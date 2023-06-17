Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки

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17 июня, суббота  |  Последнее обновление — 23:28  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Путин предложил новую хозяйственную модель России

Владимир Путин обозначил важнейшие принципы российской экономики Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Российская экономика переходит на качественно другой уровень развития – она не будет зависеть от внешней конъюнктуры и спроса, а сама будет его формировать. Об этом заявил Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Президент отметил, что стратегия, выбранная государством после введения западных санкций, сработала, а позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты. Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
На Петербургском международном экономическом форуме Путин показал, что Россия не с «пустышка», у которой нечего противопоставить внешним угрозам, а держава, способная предоставить силовое обеспечение своим внешнеэкономическим планам. Подробности...

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков «для своих» в фильме «За нас с вами» разбросано множество. Это образец эрзац-мифа, созданного несколькими поколениями интеллигенции времен Российской империи, Советского Союза и постсоветской России. Миф этот подпитывается генетическими страхами и фантомными болями. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

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Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
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Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков назвал задачу по демилитаризации Украины «во многом выполненной»
    Путин показал проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года (видео) Глава Африканского союза Ассумани: Объединение желает выслушать голос русского народа Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ Добровинский об идее вернуть уехавших артистов: Их никто не выгонял
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    Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году Названа причина, по которой из параллельного импорта могут исчезнуть смартфоны Samsung и LG Британская армия решила отказаться от «слишком мужских званий»

    Главная тема


    Создать на Украине «санитарную зону» подсказал афганский опыт

    «за одну ночь»


    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России

    «81 единица»


    Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ

    Контрнаступление ВСУ


    Spiegel: Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления

    Видео

    расширение мобилизации


    Украина исчерпала пророссийский мобилизационный ресурс

    контрнаступление Киева


    Россия заставила ВСУ искать направление главного удара

    интернирование русских


    После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    энергетический парадокс


    Киев сам добил украинскую энергетику

    непрошеные советы


    Игорь Мальцев: Немцев уже трясет от требований украинцев

    европейские проблемы


    Дмитрий Орехов: Запад ждет судьба Австралии

    за нас с вами


    Алексей Зензинов: Эльфы и орки в Москве 1953-го

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    Лавров озвучил главный вывод из переговоров Путина и лидеров Африки

    Лавров заявил о понимании лидерами Африки истинных причин созданного Западом кризиса

    17 июня 2023, 22:49

    Текст: Антон Антонов

    Представители стран Африки продемонстрировали понимание истинных причин того кризиса, который возник из-за политики Запада, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров назвал это «главным вывод из сегодняшней беседы» президента России Владимира Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки. Также Лавров отметил, что представители стран Африки понимают необходимость «обращения к этим глубинным причинам» для выхода из кризиса. Как заявил министр, требуется выработать «конкретные действия по устранению этих причин, которые подрывают и подрывали долгие годы справедливую безопасность на Европейском континенте».

    Указывается, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована». Как заявили представители стран Африки, она «не конкурирует ни с какими другими», передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что африканские страны «выделяли известные 12 пунктов позиции» Китая, «которая была представлена пару месяцев назад». В частности, «им близки» пункты, направленные против двойных стандартов и в поддержку уважения ко «всем принципам Устава ООН во всей их совокупности».

    «Чтобы не было односторонних санкций, чтобы не было попыток обеспечивать чью-то безопасность за счет безопасности других, чтобы безопасность была неделима в глобальном масштабе. Именно эти принципиальные подходы мы разделяем», – сказал министр.

    Как отметил Лавров, Москва согласна с Пекином в том, что страны Европы должны сконцентрироваться на устранении глубинных причин текущего конфликта на Украине и выстраивании справедливой и стабильной архитектуры ЕС. Лавров подчеркнул, что этого Россия и «добивалась долгие годы, и до госпереворота на Украине, и после госпереворота, когда появилась надежда на реализацию минских договоренностей».

    Лавров подчеркнул, что Россия в отличие от Запада не заставляет никого следовать ограничительным мерам в отношении не разделяющих российскую позицию. По словам министра, «ситуация вокруг Украины сложилась… в результате долгие годы готовившейся Западом гибридной войны против России с превращением Украины в инструмент этой войны по подрыву основ безопасности нашей страны», передает РИА «Новости».

    Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине.

    В США предупредили Украину о разрушительном ударе России
    Аналитик Белл: ВКС России в случае поставок Украине F-16 уничтожат их за одну ночь
    		   
    17 июня 2023, 07:25
    Фото: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    ВКС России уничтожат истребители F-16 за одну ночь, если Запад их поставит Украине, заявил в интервью Sky News военный аналитик Шон Белл.

