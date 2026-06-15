  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 123 украинских дрона
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    15 июня 2026, 07:40 • Новости дня

    МВД: В Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Жертвами телефонных аферистов, теряющими недвижимость в столице, в подавляющем большинстве случаев становятся пенсионерки, сообщил начальник пресс-службы московского ГУ МВД Владимир Васенин.

    «Если мы говорим в целом про операции, когда недвижимость была потеряна в результате мошеннических действий, таких примеров достаточно. К сожалению, здесь можно нарисовать портреты четкие и понятные», – сказал Васенин, передает ТАСС.

    Он пояснил, что пострадавшими чаще всего являются женщины после 60 лет, проживающие в Москве. Мужчины попадаются на уловки аферистов значительно реже.

    При этом введенные в прошлом году меры контроля за риелторами помогают предотвращать преступления. Часто пенсионеры осознают обман уже в агентстве недвижимости, и сделка срывается. Однако опасность сохраняется, поэтому гражданам следует проявлять предельную бдительность при обсуждении продажи жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички более 37 млн рублей. В апреле другая 78-летняя пенсионерка отдала лжесиловикам 25 млн рублей наличными. В прошлом году пожилая жительница столицы лишилась четырех квартир из-за обмана мошенников.

    12 июня 2026, 20:27 • Новости дня
    В доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука в Москве прогремел взрыв

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв произошел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве, после того как курьер принес ему посылку, сообщили в правоохранительных органах.

    ЧП случилось в поселке Щапово в Новой Москве, передает ТАСС.

    «В Новой Москве в поселке Щапово курьер принес посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, после чего произошел взрыв», – сообщил источник в правоохранительных органах.

    Жизни бывшего чиновника сейчас ничего не угрожает. По информации оперативных служб, сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.

    В марте 2024 года Андрей Пинчук заявил о неизбежной трансформации российской цивилизации из-за интеграции новых территорий.

    В феврале прошлого года курьер пронес взрывное устройство в московский жилой комплекс «Алые паруса» для покушения на главу Федерации бокса ДНР.

    На этой неделе подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле BMW в Балашихе, в результате чего водитель получил несовместимые с жизнью ранения и скончался на месте.

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    13 июня 2026, 23:42 • Новости дня
    Синоптик сообщил о новом рекорде в Москве по количеству осадков

    Синоптик Леус: Москва установила новый рекорд по количеству осадков

    Tекст: Катерина Туманова

    Столицу в субботу накрыли интенсивные осадки, превысившие треть месячной нормы и побившие исторический максимум шестилетней давности, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

    «Жара закончилась дождливым рекордом. По данным базовой метеостанции столицы, ВДНХ, за сегодняшний день в осадкомеры метеорологов попало 27 мм осадков, что составляет больше трети (35%) от месячной нормы июня. Таким образом, сегодня в Москве обновлён суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Прежнее достижение для этого дня составляло 21,3 мм и было установлено в 2020 году», – написал он в посте.

    Леус уточнил, что на других метеостанциях Москвы выпало от 17 мм на Балчуге до 32 мм в Тушино.

    В Московской области больше всего дождей вылилось на Кучино – 69 мм, что близко к месячной норме – 90% от положенного за месяц. Также довольно много осадков – 42 мм выпало в Клину, 44 мм – в Горках Ленинских и 48 мм в Луговой, рассказал синоптик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр предупредил о жаре и дождях в Московском регионе. Дептранс Москвы предупредил о возможном изменении маршрутов из-за сильного дождя. Роспотребнадзор назвал условия для сокращения рабочего дня в жару.


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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    12 июня 2026, 23:15 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве нейтрализованы два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве уничтожены два дрона ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    В течение дня на подлете к Москве по состоянию на 19.40 силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ. При этом в ночь на пятницу над Россией уничтожили 231 дрон ВСУ.


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    14 июня 2026, 15:36 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Дарья Григоренко

    На подлете к Москве был сбит один беспилотный летательный аппарат, на месте инцидента уже работают профильные специалисты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр Москвы в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом на подлете к столице беспилотном летательном аппарате.

    Днем ранее российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали направлявшийся в сторону города вражеский дрон.

    В начале месяца средства ПВО уничтожили сразу девять летевших на Москву беспилотников.

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    13 июня 2026, 10:37 • Новости дня
    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Жительница столицы, осужденная за кражу часов Rolex и других элитных брендов во время работы горничной, избежала колонии после пересмотра приговора по срокам давности.

    Горничная в Москве при сбыте краденых часов представлялась бывшей женой лорда, причинив своим хозяевам ущерб на сумму в шесть млн рублей, пишет РИА «Новости».

    Как говорится в материалах следствия, хозяйка квартиры через агентство наняла горничную для уборки и подготовки жилья к возвращению семьи из отпуска. Дождавшись отъезда хозяев, женщина опустошила комод в спальне, забрав мужские часы Rolex Submariner Hulk, женские Rolex DateJust, Cartier и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Lady, а также крупную сумму наличных.

    Согласно открытым источникам, рыночная стоимость похищенных часов на момент преступления оценивалась от 4,5 млн до 6 млн рублей. После кражи горничная понесла аксессуары в ломбард, где, по словам менеджера, представилась бывшей женой английского лорда и уверяла, что часы принадлежали ей и покойному супругу. В материалах указано, что она несколько раз приходила в ломбард, закладывая, выкупая и обменивая дорогие часы.

    В какой-то момент женщина улетела в Армению и Турцию и несколько дней не появлялась в квартире, но продолжала ежедневно отправлять хозяйке отчеты в мессенджере о якобы выполненной уборке. За это время она получила оплату, а эти деньги суд первой инстанции счел мошенничеством. В суде горничная вину не признала и утверждала, что сдавала часы по просьбе хозяйки, а выручку вернула в комод, однако суд указал, что переписка и показания свидетелей этого не подтверждают.

    Первоначально женщину признали виновной в краже в особо крупном размере и мошенничестве, назначив пять лет колонии и штраф 100 тыс. рублей. Однако позже апелляционный суд исключил мошенничество из приговора и отменил наказание по этой статье, после чего осужденную освободили в связи с истечением сроков давности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы домработница похитила у хозяйки квартиры одежду и аксессуары люксовых брендов почти на 900 тыс. рублей.

    Ранее в столице сотрудники МВД задержали двух женщин-курьеров, которые обманом вынудили 17-летнего москвича передать им деньги, ювелирные изделия и дорогие наручные часы более чем на 16 млн рублей.

    До этого пожилая москвичка стала жертвой телефонных мошенников и по их указаниям купила брендовые часы на 27,7 млн рублей для последующей передачи злоумышленникам.

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    12 июня 2026, 15:44 • Новости дня
    Собянин сообщил о 21 сбитом БПЛА на подлете к Москве с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На подлете к столице уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    С начала суток на подлете к столице уничтожили 21 дрон.

    Напомним, с четверга на пятницу над Россией поразили 231 украинский беспилотник.

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    13 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    В парке «Зарядье» представили тематический сюжет «Код России»

    Tекст: Вера Басилая

    Ко Дню России на инновационной достопримечательности «Матрешка Москвы» в парке «Зарядье» впервые представили тематический сюжет «Код России», раскрывающий многообразие культур и важнейшие научные достижения страны.

    Инновационная столичная достопримечательность начала транслировать уникальный тематический сюжет, раскрывающий многообразие культурного и научного наследия страны через масштабные визуальные эффекты.

    Программа состоит из 30 сцен, демонстрирующих достижения отечественной науки, фольклор и природные красоты страны. В финале представления зрителям показывают 22-метровый цифровой российский триколор.

    «Над этим проектом работала большая команда московских художников, программистов и культурологов. Выдвижная часть объекта во время показа при помощи более чем двух тысяч моторов будет динамично менять свою форму, чтобы воплощать различные образы», – рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, город продолжает создавать познавательные программы для посетителей всех возрастов.

    Для создания визуальных эффектов задействовано 1,5 тыс. экранов в форме сот и свыше 100 единиц профессиональной сценической техники. Диаметр конструкции способен динамично меняться от пяти до семи метров. Новое шоу пришло на смену сюжету «Россия объединяет», который транслировался с начала года.

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    12 июня 2026, 14:46 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожили 16 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО поразили два беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    Всего с начала суток на подлете к Москве уничтожили 16 дронов.

    В ночь с четверга на пятницу над страной уничтожили 231 украинский беспилотник самолетного типа.

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    14 июня 2026, 07:58 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале об уничтоженных на подлете к Москве дронах.

    «Четыре БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили за ночь почти 250 дронов ВСУ над регионами России. Губернатор сообщил о перекрытом движении на выезде из Ярославля в Москву из-за дронов.


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    14 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Потенциально опасные метеоусловия, сопровождающиеся грозами и усилением ветра, сохранятся в столичном регионе до вечера воскресенья, сообщил Гидрометцентр.

    Желтый уровень погодной опасности продолжит действовать на территории Москвы и Подмосковья из-за возможных гроз, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    «В период до 21:00 мск в столице местами ожидается гроза с дождем, по области – также ливни с градом и усилением ветра в порывах при грозе до 15 м/с», – пояснили там.

    Синоптики прогнозируют, что дневная температура воздуха в столице достигнет 19-21 градуса тепла, а в области составит от 18 до 23 градусов. Накануне регион уже столкнулся с сильной непогодой из-за атмосферного фронта.

