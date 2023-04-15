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Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
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Армия Судана заявила, что президентский дворец и другие стратегические объекты находятся под их контролем, а заявления Сил быстрого реагирования (СБР) являются ложными.
В заявлении говорится, что военные Судана противостоят попыткам Сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец, Генеральное командование и штаб-квартиру Суверенного совета, передает РИА «Новости».
Как указала армия, истребители ВС Судана проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных СБР.
Как указала армия Судана, ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР. Также, отмечается, что суданские ВВС преследуют бегущих членов СБР, пытающихся укрыться среди гражданских лиц.
Представитель суданской армии добавил, что уничтожено более 80 транспортных средств, принадлежавших СБР в Мерове. По его словам, после проведенной операции подавляющее большинство членов отрядов спецназа «бежали в жилые районы города Мерове», пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Ранее СБР Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума.
В российском посольстве сообщили, что обстановка в столице Судана Хартум, где происходят столкновения между силами армии и спецназа, неспокойная, но дипломаты России находятся в безопасности.
Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
Медведев предсказал исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
Неизвестно, кто победит в теоретической войне России и Североатлантического альянса, но Польша в таком случае исчезнет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по России, и о быстром проигрыше России в случае войны с НАТО в своем Twitter, передает РИА «Новости».
Зампред Совбеза России признался, что не знает, кто победит в такой войне, но указал, что Польша является форпостом НАТО в Европе, по этой причине эта страна «точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером».
Ранее в пятницу Медведев поддержал мнение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане.
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
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Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Азербайджанские спортсмены не могут покинуть Армению после сожжения флага
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Азербайджанские спортсмены, отказавшиеся от участия в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереванe после сожжения флага их страны, не могут покинуть Армению и «заперты в отеле», заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Армения должна обеспечить безопасное возвращение наших спортсменов, но теперь они заперты в отеле», – сказал он.
Армянская сторона объясняет положение вопросом обеспечения безопасности азербайджанских спортсменов, которые намеревались ночью вылететь в Турцию и затем на Родину, но не смогли сделать это.
Тем временем премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил Общественному телевидению этой страны уволить руководителя стилистической студии Арама Николяна, который сжег флаг Азербайджана на церемонии открытия турнира.
Ранее власти Азербайджана приняли решение отозвать своих тяжелоатлетов из Армении, где накануне вечером на открытии чемпионата Европы был сожжен азербайджанский флаг.
В заявлении Минспорта и НОК Азербайджана случившееся названо «варварским актом».
Баку обвинил Ереван в неспособности проводить международные турниры.
В Азербайджане призвали Европейскую федерацию тяжелой атлетики «ввести санкции против Армении».
Минобороны сообщило об интенсивных боях за западные кварталы Артемовска
В западной части Артемовска (Бахмута) российские штурмовые отряды ведут интенсивные бои, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
На Донецком направлении российские штурмовики ведут высокоинтенсивные боевые действия для взятия под контроль западных кварталов Артемовска, сообщил Конашенков, передает ТАСС.
На флангах действуют подразделения ВДВ, которые оказывают поддержку штурмовым отрядам и не дают ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы, указал он.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что за время битвы за Артемовск украинские военные потеряли огромное количество живой силы.
Летчик Су-34 рассказал, как ВКС РФ сбили лучших украинских пилотов
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В первые месяцы спецоперации российские ВКС уничтожили лучших летчиков Украины в том числе благодаря техническому оснащению отечественных истребителей, в частности Су-35, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности летчик ВКС России.
«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю. А также – хорошие дальнобойные ракеты, которые дают нашим летчикам значительное преимущество», – сказал летчик, участвующий сейчас в СВО.
Офицер рассказал, что иногда противник даже не понимает, что истребитель его видит и облучает – потому что его техника требует выхода на другую, более короткую дистанцию стрельбы. «И как только противник выходит на рубеж пуска – он сразу получает в лоб пару наших ракет», – пояснил летчик.
Все это привело к тому, что в первые месяцы спецоперации «самых сильных летчиков противника российские ВКС повыбивали».
«Насколько я знаю, в прошлом году из единственного на Украине военного авиационного училища в Харькове был выпуск с третьего курса. А положено учиться пять лет. Что такое третий курс? Это когда по сокращенному курсу научили взлету и посадке, и все. Пока ты 10-15 лет не отработаешь по-настоящему военным летчиком и не научишься на автоматизме выполнять боевые задачи — ты просто летающая мишень», – разъяснил военный.
В связи с этим период летной деятельности украинских летчиков сильно сократился. «Сейчас мы видим, что фактически украинский пилот – это смертник», – заключил российский летчик.
Задержаны подозреваемые в покушении на главу МВД Мариуполя Москвина
Правоохранители задержали подозреваемых в покушении на руководителя Мариупольского ГУ МВД России Михаила Москвина, сообщили в МВД Донецкой народной республики.
Подозреваемых задержали представители управления ФСБ по ДНР и сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по ДНР, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Сколько именно человек было задержано и где проходило задержание, не сообщается.
Напомним, в конце марта в Мариуполе произошло покушение на начальника ГУ МВД города Михаила Москвина, был подорван его автомобиль, самого пострадавшего госпитализировали.
Даниил Медведев ответил на обвинения немецкого теннисиста в «нечестной» игре
Теннисист Медведев в ответ на обвинения в «нечестной» игре предложил немецкому спортсмену Звереву взглянуть в зеркало
Российский теннисист Даниил Медведев, комментируя жалобы немецкого теннисиста Александра Зверева на «нечестную» игру россиянина, предложил Звереву взглянуть в зеркало.
В четверг Медведев одержал над Зверевым победу в матче третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Медведев эмоционально реагировал на неудачные моменты. Зверев после игры сказал, что россиянин – один из самых нечестных теннисистов в мире, передает РИА «Новости».
Медведев на пресс-конференции после матча с датчанином Хольгером Руне заявил, что «Саша живет в своем собственном мире». Он со смехом рассказал, как его дразнят: «Я уже встретил пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Эй, Даниил, почему ты такой нечестный?» – пишет «Чемпионат».
По словам россиянина, можно найти «примерно 25 интервью» Зверева, в которых тот «говорит довольно странные вещи» после поражений. «Честно говоря, если бы я в этой ситуации играл с кем-то таким, как Каспер (Рууд), Андрей (Рублев), может быть, Карен (Хачанов), но точно не Диего (Шварцман), то я бы назвал это просто битвой в ATP», – сказал Медведев.
Он заявил, что «был бы виноват и, возможно, соперник недолюбливал бы» его «сильнее, чем это было до матча». Медведев сказал, что принес бы извинения, особенно, если бы речь шла об игре с Шварцманом, поскольку тот «очень добрый и очень привержен фэйр-плей». Однако Зверев, по словам Медведева – «не как Каспер или Диего». «Когда он говорит что-то о нечестной игре… Да, хорошо. Посмотри на себя в зеркало», – сказал Медведев.
В марте Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае и выиграл третий титул ATP за три недели. Медведев назвал свою победу в трех турнирах подряд уникальным событием.
В США описали сценарий в случае гибели на Украине американских военных
Fox New: В случае гибели на Украине американского солдата США не стали бы наносить удар по России
В случае гибели на Украине американского солдата Соединенные Штаты не станут наносить удар по России, а могут и вовсе не отреагировать, заявила экс-сотрудница разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер.
Коффлер заявила американскому телеканалу Fox New, что ни один президент США в принципе не рассматривал активные боевые действия против России. По ее словам, конфликт должен зайти «слишком далеко», чтобы потребовались подобные меры. Такой сценарий, считает она, был бы возможен, если бы Россия «целенаправленно атаковала и убила сотни американцев», передает РИА «Новости».
По мнению Коффлер, которую Fox New называет «экспертом по России», более вероятным ответом на случайную гибель американского солдата на Украине стали бы «кибератаки, дипломатическая реакция и санкции».
Ранее СМИ сообщили, что в секретных документах американской разведки, попавших в Сеть, содержится информация о силах специального назначения Великобритании, Латвии, Нидерландов, США и Франции, действующих на Украине.