    Аналитик считает, что Киеву необходимы современные военно-воздушные силы, а эскадрилья подержанных самолетов не сможет противостоять российским истребителям, передает РИА «Новости».

    Белл предупредил, что ВКС России смогут уничтожить поставленные Украине истребители F-16 за одну ночь, разрушив зарождающийся военно-воздушный потенциал Киева.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при поставках F-16 киевскому режиму эти самолеты уничтожат на украинской территории.

    Bloomberg сообщало, что участники НАТО обсуждают возможность поставить на Украину не новые, а подержанные истребители F-16.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

    Коментарии (33)
    Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
    Минобороны: Российские военные нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ
    		   
    17 июня 2023, 14:13
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что цель удара достигнута – назначенный объект поражен.

    Близ Времевского выступа грамотными и самоотверженными действиями российских подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Новодонецкое ДНР и Левадное Запорожской области – уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два танка и две боевых машины пехоты.

    Тем временем на Запорожском направлении российскими войсками в течение прошедших суток отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Жеребянки, Малая Токмачка и Мирное.

    В результате огневого поражения выдвигавшихся резервов противника в районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожено пять боевых бронированных машин.

    Общие потери ВСУ на данных направлениях за сутки составили свыше 235 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 14 боевых бронированных машин, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-20.

    На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск в течение суток успешно отражены семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка ЛНР, а также Новокалиново, Первомайское и Марьинка ДНР.

    Близ населенных пунктов Марьинка и Новгородское ДНР ударами авиации нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ и 109-й бригады территориальной обороны. На данном направлении уничтожено до 340 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-30.

    На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

    Около населенного пункта Новоселовское ЛНР уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. В течение суток уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

    На Краснолиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

    Близ населенного пункта Кузьмино ЛНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

    За сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два автомобиля, гаубица «Гиацинт-Б», а также две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

    Коментарии (20)
    Подполье Николаева помогло уничтожить состав с техникой ВСУ
    Координатор подполья Николаева рассказал о помощи ВС России в уничтожении 81 единицы техники ВСУ
    		   
    17 июня 2023, 05:00
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Вера Басилая

    Российские военные уничтожили состав с военной техникой в количестве 81 единицы, о передвижении которого предупредили из Николаева, заявил координатор движения Сергей Лебедев.

    Подпольщик рассказал, что Киев перебрасывает машины через Одессу железнодорожными путями. На одном из фото, сделанном в Одесской области, видно бронированную технику, которая идет в сторону Запорожья, передает РИА «Новости».

    По словам Лебедева, жители Николаева рассказали, что на бронетанковом заводе происходит дооснащение активной броней танков Leopard, после чего те отправляются на фронт. При этом вся техника грузится ночью, когда в городе отключают городское освещение на улицах.

    Ранее стало известно, как экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления.

    Президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.

    Коментарии (22)
    Экипажи танков Leopard пытаются «откосить» от наступления
    Spiegel: Экипажи танков Leopard ВСУ имитируют поломки, чтобы не идти в бой
    		   
    17 июня 2023, 02:20
    Фото: Axel Heimken/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техник, чтобы не воевать, сообщил Spiegel.

    Заряжающий с позывным «Гудзик» признался изданию, что сослуживцы прибегают к различным уловкам, чтобы избежать боя. По их словам, если российский снаряд попадет в башню, «то экипаж превратится в кучу пепла», пишет «Российская газета» со ссылкой на статью Spiegel «Люди, которые идут в бой на Leopard-2»

    Украинские танкисты также рассказали, что в первые дни контрнаступления три танка Leopard подорвались на минах, отметив, что на российской стороне воюют не новички.

    Кроме того, они признались, что госпиталь в нескольких километрах от линии фронта заполнен ранеными солдатами ВСУ.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день украинской армией потеряно 186 танков, а также – 418 бронемашин различного класса.

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    Коментарии (25)
    Пушков резко отреагировал на просьбу Макрона «повлиять на Россию»
    Сенатор Пушков дал совет Макрону в ответ на его просьбу к принцу Саудовской Аравии «повлиять на Россию»
    		   
    17 июня 2023, 07:10
    Фото: Federation Council of Russia,Panoramic/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому повлиять на Киев, чтобы решить украинский вопрос, заявил сенатор Алексей Пушков.

    Политик отметил в своем Telegram-канале, что Макрон всех просит «повлиять на Россию», что решить украинский вопрос. По словам Пушкова, есть простой и доступный путь для самого президента Франции – повлиять на  Украину, поскольку она полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, добавив, что глава евродипломатии Жозеп Боррель «совсем недавно признал» такую зависимость.

    Пушков считает, что обращение Макрона к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману показывает утрату Западом рычагов давления на Москву.

