В Саудовской Аравии рассказали о реакции Путина на африканскую инициативу по Украине

Asharq al-Awsat: Путин позитивно оценил сбалансированную позицию Африки по Украине

Президент России Владимир Путин позитивно отреагировал на африканскую инициативу по урегулированию украинского кризиса, пишет авторитетная межарабская газета Asharq al-Awsat (Саудовская Аравия).

В статье Asharq al-Awsat говорится, что российский президент заявил об открытости страны для конструктивного диалога со всеми сторонами, желающими достичь мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон, передает ТАСС.

Посредники из африканских государств представили Москве свой план на следующий день после аналогичной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «настаивал на отказе от переговоров с Россией», говорится в публикации.

Между тем президент Сенегала Маки Саль на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) выразил российскому лидеру благодарность за радушный прием и готовность вести диалог с представителями африканской миротворческой миссии об украинском урегулировании. В заявлении президента Сенегала сказано, что мир на Украине важен для избежания риска глобальной катастрофы.

Во время переговоров в Санкт-Петербурге Маки Саль подчеркнул, мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога и компромисса.

Ранее политолог Вадим Трухачев отмечал, что Африка, предлагая инициативу по Украине пытается разрушить стереотип о «континенте нерешаемых проблем».