Африканский вояж в Киев закончился в пользу России

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17 июня, суббота  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
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Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
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Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
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После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Путин дал гарантии Мировому большинству

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
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    Африканский вояж в Киев закончился в пользу России

    Список посредников, уже состоящий из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, пополнился за счет Африки
    		  
    17 июня 2023, 13:46
    Фото: REUTERS/Gleb Garanich
    Текст: Геворг Мирзаян,
    доцент Финансового университета

    Делегация из глав шести африканских государств, возглавляемая президентом ЮАР, прилетела в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным. Днем ранее эта делегация была в Киеве, где встречалась с Владимиром Зеленским. Украинцы решили встретить африканцев «по-европейски», в итоге унизив их и провалив весь визит с деятельной помощью поляков.

    Список посредников в деле разрешения конфликта вокруг Украины, уже состоящий из Китая, Турции, ОАЭ и ряда других стран, пополнился за счет Африки. В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса, сопровождаемый лидерами Сенегала, Замбии и Коморских островов, а также премьер-министром Египта, начал двухдневный челночный тур. Сперва они планировали посетить Украину, куда отправился с территории Польши, а сутки спустя Россию.

    Формально целью африканских лидеров была попытка достичь какого-то компромиссного решения. Но на самом деле они (как и их коллеги из Китая, Турции, ОАЭ) прекрасно понимали, что это невозможно. На сегодняшний день переговоры не имеют смысла хотя бы потому, что позиции Москвы и Киева (за которым стоит коллективный Запад) кардинально различаются. Для начала переговорного процесса нужно военное поражение украинской армии, смена режима в Вашингтоне и, вероятно, в самом Киеве. Все это «созреет» раньше 2025 года.

    Африканцы уже слили в прессу свой мирный план из 10 пунктов. В нем те же благонамеренные общие пожелания, что и в китайском: скорейшее мирное урегулирование, деэскалация, гарантии безопасности, гуманитарная помощь, обмен пленными и т.д. Однако главной целью Рамафосы и его коллег явно был престиж.

    За счет подключения в роли посредника к стержневому для нынешней системы международных отношений российско-украинскому конфликту африканские лидеры хотели набрать репутационных очков и выйти на мировую арену уже не в статусе реципиентов мировой помощи, а полноценных игроков. Кроме того, Рамафоса желает закрепить за собой статус лидера той Африки, что южнее Сахары.

    В свою очередь, Россия и Украина заинтересованы в том, чтобы все это господину Рамафосе дать. Особенно Украина.

    Если для России ЮАР является важным партнером в рамках БРИКС, то для Киева (и стоящего за ним Вашингтона) визит африканских лидеров - это возможность наладить отношения с глобальным югом. Тем самым югом, который не входит в антироссийскую коалицию и в массе своей болеет за Россию просто в силу того, что рассматривает конфликт между Москвой и Западом как часть большой борьбы против неоколониализма, западного шовинизма и дискриминации.

    Соответственно, Западу сейчас важно показать, что он лидеров развивающихся стран уважает и всячески выступает за их равноправное подключение к глобальным политическим процессам. В том числе и к политике вокруг Украины.

    Хамство, скепсис и маски-шоу

    От Владимира Зеленского требовалось не так много: принять африканских лидеров и высказать им уважение: не хамить, высоко оценить посреднические усилия Рамафосы, поблагодарить за помощь, сердечно попрощаться. С этой задачей Зеленский не справился.

    Например, он открыто хамил, и на пресс-конференции с Рамафосой демонстративно отверг любые призывы не только к миру, но и к переговорам с Москвой. «Начать переговоры с Россией сейчас, когда оккупанты присутствуют на нашей земле – это значит заморозить войну. Заморозить все: боль и страдания», - заявил президент Украины, поставив тем самым под сомнение смысл визита африканцев.

    Опростоволосились украинцы и с протоколом. Дело в том, что они принимали африканских лидеров по традиционной программе и отвезли в новую туристическую достопримечательность – Бучу, где сейчас находятся различные инсталляции, которые должны символизировать «российские военные преступления», а также устроили образцово-показательную воздушную тревогу в Киеве в тот момент, когда никаких российских ракет на город не летело.

    Правда, в этом африканцев «обслужили» лучше, чем европейцев: к воздушной тревоге добавили заявления о произошедшем в Киеве взрыве как «доказательство» того, что Россия с пренебрежением относится к Африке. «Путин “выстраивает доверие” путем организации самой большой за последние недели ракетной атаки на Киев – аккурат в ходе визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты являются посланием Африке: Россия хочет не мира, а еще большей войны», - заявил министр иностранных дел киевского режима Дмитрий Кулеба.

    Однако возникла проблема. Если европейские лидеры обычно присоединялись к киевской игре и клеймили Россию, то африканские, не желающие участвовать в русофобских представлениях, к украинскому шоу отнеслись скептически. Вместо того, чтобы возлагать на Россию вину за убийства в Буче или хотя бы вежливо промолчать, Рамафоса призвал к «международному расследованию предполагаемых зверств», тем самым дав понять, что не считает российскую вину доказанной, а зверства – реально состоявшимися. Он также добавил, что тут важно выслушать не только украинскую, но и российскую сторону.

    Что же касается ракетного налета (тем более «самого масштабного за недели»), представитель южноафриканского президента Винсент Магвенья заявил следующее: «Странно, что мы не видели или не слышали взрыва. Очевидно, что все это дезинформация. Народ ходил по улицам как обычно».

    А затем он буквально «добил» украинскую сторону: «Мы, конечно, ожидали, что эта миссия будет непростой, однако некоторые чинимые нам препятствия вызывают глубокую обеспокоенность. Например, то, как к нам относились. Другие же выглядели забавно – например, этот так называемый взрыв».

    Судя по всему, он имел в виду инцидент, который произошел в Польше. Если украинские власти устроили цирковое представление, то польские организовали самое настоящее маски-шоу.

    Глава ЮАР знал, что летит в зону конфликта. Понимал он и то, что украинские власти абсолютно беспринципны, поэтому на него вполне могут устроить какое-нибудь покушение, чтобы потом обвинить в этом русских. Поэтому визит Рамафосы организовывался на двух бортах: на одном летел сам президент, на втором – его сопровождение, включая не только пул журналистов, но и огромное количество охранников и подразделение спецназа.

    Предполагалось, что самолеты сядут в Польше (о мастерстве бойцов украинских систем ПВО давно ходят легенды, поэтому над Украиной никто не летает), а затем делегация отправится к Зеленскому на поезде. Но пассажирам второго борта польские пограничники просто запретили сходить с самолета, поскольку охрана южноафриканского президента попыталась выгрузить с рейса 12 контейнеров с оружием (не защищать же лидера камнями и палками).

    Поляки заявили, что на оружие нет разрешения. В итоге южноафриканскому президенту пришлось отправиться на Украину без журналистского и военного сопровождения, а польская пресса заявила о том, тем самым даже сделала Рамафосе одолжение. «Неизвестно, как отреагируют украинские пограничники на вид толпы вооруженных охранников, желающих перейти границу. Поэтому, вероятно, даже лучше, что они не покинули Варшаву. По крайней мере, это спасло им жизнь», - уверяет издание «Речь Посполита».

    Африканские СМИ считают, что тем самым поляки проявили не только расизм, но и наказывали (от себя и своих американских союзников) Южную Африку за хорошие отношения с Россией. А значит ни о каком уважении к африканцам и речи не идет.

    Получается, Варшава и Киев провалили визит Рамафосы. Унизили африканцев, отнеслись к ним как к людям второго сорта – и тем самым сыграли в пользу России.

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