    Больше всего осадков выпало в восточных районах Москвы – 122,9 мм, что равняется почти 160% месячной нормы. На северо-западе показатель достиг почти 78%, на западе – трех четвертей, а на юго-востоке – 67% нормы. Для ликвидации последствий задействовали 300 бригад и 290 машин спецтехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая синоптики объявляли желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы.

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    12 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы, уничтожен, сообщил глава города Сергей Собянин в пятницу.

    «Уничтожен один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.

    За прошедшую ночь над страной нейтрализовали 231 украинский беспилотник самолетного типа.

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    14 июня 2026, 23:10 • Новости дня
    Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь» в Москве
    Деруло исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь» в Москве
    @ Panama Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский певец Джейсон Деруло выступил на «ЦСКА Арене» в Москве, признавшись со сцены в любви к России и представив публике новую композицию – он впервые исполнил ее вживую. Деруло также исполнил англоязычный кавер на песню «Седая ночь».

    Обращаясь к зрителям, артист сказал: «Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами». Эти слова зал встретил продолжительными аплодисментами.

    «Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Москва», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».

    Певец исполнил один из своих главных хитов Whatcha Say, который зрители приняли особенно тепло и громко подпевали артисту.

    Во время концерта Деруло представил российским поклонникам новую песню Chicko, мировая концертная премьера которой прошла именно в Москве. Он отметил, что композиция уже разошлась по всему миру, но нигде ранее не исполнялась вживую, и подчеркнул, что для премьеры ему нужна энергия всего зала.

    В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Wiggle, Swalla, Sexy for me, Komasava и другие, передает ТАСС.

    Кроме того, Деруло исполнил на концерте в Москве англоязычный кавер на знаменитую песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

    Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, возглавившего американский чарт Billboard Hot 100 и разошедшегося миллионными тиражами. Позднее он закрепил успех хитами In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, неоднократно становившимися лидерами международных чартов.

    Музыкант сотрудничал с Ники Минаж, Снуп Догом и BTS, продал десятки млн записей и набрал миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах, а его аудитория в соцсетях исчисляется десятками млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Деруло уже давал концерты в Москве и Петербурге.

    Певица Дженнифер Лопес отказалась от запланированного в 2025 году концерта в Москве из-за опасений за репутацию на Западе на фоне спецоперации на Украине.

    Американский музыкант Джаред Лето во время концерта в Белграде заявил о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге после окончания конфликта.

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    14 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    В Москве раскрыли схему обмана выпускников через поддельные сайты ЕГЭ и ОГЭ

    Власти Москвы сообщили о поддельных сайтах для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мошенники начали массово создавать фейковые платформы для проверки результатов государственных экзаменов и предлагать абитуриентам незаконную покупку высоких баллов, предупредили в столичном департаменте образования и науки.

    «Злоумышленники используют экзамены для обмана. Создают поддельные сайты для проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ. Предлагают поднять баллы или оформить пересдачу сторонними путями», – говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

    Аферисты также рассылают электронные письма от имени приемных комиссий ведущих вузов. Они призывают абитуриентов переходить по фишинговым ссылкам для мнимого подтверждения зачисления. Кроме того, преступники выдают себя за сотрудников университетов и требуют внести предоплату за бронирование места на коммерческом отделении.

    Специалисты настоятельно рекомендуют избегать передачи личных данных через сообщения и не открывать подозрительные ссылки. Все вопросы, связанные с результатами тестирований и поступлением, необходимо решать исключительно через официальные образовательные учреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения предупредило выпускников о телефонных звонках злоумышленников перед экзаменами.

    Рособрнадзор зафиксировал массовую продажу фальшивых ответов на тесты в интернете.

    Сотрудники МВД раскрыли схему запугивания школьников угрозами недопуска к итоговой аттестации.

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    15 июня 2026, 06:12 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о небольших дождях в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В начале рабочей недели жителей столицы ожидает облачная погода с прояснениями и небольшими осадками при комфортной температуре воздуха, сообщил Гидрометцентр.

    Столичный регион накроет кратковременный дождь, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

    Днем воздух в городе прогреется от 21 до 23 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 13 градусов. Ветер ожидается южный и юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

    Атмосферное давление составит около 738 миллиметров ртутного столба. На территории Подмосковья в понедельник температурный фон будет колебаться от 19 до 24 градусов тепла. В ночные часы ожидается похолодание до 13 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на длинных выходных синоптики ожидали в столичном регионе жару до 33 градусов.

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    15 июня 2026, 04:26 • Новости дня
    Собянин сообщил о четырех сбитых дронах ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожены четыре дрона, направлявшиеся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», – сообщил глава города в «Максе».

    В настоящее время профильные сотрудники экстренных служб проводят необходимые работы на местах падения фрагментов уничтоженных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами удара украинских беспилотников по жилому сектору Тулы стали три человека, еще трое, включая годовалого ребенка, пострадали.

    Мирный житель Белгородской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА.

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      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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