Эксперты: Африка выступила против затягивания Западом конфликта на Украине

После унизительного визита на Украину делегация представителей стран Африки посетила Россию. В Петербурге они представили свой вариант мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На Западе усилия африканцев назвали стремлением к «псевдомиру». А российский МИД отметил понимание Африкой истинных причин кризиса на Украине. Чем важен России визит африканской делегации и как можно оценить его итоги?

В Санкт-Петербурге прошла встреча президента России Владимира Путина с представителями стран Африки. На сайте Кремля отмечается, что в состав делегации вошли главы ЮАР, Макки, Замбии и Сенегала, председатель Африканского союза, президент Коморских Островов, премьер-министр Египта, государственный министр, директор кабинета президента Конго и специальный посланник президента Уганды по особым поручениям. Накануне эта делегация была в Киеве и встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинцы решили встретить африканцев «по-европейски», в итоге унизив их и провалив весь визит с деятельной помощью поляков.

В ходе переговоров российский лидер впервые продемонстрировал парафированный проект договора с Украиной, который готовился в марте минувшего года в Стамбуле. «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса представил десять пунктов мирной инициативы африканских государств. В первом пункте документа подчеркивается, что он не противоречит инициативам других стран. Далее указывается, что конфликт может быть решен только через «переговоры и дипломатию».

Третий пункт содержит призыв к деэскалации с обеих сторон. Четвертым пунктом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом говорится, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».

Также Африка призывает «освободить военнопленных с обеих сторон». Речь идет и о детях, отметил Рамафоса. В девятом пункте говорится о восстановлении разрушенных в ходе конфликта территорий. В завершении ЮАР выражает желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.

В МИД России обратили внимание, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров также указал, что Африка продемонстрировала понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада. Министр назвал это «главным выводом» из беседы делегации с президентом Владимиром Путиным. Лавров также отметил, что ряд подходов Россия разделяет.

Итоги переговоров Путина с африканской делегацией оценили позитивно на Ближнем Востоке. Как пишет авторитетная межарабская газета Asharq al-Awsat, российский президент заявил об открытости страны для конструктивного диалога со всеми сторонами, желающими достичь мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон.

На Западе же африканскую мирную инициативу, как и предыдущие предложения других стран, раскритиковали. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым». Он подчеркнул, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.

В экспертном сообществе реакции НАТО не удивились, указав на желание Запада еще больше затянуть конфликт на Украине. При этом эксперты отмечают – Африка больше не континент-колония и с мнением государств придется считаться.

«С нашей стороны встреча стала попыткой укрепить отношения с африканскими странами, причем от Алжира до Южной Африки. Второй важный аспект переговоров – демонстрация странам коллективного Запада, что изоляцией России и близко не пахнет», – отмечает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«Более того, когда президент продемонстрировал парафированный Украиной договор, стало окончательно ясно, что Зеленский сам по себе ничего не решает. Это при том, что договор был крайне выгоден Украине, его готовы были подписать. Но США и Британия вынудили Зеленского продолжать воевать», – рассуждает собеседник.

«Что касается самих африканских стран, им сейчас крайне важно заявить о себе на мировой арене. Традиционно континент считается территорией нерешаемых проблем. Более того, по большому счету из всей Африки лишь ЮАР обладает неким влиянием в мире», – продолжает он.

«Остальные государства континента также хотят заполучить политический вес. И одним из механизмов для достижения поставленных задач становится мирная инициатива по Украине. Можно сказать, что тактические цели, которые ставила перед собой сторона, достигнуты. Ну а что касается стратегических, нам предстоит это увидеть», – рассуждает эксперт.

«Сам по себе представленный Рамафосой документ мало чем отличается от ранее озвученных идей Китая. Однако в нем четко прописана проблема, связанная с зерном. Причина в том, что Африка получает его как со стороны РФ, так и со стороны Украины. Так что континент кровно заинтересован в решении конфликта», – подчеркивает политолог.

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«Африканская мирная инициатива продиктована заботой о глобальной безопасности, а также о мировом продовольственном рынке. Континент всерьез намерен внести свой вклад в урегулировании конфликта», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Не сомневаюсь в том, что намерения Африки совершенно искренни. Они действительно пытаются быть полезными в этом вопросе. Однако придется признать, что ни о каком мирном урегулировании пока говорить не приходится, поскольку это попросту не нужно Вашингтону, который полностью диктует политику Украине», – замечает собеседник.

«Из заявлений Столтенберга понятно, что на Западе не готовы останавливаться. В их понимании «справедливые мир» – это мир без России. И до тех пор, пока из США не поступит четкого приказа о дипломатическом урегулировании, ситуация не сдвинется с мертвой точки», – полагает сенатор.

«Для России эта встреча также важна. В частности, состоялся прямой контакт с президентом ЮАР – это возможность в преддверии саммита в Африке укрепить перспективы нашего взаимодействия со странами континента», – указал парламентарий

Долгов также отметил, что встреча африканской делегации с президентом РФ Владимиром Путиным лишний раз показала, что «Африка просыпается». «Они больше не хотят быть зоной монопольного западного влияния. И Россия дала понять, что поддержит желание африканских стран добиться независимости», – подчеркнул Долгов.

«Надо признать, что сегодня нет недостатка в мирных инициативах по Украине – мы знаем и план Китая по этому поводу, и идею Бразилии, в том числе. Вместе с тем, Россия открыта к дипломатическому диалогу со всеми странами мира. Наша страна на протяжении десятилетий уважительно и равноправно относилась ко всем государствам, в том числе и Африке. И прошедшая встреча – яркое тому подтверждение», – отмечает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

«Стоит отметить, что в отличие от западных стран, мы не относимся к Африке как к своим колониям, как к странам третьего мира, как к потенциальным или действующим рабам. Для нас Африка – это полноценный партнер, игрок и даже точка роста», – продолжает собеседник. «Более того,

во всем мире все нормальные страны беспокоятся по поводу того, что США и их сателлиты планомерно искусственно затягивают конфликт на Украине. И Африка тут не исключение»,

– акцентирует политолог. «И несмотря на то, что континент находится далеко от зоны ведения боевых действий, там озабочены действиями Запада, которые негативно сказываются на качестве жизни других стран. Но ни в Штатах, ни в Европе никак не могут принять тот факт, что период неоколониальной политики ушел в прошлое. Там боятся сильную, суверенную, образованную Африку, способную к динамичному развитию», – считает эксперт.

«Встреча в Санкт-Петербурге также подтвердила готовность нашей страны и лично президента Путина открыто и планомерно доводить позицию государства до всего мира. Подтверждением этому служит демонстрация главой государства парафированного Украиной соглашения со стамбульских переговоров», – указывает собеседник.

«Да, документ не был секретным. И президент об этом сказал. Но показывать такие соглашения не принято. Вместе с тем,

если Украина и Запад не соблюдают правила и традиции международных дипломатических отношений, то мы вынуждены такими способами бороться с текущими в наш адрес потоками лжи»,

– акцентировал Мартынов. «После встречи президента Путина с представителями африканских стран всем должно быть понятно, кто продолжает агрессивные действия, откуда возник кризис на Украине, и кто борется за стабильность в мире. Важно обратить внимание и на мирную инициативу, которая была представлена ЮАР», – считает Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ.

«Но тут надо понимать, что ведение переговоров – это очень емкая, многослойная процедура. Из документа понятно, что Африка мыслит в конструктивном и миролюбивом ключе. И мы в этом убедились. Сейчас нам предстоит все проанализировать и подумать, как правильно выйти из этой непростой ситуации, которую создал Запад», – заключил сенатор.