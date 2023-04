Аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений в городе Alsudaninews: Аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы из-за столкновений в городе 15 апреля 2023, 12:06 Текст: Ольга Никитина

Международный аэропорт Хартума отменил все рейсы и больше не принимает самолеты на фоне столкновений Сил быстрого реагирования Судана и регулярной армии страны. Сообщение воздушной гавани передает портал alsudaninews.com. Звуки боя раздаются у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме, передает РИА «Новости». Ранее Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении. Как сообщил представитель армии Судана, силы быстрого реагирования «пытались захватить штаб генерального командования суданской армии», который находится в Хартуме, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera. СБР обратилась к международным посредникам и влиятельным политикам. В ночь на четверг армия Судана выступила с заявлением о том, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов «незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами». По информации СМИ, причиной заявления, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией

США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу. Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости». Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины. Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский. Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)». По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать. Медведев предсказал исчезновение Польши в случае войны России и НАТО

В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске

За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1». По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости». Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку». В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ

Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg. Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году. Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года. Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву. Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля». Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине

Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС. По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам. Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике. Минобороны сообщило об интенсивных боях за западные кварталы Артемовска

В западной части Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды ведут интенсивные бои, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. На Донецком направлении российские штурмовики ведут высокоинтенсивные боевые действия для взятия под контроль западных кварталов Артемовска, сообщил Конашенков, передает ТАСС. На флангах действуют подразделения ВДВ, которые оказывают поддержку штурмовым отрядам и не дают ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы, указал он. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что за время битвы за Артемовск украинские военные потеряли огромное количество живой силы. Военный эксперт объяснил причины внезапной проверки ТОФ

Ситуация в Тихом океане обостряется: США наращивают присутствие в регионе, а Япония оспаривает статус Курильских островов. Мы должны быть готовы к обороне восточных границ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее Тихоокеанский флот был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки. «С одной стороны, подобные проверки – регулярная практика для флота. С другой стороны, в последнее время подобных мероприятий не проводилось, поскольку мы были сильно отвлечены СВО. Естественно, на Украине в настоящий момент разворачивается главный театр военных действий, но это не повод забывать о наших интересах на Востоке», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин. «Ситуация в Тихом океане непростая – постепенно обостряется кризис в Тайваньском проливе, Япония ужесточает риторику в отношении Курильских островов, США усиливают военное присутствие в регионе. Это крайне опасные вызовы, которые несут угрозу для безопасности нашей страны», – считает собеседник. «В связи с этим текущие учения должны показать противникам России, что мы не спим. РФ готова отражать удары врагов от Берингова пролива до Владивостока. В связи с этим, главная цель текущего мероприятия – проверить боеспособность всех имеющихся в составе Тихоокеанского флота сил», – отмечет эксперт. «Нам необходимо отработать возможность использования подводных лодок на Камчатке. Кроме того, важно посмотреть, на каком уровне находится взаимодействие авиации морского флота и сил ВКС, и проверить готовность наших войск участвовать в потенциальном конфликте за Курильские острова. Здесь огромную роль сыграет противодесантная оборона», – акцентирует собеседник. «Стоит отметить, что в последнее время Тихоокеанский флот стремительно развивается. Наши восточные рубежи усилились несколькими кораблями, а также дизельными электрическими подводными лодками. Оценить, насколько эффективно эти машины работают с остальными частями, также критически важно», – резюмирует Дандыкин. Ранее Тихоокеанский флот (ТОФ) в полном составе был поднят по тревоге и приведен в высшую степень готовности в рамках внезапной проверки. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Непосредственным руководителем учений назначен главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов. В проверке также задействованы часть Воздушно-космических сил и подразделения обеспечения. По словам министра обороны, основной целью мероприятия является наращивание возможностей ВС решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. В соответствии с распоряжениями Генштаба, ТОФ предстоит уточнить план применения с учетом учебной обстановки, осуществить в короткие сроки подготовку сил (войск) к боевым действиям, выполнить оперативное развертывание и отработать комплекс учебно-боевых задач как в ближней, так и дальней морских зонах. Шойгу подчеркнул, что в ходе внезапной проверки ТОФ предстоит отработать отражение высадки врага на Южных Курилах и Сахалине. Также, по его словам, необходимо проверить готовность ВС РФ не допустить развертывания сил противника в Охотском море. Министр обороны поручил на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности. Ранее тральщики ТОФ провели совместное учение в заливе Петра Великого. Задержаны подозреваемые в покушении на главу МВД Мариуполя Москвина