    Ранее французские СМИ писали о том, что Макрон попросил Мухаммеда бен Сальмана «использовать свое влияние» на Россию в вопросе Украины.

    Коментарии (14)
    Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе
    Минобороны: ВС России подорвали опорный пункт ВСУ трофейным БТР-камикадзе

    17 июня 2023, 06:29

    Текст: Вера Басилая

    Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой, заявили в Министерстве обороны России.

    Командир инженерного взвода с позывным «Барнаул», рассказал, что захваченный ранее в качестве трофея БТР снарядили взрывчатыми веществами, после чего вместе с механиком-водителем выдвинулись на машине в сторону позиций ВСУ, передает РИА «Новости».

    БТР поставили на ручной газ, направили его в сторону позиций ВСУ в 300 метрах, а затем механик выпрыгнул и убыл в тыл. «Барнаул» остался наблюдать, и как только машина-камикадзе подъехала к позициям, он дистанционно его подорвал.

    По словам военного, БТР был начинен 3,5 тонн тротила, в результате подрыва которого противник понес значительные потери.

    Ранее российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска.

    Коментарии (37)
    Путин показал парафированный проект договора с Украиной, подготовленный в марте 2022 года

    17 июня 2023, 19:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    В ходе встречи с представителями Африки президент России Владимир Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.

    При содействии президента Турции Тайипа Эрдогана в марте 2022 года прошла серия переговоров между Россией и Украиной по выработке мер доверия и по выработке текста договора, сказал глава государства представителям африканского континента, передает ТАСС.

    «Мы не договаривались с украинской стороной, что этот договор будет носить конфиденциальный характер, но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группой из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он», – показал документ Путин.

    Напомним, последние переговоры сторон проходили в конце марта 2022 года в Стамбуле. Украина обещала остаться внеблоковой и безъядерной державой. Эти утверждения содержатся в пакете предложений, которые Киев передал делегации России на переговорах в Турции.

    Российская сторона заявляла о встречных шагах. Один из них – сокращение военной активности на севере Украины. Киеву также обозначили перспективы встречи на уровне глав государств. Переговоры были поставлены на паузу.

    Коментарии (71)
    Богомолов предложил разрешить вернуться уехавшим артистам
    Режиссер Богомолов: Уехавшим деятелям культуры надо разрешить вернуться в Россию и работать
    		   
    17 июня 2023, 07:50
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Уехавшим из России деятелям культуры нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны, если люди поняли, что ошиблись, заявил театральный режиссер Константин Богомолов в рамках ПМЭФ.

    Богомолов считает непримиримость – свойством слабости, нельзя в такой подростковой обиде говорить «да и не нужны». Режиссер предложил дать возможность уехавшим деятелям культуры вернуться и работать на благо страны, в том случае, если люди этого хотят и поняли, что ошиблись, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что не может отвечать за тех, кто уехал или захотел вернуться, поскольку каждый человек сам выбирает, как ему поступать.

    Ранее Богомолов написал статью, в которой указал на наличие в России касты «особых русских», исповедующих демократические ценности, но презирающих свой народ и страну.

    Коментарии (133)
    Военные инженеры получили премию за уничтоженные бронемашины Bradley ВСУ
    Минобороны: Военные инженеры получили по 50 тыс. рублей за подрыв техники ВСУ на минных полях

    17 июня 2023, 06:49

    Текст: Вера Басилая

    Российские военные инженеры Центрального военного округа (ЦВО) за уничтожение американских машин пехоты Bradley Вооруженных сил Украины (ВСУ) представлены к наградам и поощрены премией, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве отметили, что за уничтоженную технику западного производства военнослужащие получили 50 тыс. рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам.

    Военные инженеры установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. ВСУ предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений, но две бронемашины иностранного производства были уничтожены на минных полях, и продвижение было остановлено, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны России.

    Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР со взрывчаткой.

    Коментарии (9)
    В ГУР Украины нашли способ завербовать уклонистов в шпионы
    Источник: ГУР Украины берет 10 тыс. долларов с уезжающих из страны от мобилизации и вербует их
    		   
    17 июня 2023, 05:20
    Фото: Ty ONeil/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Уклонисты от мобилизации за взятку в 10 тыс. долларов получают от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины справку о работе на разведывательные службы, становясь их агентом, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Уклонист попадает в ловушку спецслужб Украины: за взятку становится агентом, обязанным выполнять приказы сотрудников ГУР МО Украины, курирующего проведение за рубежом акций против России и Ирана, передает РИА «Новости».

    Источник отметил, что отказавшихся выполнять приказы по возвращении на Украину ждет уголовное преследование.

