобального Юга шире. После того, как завершится украинский кризис, площадка может оказаться востребованной для урегулирования других потенциальных конфликтов, в том числе в регионах Ближнего Востока и Азии», – полагает спикер.

Тем не менее разрешение ситуации вокруг Украины может затянуться. «Друзья мира» несколько продвинут переговорный процесс, но достижение соглашений – дело небыстрое и зависит от массы стран. Поэтому инициативу стоит рассматривать как еще один рычаг к установлению мира, но не последний и не решающий», – считает Маслов. В свою очередь Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», замечает:

между так называемыми друзьями Украины и «Друзьями мира» есть существенная разница.

«Первые – это военные союзники Киева, которые снабжают страну оружием. Вторые – это группа стран, которые занимают преимущественно нейтральную позицию. Они считают первостепенным прекратить накачку украинской стороны вооружением и перейти к фазе переговоров», – пояснил собеседник.

Вместе с тем эксперт сомневается в том, что «Друзья мира» смогут добиться конкретных результатов. Однако уже сейчас понятно, что на Украине негативно отреагируют на идею Китая, Бразилии и других стран Глобального Юга. «В Киеве назовут ее неправильной и ошибочной, несвоевременной», – прогнозирует Лукьянов.

«Суть инициативы заключается в том, чтобы остановить боевые действия и начать переговоры. Для Киева же это неприемлемо. Зеленский считает, что никаких переговоров о территориальных межеваниях быть не может. Этого мнения придерживаются и украинское руководство, и его «друзья», – отметил собеседник.

«Предложения КНР и Бразилии, которые ранее озвучивались, базируются на более разумных подходах, в отличие от неприемлемой «формулы мира» Владимира Зеленского», – указал сенатор Андрей Климов. Он отметил, что

дружественно настроенные по отношению к Москве страны понимают: «конфликт существует не сам по себе и устроен сложнее, чем это пытаются преподнести западные пропагандисты».

«Предложения Китая и Бразилии формировались в том числе с учетом основополагающих национальных интересов России», – уточнил собеседник. Разумеется, это вызывало недовольство у украинского руководства. Парламентарий напомнил, что Владимир Зеленский резко критиковал и называл деструктивными китайский и бразильский планы. По прогнозам Климова, такую же реакцию встретит со стороны Киева и платформа «Друзья мира».

«Важно учитывать, что Украина несамостоятельна. Оценка киевских властей будет ретранслировать позицию Вашингтона и Лондона. Хотя я допускаю, что последуют какие-то импровизации самого Зеленского», – считает собеседник.

По его прогнозам, в США и Британии инициатива стран Глобального Юга не найдет поддержки. «Западные политики отвергнут идею с платформой «Друзья мира» по многим причинам. В том числе и из-за того, что они по-прежнему собираются изображать из себя монополистов на глобальную политику», – уточнил парламентарий.

Москва же приветствует миротворческие усилия. «Если Китай, Бразилия и страны Глобального Юга собираются конструктивно поработать – пусть действуют. Однако нам, прежде всего, следует рассчитывать на самих себя, а также продолжать работать для достижения тех целей, которые были поставлены в рамках СВО», – заключил Климов.