СМИ назвали победу Путина над Байденом «ударом молота» для США

Стремление президента США Джо Байдена поставить главу российского государства Владимира Путина в тупик путем ведения опосредованной войны станет «ударом молота» для Америки, говорится в материале The Times. Издание отмечает, что Байден поставил все свои фишки США и НАТО на победу в опосредованной войне против России или на то, чтобы поставить Путина в тупик, передает Ura.ru. Провал подобной тактики станет для Украины гуманитарной и политической катастрофой и ударит молотом по авторитету и лидерству США. Кроме того, The Times отмечает провал политики Байдена по отношению к Китаю. Провалы американского президента являются главной стратегической проблемой для Запада, пишет издание. Ранее обозреватель American Thinker Лора Веллингтон отметила, что популярность Путина в США растет. Берлин предупредил Тбилиси о нежелательности возобновления авиасообщения с Москвой 14 апреля 2023, 12:45

Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией, прерванного четыре года назад из-за акций протеста в Тбилиси, в настоящее время несвоевременно, заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «На мой взгляд, сейчас не время для новых экономических активностей с Россией», – сказал он грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс», комментируя этот вопрос. По его словам, после начала СВО Евросоюз старается сузить экономическое взаимодействие с Россией. По словам Петера Фишера, «все усилия направлены на ограничения экономических отношений с Россией». «В таких условиях сейчас неподходящее время открывать новые экономические связи с Россией», – обратился к грузинской стороне посол Германии. Он также отметил, что Германия заинтересована в получении Грузией статуса кандидата в члены ЕС, для чего Тбилиси должен больше работать над выполнением 12 рекомендаций Брюсселя, которые были определены в прошлом году. «Не упустите этот шанс. Мы – ваши друзья и готовы помочь», – заявил дипломат. Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним

Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола. Во Флориде ранее вступил в силу запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола. Как сообщил Маск, любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь, передает РИА «Новости». Речь идет о реальной практике в США и ряда стран Запада по перемене пола родителями своих детей. Операции по смене пола включают ряд процедур, некоторые из которых могут привести к пожизненной стерильности. Ранее власти Испании приняли закон, позволяющий с 16 лет по собственному желанию менять пол в гражданском реестре и других документах. Начата проверка в связи с нападением омской блогерши Евы Абрамович на медсестру

Следственный комитет начал доследственную проверку в связи с инцидентом, в ходе которого омская блогерша и героиня одного из выпусков шоу «Давай поженимся» Ева Абрамович (Скороходова) напала на медсестру, рассказали в СУ СК по Омской области. По информации ведомства, жительница Омска 26-ти лет избила медсестру, вследствие чего последняя получила многочисленные ушибы, травму головы, ссадины и растяжение мышц шеи, передает РИА «Новости». Как добавила старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова, в ходе проверки будут также выяснены условия жизни и воспитания малолетнего в семье блогерши, действиям матери будет дана правовая оценка». Отмечается, что сама блогер подтвердила факт конфликта и рассказала, что ее забрала бригада скорой помощи и не отдавала личные вещи. Кроме того, источники в силовых структурах рассказали, что в связи с ЧП появились предположения о том, что девушка страдает наркозависимостью и на момент нападения на медсестру находилась в состоянии наркотического опьянения. По словам очевидца в больнице скорой помощи, блогер – давний пациент. Также он рассказал, что пострадавшая медсестра после инцидента была вынуждена ходить в специальном воротнике. Напомним, в Красноярском крае случился инцидент, когда толпа пьяных мужчин ворвалась в больницу и напала на врача. Даниил Медведев ответил на обвинения немецкого теннисиста в «нечестной» игре
15 апреля 2023, 00:59

Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя жалобы немецкого теннисиста Александра Зверева на «нечестную» игру россиянина, предложил Звереву взглянуть в зеркало. В четверг Медведев одержал над Зверевым победу в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты. Зверев после игры сказал, что россиянин – один из самых нечестных теннисистов в мире, передает РИА «Новости». Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне заявил, что «Саша живет в своем собственном мире». Он со смехом рассказал, как его дразнят: «Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный?» – пишет «Чемпионат». По словам россиянина, можно найти «примерно 25 интервью» Зверева, в которых тот «говорит довольно странные вещи» после поражений. «Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер (Рууд), Андрей (Рублев), может быть, Карен (Хачанов), но точно не Диего (Шварцман), то я бы назвал это просто битвой в ATP», – сказал Медведев. Он заявил, что «был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы» его «сильнее, чем это было до матча». Медведев сказал, что принес бы извинения, особенно, если бы речь шла об игре с Шварцманом, поскольку тот «очень добрый и очень привержен фэйр-плей». Однако Зверев, по словам Медведева – «не как Каспер или Диего». «Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», – сказал Медведев. В марте Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и выиграл третий титул ATP за три недели. Медведев назвал свою победу в трех турнирах подряд уникальным событием. Военный эксперт объяснил важность похищенных хакерами данных НАТО

Имея такие военные методики, можно готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми, поэтому информация эта крайне важная, заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя похищение российскими хакерами данных из системы управления обучением НАТО. Российские хакеры Killnet предложили всем участникам НАТО поиграть в игру «Заплати мне, и я буду молчать». Так они потребовали выкуп в размере трех биткоинов за ранее похищенные ими данные из системы управления альянсом, куда вошли военные методики, данные студентов, военных кураторов и многое другое.

«Информация эта очень важная, и то, что она была похищена, опасно для НАТО. Там есть данные людей, которые там обучались, преподавателей, методики военные. Да и имея такие военные методики, можно, соответственно, готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми. Поэтому это серьезная информация», – говорит Сивков. По его словам, если НАТО откажется выкупать эти данные у российских хакеров, то альянсу придется полностью переработать и пересмотреть все свои методики, наработанные годами. Также военный эксперт обращает внимание на опасность бездумной цифровизации, когда военным данным не обеспечивается достаточно хорошая защита. В том числе качество информационной безопасности стоит повысить и в России, поскольку «никто не застрахован» от атак хакеров. «Им совершенно точно придется перерабатывать всю украденную информацию, и это очень сложно будет сделать. Но сколько на это уйд

У Москвы вызывает вопросы решение Армении проводить учения не с ОДКБ, а с НАТО – альянсом, который воюет против России в ходе СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Ереване «не поняли» реакцию Москвы на участие Армении в учениях НАТО. «Думаю, в Армении найдется депутат или представитель исполнительной власти, который напомнит секретарю партии Никола Пашиняна Артуру Ованнисяну о том, что НАТО по итогам прошлогоднего саммита в Мадриде приняло декларацию, в которой указано, что Россия признана «наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», – отметил член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов. «При этом ранее Армения практически без объяснения причин отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. И теперь на фоне этого она решает участвовать в военных маневрах НАТО – альянса, который воюет сейчас против России в ходе спецоперации. Поэтому совершенно логично, что такая политика нашего союзника по ОДКБ вызывает вопросы в Москве», – подчеркнул сенатор. «У нас с Арменией давние многовекторные отношения – культурные, исторические, политические, экономические. Их не должны омрачать такие решения в военной сфере. Думаю, в Армении есть разные политические силы, и некоторые из них поддаются давлению со стороны НАТО или США. В любом случае ответ Ованнисяна не выражает позицию Армении по определению. Так что будем ждать официальный ответ Еревана по создавшейся ситуации», – резюмировал парламентарий. В пятницу Артур Ованнисян, секретарь фракции партии «Гражданский договор», которой принадлежит большинство мест в Национальном собрании Армении, выразил недоумение тем, что у Москвы возникли вопросы к участию республики в учениях НАТО. Парламентарий заявил, что ему «непонятно» почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 апреля заявила, что «требует разъяснений» по поводу участия армянских военных в учениях НАТО KFOR («Силы Косово») и Saber Junction-2023, передает «Sputnik Армения». «Армения сохраняет теплые дружеские отношения со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил», – указал он. В ответ на это в МИД РФ указали на то, что Захарова не «требовала» разъяснений. В ведомстве предположили, что армянский депутат «опирается на придуманную им же самим формулировку и сам ей удивляется», говорится в Telegram-канале МИД. В исходном заявлении Захаровой было сказано о том, что в МИД РФ «запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях». «С нашей реакцией определимся по получении ответа», – добавила представитель внешнеполитического ведомства. Также она заметила, что отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД