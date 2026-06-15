МВД: В Москве квартиры мошенникам чаще всего отдают пожилые женщины

Tекст: Алексей Дегтярев

«Если мы говорим в целом про операции, когда недвижимость была потеряна в результате мошеннических действий, таких примеров достаточно. К сожалению, здесь можно нарисовать портреты четкие и понятные», – сказал Васенин, передает ТАСС.

Он пояснил, что пострадавшими чаще всего являются женщины после 60 лет, проживающие в Москве. Мужчины попадаются на уловки аферистов значительно реже.

При этом введенные в прошлом году меры контроля за риелторами помогают предотвращать преступления. Часто пенсионеры осознают обман уже в агентстве недвижимости, и сделка срывается. Однако опасность сохраняется, поэтому гражданам следует проявлять предельную бдительность при обсуждении продажи жилья.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички более 37 млн рублей. В апреле другая 78-летняя пенсионерка отдала лжесиловикам 25 млн рублей наличными. В прошлом году пожилая жительница столицы лишилась четырех квартир из-за обмана мошенников.