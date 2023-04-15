Al Jazeera: Телевидение Судана прекратило вещание после сообщений о стрельбе в его штаб-квартире

Появились сообщения о стрельбе в штаб-квартире национального телевидения Судана в Хартуме, после этого вещание ТВ было приостановлено.

В здании, в котором располагается суданское телевидение, происходят столкновения армейских подразделений и сил быстрого реагирования, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Ранее в субботу силы быстрого реагирования (СБР) Судана заявили о взятии под контроль Дворца Республики (президентского дворца) и аэропорта Хартума, однако позднее армия Судана опровергла эти сообщения.

Армия Судана сообщила, что ее истребители наносят удары по лагерям Тайба и Соба, которые принадлежат СБР.Между тем американский посол в Судане Джон Годфри сообщил, что спрятался в укрытии.

Российские дипломаты сообщили, что находятся в безопасности.