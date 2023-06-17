Лидеры Африки не привезли Путину послание от Зеленского

Песков сообщил, что лидеры Африки не передавали Путину послание от Зеленского

Участвовавшие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран Африки не передавали ему посланий от украинского президента Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Комментируя африканские предложения по мирному урегулированию ситуации на Украине, Песков заявил, что «любая инициатива очень сложна в реализации, сложна в сопоставлении позиций». По его словам, Путин продемонстрировал заинтересованность в изучении африканской инициативы, а также раскрыл лидерам стран Африки российскую позицию, передает РИА «Новости».

Песков подчеркнул, что «не все положения» африканской инициативы «могут коррелироваться с основными элементами» позиции России, но из этого не следует, что нет необходимости «продолжать работать». Стороны переговоров «выразили политическую волю дальше продолжать диалог». Песков указал, что в июле Путин и африканские лидеры встретятся на саммите «Россия – Африка».

Как сообщил Песков, представителям стран Африки «было интересно» ознакомиться с проектом стамбульского договора. По словам Пескова, Путин «много им рассказал о предыстории этого конфликта, о том когда конфликт конкретно начался», они «с большим интересом это выслушивали».

После переговоров в Константиновском дворце Путин предложил африканским лидерам осуществить прогулку на катере по заливу до Петергофа.

Напомним, в субботу в Петербурге прошли переговоры президента России с представителями семи африканских государств по возможным путям урегулирования на Украине. В ходе встречи Путин впервые показал парафированный проект договора с Украиной, который готовили в марте 2022 года в Стамбуле.