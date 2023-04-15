Столкновения в Судане имеют отношение к интересам России

Взгляд
15 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Столкновения в Судане имеют отношение к интересам России

    Эксперты рассказали о подоплеке обострения вооруженной борьбы в Судане
    Стрельба была слышна во многих городах Судана, но главной ареной противостояния остается Хартум
    		  
    15 апреля 2023, 21:10
    Фото: AP/TASS
    Текст: Андрей Резчиков

    Вновь в огне оказалась одна из самых горячих точек планеты - Судан. В столице страны Хартуме начались столкновения между ключевыми вооруженными структурами - суданской армией и т.н. Силами быстрого реагирования (СБР). В ход пошла даже артиллерия и боевая авиация. А между тем, Судан имеет большое значение в том числе и для интересов России, особенно военно-морского флота. Как столкновения могут на них повлиять?

    В субботу на территории Судана произошли столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР, спецназ). По словам местных жителей, на улицах города появились артиллерийские установки и бронетехника, а бои начались около 10 утра по местному времени.

    Перестрелка произошла и на территории здания, в котором располагается суданское телевидение, после чего оно прекратило вещание. Очевидцы сообщали о стрельбе во многих других частях страны за пределами столицы. Появляются предварительные данные об убитых и раненых, но точных цифр пока нет. По словам врачей, погибли по меньшей мере трое мирных жителей, а десятки получили ранения.

    Обе стороны перекладывают ответственность друг на друга за эскалацию конфликта. В армии обвинили СБР в нападении на ее штаб. В СБР говорят, что их штаб в Хартуме подвергся нападению с применением «всех видов тяжелого и легкого оружия», в том числе был нанесен авиаудар. Как сообщает ТАСС, военные также уничтожили более 80 транспортных средств спецназа в городе Мерове.

    В заявлении армии говорится, что авиация уничтожила в Хартуме лагеря Тайба и Соба, принадлежащие ополчению СБР. Силы быстрого реагирования сообщали о захвате президентского дворца (в армии опровергли эту информацию), а также взятии под контроль трех аэропортов в Хартуме, Мерове и Эль-Обейде.

    Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан не исключает переброски дополнительных подразделений в столицу, если столкновения с силами быстрого реагирования продолжатся. Лидер СБР Мухаммед Хамдан Дагло, более известный как Хемедти, назвал вынужденным противостояние с армией и ожидает исхода битвы «в ближайшие дни».

    В 2019 году армия Судана и СБР участвовали в военном перевороте, отстранив от власти президента Омара аль-Башира после 30 лет правления. Через два года произошел еще один госпереворот и с тех пор страной руководит переходный суверенный совет. Его возглавляет аль-Бурхан, а Дагло является его заместителем.

    В начале апреля было отложено подписание соглашения между этим советом и представителями более 50 гражданских организаций и групп. Соглашение предполагало создание в стране переходной гражданской власти. Кроме того, документ, подпись под которым поставили также лидеры ведущего оппозиционного альянса «Силы за свободу и перемены», устанавливает сроки переходного периода, за которым должны последовать выборы.

    Причиной переноса подписания стала необходимость согласовать интеграцию СБР в состав вооруженных сил. Между армией и СБР остаются разногласия по поводу будущей структуры безопасности и принципов формирования единых объединенных вооруженных сил. В частности о том, кто должен возглавить вооруженные силы – профессиональный военный или гражданский лидер.

    МИД России призывает урегулировать разногласия путем переговоров и прекратить огонь. Российское посольство в Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности, пострадавших среди россиян нет. К урегулированию эскалации также призвали США, Египет, Саудовская Аравия, Евросоюз и ООН.

    «Противостояние в Судане длится более 60 лет. Оно не было урегулировано даже несмотря на то, что Южный Судан вышел из состава Судана. Тогда надеялись, что проблема двух Суданов будет решена и противостояние закончится. Однако не было урегулировано противостояние между основными этническими группами, в том числе нуэр и динка. Даже после заключения временного перемирия в 2013 году этнические группы не собирались исполнять его. В итоге на современном этапе эта ситуация длится десять лет», – говорит доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова.

    С притоком в страну китайских, турецких и арабских денег, прежде всего от Саудовской Аравии, Эмиратов этнические противоречия еще больше обострялись в условиях крайней нищеты и коррумпированности, ожесточилась борьба за внешние инвестиции.

    «Ситуация ухудшилась после обнаружения в стране месторождений золота, запасов нефти и газа. Иностранные инвесторы не могут договориться с этническими группами, которые должны решить, кому давать приоритетное право на разработку и вывоз полезных ископаемых. Получился целый клубок проблем, который, как многие ожидали, взорвется в один момент», – добавляет африканист.

    На все эти противоречия «наложилась слабость институтов государственной власти». «Интеграции Сил быстрого реагирования в состав армии Судана не происходит из-за серьезного давления внешних игроков – арабского, китайского и американского влияния. Это попытка внешних игроков иметь гарантированно нестабильную зону в Судане, черный рынок для сбыта продукции, в том числе военной, вблизи от Египта, который сильно пострадал от «Арабской весны»», – отметила политолог.

    Пискунова уверена, что нынешнее противостояние не повлияет на ратификацию соглашения между Москвой и Хартумом о создании пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России на территории Судана.

    Эта база должна стать важным логистическим узлом для ВМФ России, потому что отсюда открыт прямой доступ к не имеющей выхода к морю Центральноафриканской Республике и Сахаро-Сахельскому региону, где действуют российские добывающие компании.

    Не исключено, что о судьбе будущей базы станет известно во время Второго саммита и экономического форума Россия – Африка в Петербурге с 26 по 29 июля. «Размещение базы планировалось в 2019 году, но пандемия коронавируса нарушила все эти планы. Мощности уже были подготовлены, фактически ожидали открытия, но потом все застопорилось.

    Я не думаю, что попытка нового военного переворота может сорвать эти планы, запуск проекта могут отсрочить, но в итоге база будет запущена. Суданские группировки взаимодействуют между собой, а претензий к России у них нет», – отметила доцент факультета мировой политики МГУ.

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