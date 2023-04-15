В МИД России призвали стороны конфликта в Судане к прекращению огня

МИД России: Москва призывает стороны конфликта в Судане к сдержанности и прекращению огня

События в Республике Судан вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, Россия призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня, заявили в МИД России.

В заявлении на сайте российского МИД говорится, что Москва исходит из того, что любые разногласия можно урегулировать путем переговоров, а потому призывает стороны конфликта в Судане прекратить огонь и проявить политическую волю и сдержанность.

В ведомстве напомнили, что в субботу, 15 апреля, в Хартуме произошли вооруженные столкновения между подразделениями суданской армии и Силами быстрого реагирования.

В сообщении отмечается, что мосты через Нил заблокированы, а аэропорт временно закрыт, напряженная ситуация в городе Мероэ. Отмечается, что российское посольство в Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности, пострадавших среди россиян в Судане нет.

Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.

Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Между тем, американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.

Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.

Напомним, в субботу Силы быстрого реагирования Судана сообщили, что были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. «Они (армия – прим. ВЗГЛЯД) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения», – сказано в заявлении.

Как сообщил представитель армии Судана, силы быстрого реагирования «пытались захватить штаб генерального командования суданской армии», который находится в Хартуме.