После этого Белый дом подтвердил, что на украинской территории действительно есть контингент американских военных.
Названа причина отказа Китая принимать Блинкена
Financial Times: Китай отказал госсекретарю США Блинкену в визите из-за ситуации с отчетом ФБР по сбитому аэростату
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Госсекретарю США Энтони Блинкену было отказано в посещении Китая из-за опасений Пекина, связанных с публикацией ФБР результатов расследования инцидента со сбитым аэростатом, пишут западные СМИ.
Власти Китая сообщили американской стороне, что не будут готовы выбрать новую дату для поездки, отмененной главой дипломатии США в феврале, до тех пор, пока остаются не ясными планы Вашингтона относительно результатов расследования, сообщает Financial Times.
В Пекине опасаются, что отчет ФБР с вещественными доказательствами будет опубликован американской стороной во время поездки госсекретаря в Китай, передает ТАСС текст статьи FT.
По информации источников издания, глава МИД КНР Цинь Ган поднял данный вопрос во время встречи с американцами на форуме высокого уровня «Развитие Китая» в Пекине в марте.
Ранее на этой неделе Блинкен сообщил, что направится в Пекин, когда для этого «созреют условия».
В марте Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию.
Газета ВЗГЛЯД писала, что дружба России и Китая вызвала у США шок.
Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним
Маск выступил за пожизненное заключение для меняющих пол несовершеннолетним
Владелец Twitter, американский предприниматель Илон Маск выступил за пожизненное заключение родителей и врачей, которые проводят несовершеннолетним детям операции по смене пола.
Во Флориде ранее вступил в силу запрет на прохождение несовершеннолетними процедур по смене пола.
Как сообщил Маск, любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до того, как тот станет взрослым, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь, передает РИА «Новости».
Речь идет о реальной практике в США и ряда стран Запада по перемене пола родителями своих детей. Операции по смене пола включают ряд процедур, некоторые из которых могут привести к пожизненной стерильности.
Ранее власти Испании приняли закон, позволяющий с 16 лет по собственному желанию менять пол в гражданском реестре и других документах.
Украина потребовала пригласить ее в НАТО
Кулеба потребовал от НАТО сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе
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НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что для Украины окажется неприемлемым результатом саммита простое подтверждение «в 130-й раз» членами НАТО «политики открытых дверей», Также неприемлемым окажется и предложение «положительных вещей по углублению сотрудничества» без какого-либо «шага к членству Украины в НАТО», передает РИА «Новости».
В МИД Украины заявили, что на саммите страны альянса должны «сделать шаг» к членству Украины в НАТО и принять решение о том, «что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО». Кулеба заявил, что Украина «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».
Напомним, Financial Times сообщала, что США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО.
Военный эксперт объяснил важность похищенных хакерами данных НАТО
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Имея такие военные методики, можно готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми, поэтому информация эта крайне важная, заявил газете ВЗГЛЯД доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков, комментируя похищение российскими хакерами данных из системы управления обучением НАТО.
Российские хакеры Killnet предложили всем участникам НАТО поиграть в игру «Заплати мне, и я буду молчать». Так они потребовали выкуп в размере трех биткоинов за ранее похищенные ими данные из системы управления альянсом, куда вошли военные методики, данные студентов, военных кураторов и многое другое.
«Информация эта очень важная, и то, что она была похищена, опасно для НАТО. Там есть данные людей, которые там обучались, преподавателей, методики военные. Да и имея такие военные методики, можно, соответственно, готовить свои контрсилы для того, чтобы бороться с этими людьми. Поэтому это серьезная информация», – говорит Сивков.
По его словам, если НАТО откажется выкупать эти данные у российских хакеров, то альянсу придется полностью переработать и пересмотреть все свои методики, наработанные годами. Также военный эксперт обращает внимание на опасность бездумной цифровизации, когда военным данным не обеспечивается достаточно хорошая защита. В том числе качество информационной безопасности стоит повысить и в России, поскольку «никто не застрахован» от атак хакеров.
«Им совершенно точно придется перерабатывать всю украденную информацию, и это очень сложно будет сделать. Но сколько на это уйдет времени, мне трудно сказать, поскольку этих данных я не видел», – заключил Сивков.
Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») обнародовала данные более тысячи «льющих помои» в российском сегменте интернета украинских хакеров, интернет-бойцов и SMM-специалистов. Данные принадлежат активистам движений IT Army of Ukraine и Save UA и размещены на антифашистском портале «Немезида».
Эксперт рассказал, как Россия вышла на рекордные показатели экспорта нефти
Эксперт Юшков: Индия, Северная Африка и Китай позволили России нарастить экспорт нефти
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Россия увеличила экспорт нефти, несмотря на сокращение добычи и потолок цены. Главными покупателями углеводородов остаются Китай и Индия, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в энергетике Игорь Юшков. Ранее Международное энергетическое агентство сообщило о рекордном с апреля 2020 года экспорте нефти из России – до 8,1 млн баррелей в сутки.
«Сложно сказать, насколько эти данные достоверны, Россия сейчас не публикует официальную статистику. Но если это так, значит наш экспорт нефти и нефтепродуктов наладился. Россия вынуждена предоставлять скидки на них, но за счет этого наше предложение на рынке становится популярным. Проблем со сбытом нефти и нефтепродуктов, а также с судами для их вывоза у России сейчас нет», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ.
«У нас было снижение экспорта сразу после введения санкций, когда в декабре прошлого года заработало эмбарго ЕС и был введен так называемый потолок цен. Но к марту эта проблема была решена», – напомнил собеседник.
«Также Россия приняла решение о снижении объемов добычи нефти. Но в первую половину марта сокращения не было, оно началось только к концу месяца. Тем не менее на экспорт это не повлияло», – отметил он.
«Что касается конкретных импортеров наших ресурсов, то российскую нефть активно покупает Индия, Китай и страны Северной Африки. Их совместные действия позволили увеличить экспорт черного золота. При этом Китай стоит на первом месте по трубопроводным поставкам российской нефти, а Индия – по морским. Впрочем, с апреля экспорт, вероятно, снизится – начнет сказываться сокращение объемов добычи», – спрогнозировал аналитик.
Ранее стало известно о том, что экспорт российской нефти и нефтепродуктов в марте стал самым высоким с апреля ковидного 2020 года. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Общий объем поставок вырос на 0,6 млн баррелей в сутки – до 8,1 млн баррелей в сутки, сообщает РИА «Новости».
Доходы, которые Россия, по оценке МЭА, могла получить от нефтяных поставок, к предыдущему месяцу выросли на млрд долларов – до 12,7 млрд, но оказались на 43% ниже, чем год назад.
По данным Минфина, в первом квартале 2023 года нефтегазовые доходы России сократились на 45% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это произошло на фоне снижения объемов и низких цен на Urals (менее 50 долларов за баррель), что привело к сокращению сборов по НДПИ и по экспортной пошлине.
Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, судя по всему, это пиковый минимум, который скоро будет пройден. Потому что Россия налаживает логистику и поставки нефти и нефтепродуктов из Европы в Азию. Кроме того, цены на нефть снова начали расти после решения ОПЕК+ сократить добычу. Также сокращается ценовой разрыв между мировой ценой и стоимостью российской Urals.
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Американский полковник заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
Бывший советник Пентагона полковник Макгрегор заявил о желании украинских военных повесить Зеленского
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Украинские военные хотят повесить президента Украины Владимира Зеленского, пока до него «не добрались русские», заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Комментируя проблему коррупции в вооруженных силах Украины, Макгрегор заявил, что в Telegram можно увидеть ролики украинских солдат, которые «все это обсуждают». Как рассказал Макгрегор, украинские военные считают, что «первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них не добрались русские». «Они прекрасно знают, что их предали», – приводит слова Макгрегора РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-каналу Judging Freedom.
Напомним, американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказал, что директор ЦРУ Уильям Бернс дал Зеленскому список из 35 высокопоставленных силовиков и чиновников, о коррумпированности которых узнали США. Уволены были лишь около десяти – те, кто особенно «нагло хвастался своими деньгами».