    Ранее украинские СМИ сообщали, что взятки от призывников-уклонистов привели к тому, что на Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер.

    Коментарии (4)
    СМИ: Украина может стать энергохабом Европы к 2050 году
    Forbes.ua: Украине необходимы 400 млрд долларов, чтобы стать энергохабом Европы
    		   
    17 июня 2023, 15:56
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Украина презентует в Лондоне амбициозный план превращения в «энергетический хаб Европы» до 2050 года, для реализации программы восстановления Киев хочет запросить 400 млрд долларов.

    Издание отмечает, что производство электричества на Украине вырастет в семь раз, добыча газа – в четыре раза, нефти – более чем в шесть раз, в случае, если в энергетику Украины будет инвестировано более 400 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание Forbes.ua.

    Также отмечается, что киевские власти планируют локализовать 90% производства малых модульных реакторов (ММР) и самостоятельно производить ядерное топливо. Однако угольные теплоэлектростанции планируют при этом «вывести из строя» и заменить их ТЭЦ и ТЭС на газе и биометане.

    Кроме того, украинские власти намерены построить 69 ГВт электролизеров для производства водорода и увеличить пропускную способность для экспорта электроэнергии в страны ЕС в пять раз до 10 ГВт.

    Как отметил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, эти цифры «не имеют никакой связи с реальностью», так как превышают и без того амбициозную энергетическую стратегию страны.

    Коментарии (53)
    Украинский моряк рассказал, как неожиданно получил повестку
    Пленный украинский моряк рассказал, что вместо разрешения на плавание за границу получил повестку

    17 июня 2023, 08:23

    Текст: Александра Юдина

    Военнопленный из Украины и гражданский моряк Эдуард рассказал, как вместо документов для плавания за границу, которые в стране выдаются в военкоматах, получил повестку и был вынужден отправиться в армию.

    По его словам, на Украине действует указ президента Владимира Зеленского, согласно которому, моряков можно выпускать за границу при условии получения разрешения в военкомате, куда Эдуард и обратился в апреле, передает РИА «Новости».

    Мужчина рассказал, что получил повестку, прошел медкомиссию. Позднее Эдуарда вызвали в Винницкую область в учебный центр, однако, по его словам, это оказалась «не учебка, а тренировочный лагерь», где находился батальон мобилизованных, которым объясняли, «что такое автомат, как с ним обращаться».

    Моряк вспоминает, что спустя месяц он уже оказался на передовой в Донбассе на Авдеевском направлении.

    «Нас кинули в бой. Мы должны были занять, нам сказали, блиндаж или окоп. Туда зашли, там никого не было. Сидели-сидели. Потом получилось, мы уже в плену», – рассказал он.

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    Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления
    		   
    17 июня 2023, 17:26
    Фото: STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

    Киев должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к членам альянса, сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что страны военного блока согласны, что Украина должна стать членом организации. При этом Киев должна победить и сохраниться как суверенное государство, иначе нет смысла обсуждать его членство в альянсе в принципе.

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    Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
    Представитель МИД Захарова: В мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать

    17 июня 2023, 02:57

    Текст: Вера Басилая

    Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать, они созвучны российским подходам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

    Захарова поблагодарила всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении». Она отметила, что Киев блокирует все предложения, потому что он сам себе запретил переговоры с Россией, передает ТАСС.

    Представитель МИД считает, что США не дают Украине возможности никакого движения по направлению к миру, поскольку будущее Киева они видят совершенно иначе.

    По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом, а Китай является целью США из-за экономического роста Пекина. В США, считает Захарова, с ума сходят от китайского технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия высоко оценивает мирную инициативу Пекина по ситуации на Украине, но все будет зависеть от стран, которые руководят Киевом.

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    Российские военные отбили атаки штурмовых групп ВСУ в районе Артемовска
    Минобороны: ВС России отбили атаки штурмовых групп ВСУ возле Артемовска

    17 июня 2023, 05:25

    Текст: Вера Басилая

    Подразделения группировки ВС России «Юг» отразили атаки украинских штурмовых групп у Раздоловки, Веселого, Яковлевки, Берховки и Ягодного в районе Артемовска, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

    Астафьев также сообщил, что авиация группировки «Юг» уничтожила опорные пункты и скопления техники на трех направлениях, передает РИА «Новости».

    Летчики нанесли ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам и скоплениям вооружения и военной техники противника на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях. Кроме того, была уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» в районе Звановки, а также минометы ВСУ на огневых позициях вблизи Предтечино и Марьинки.

    Ранее ВСУ провалили четвертую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области.

    До этого Минобороны сообщало, что ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Донецком и Южно-Донецком направлениях, при этом они несут существенные потери.

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