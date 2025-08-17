  • Новость часаФон дер Ляйен заявила об участии во встрече Трампа с Зеленским
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Режим Майи Санду вступил в борьбу за выживание
    Политолог: Европейцы боятся встречи Трампа с Зеленским один на один
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    ВС России нанесли удар по месту хранения ракет «Сапсан» на Украине
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    Нанесен удар по террористам «Азова» в Харьковской области
    Под Херсоном разгромили группу французских наемников
    Во Франции заявили о неприемлемости демилитаризации Украины
    Белый дом отреагировал на «секретные документы» Госдепа по Аляске
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как не стать скуфом

    Скуфами называют ленивых разжиревших мужчин, предпочитающих телевизор или компьютер жизни, а пиво – матче-латте. В более широком понимании скуф – это тот, кто уже ничего не ждет от себя и не подает надежды другим.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Аляска прошла без блицкрига и разрыва

    Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берет реванш.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Украина еще не скоро придет в себя

    Украинскую ментальную катастрофу нельзя считать проблемой одного лишь постсоветского пространства. Судя по тому, что мировым лидерам для обсуждения этой проблемы пришлось уединиться аж на Аляске, она должна быть осознана как глобальное бедствие и урок для всех народов.

    43 комментария
    17 августа 2025, 13:50 • Новости дня

    Пенсионерка в Москве потеряла четыре квартиры из-за мошенников

    Пенсионерка потеряла четыре квартиры и 1,1 млн рублей из-за мошенников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жительница Москвы стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать четыре квартиры и передать деньги злоумышленникам, а общий ущерб составил более 50 млн рублей.

    Пенсионерка из Москвы стала жертвой крупной мошеннической схемы и потеряла четыре квартиры и более 1 млн рублей, передает ТАСС. Как сообщили в городской прокуратуре, все началось с телефонного звонка лжеучасткового, который представился силовиком и предупредил женщину о возможных звонках мошенников, предоставив ей новый номер телефона.

    Впоследствии к 78-летней москвичке обратились сообщники афериста, которые начали требовать деньги. Женщина поверила лжеучастковому, который заверил, что полиция будет прослушивать ее телефон, а для поимки преступников ей нужно выполнять указания звонивших. По их просьбе пенсионерка сначала передала 800 тыс. рублей через почтовый ящик, а затем сняла со счета и отдала еще 300 тыс. рублей.

    Далее мошенники уговорили женщину продать четыре квартиры – на улице Санникова, в Чукотском проезде и две на улице Беломорская. Деньги от сделок она также передала курьерам аферистов. Общий ущерб от действий мошенников превысил 50 млн рублей.

    Окончательно женщине стало ясно, что ее обманули, когда телефонные мошенники предложили ей оформить ренту на квартиру в Московской области. В прокуратуре Северо-Восточного административного округа подчеркнули, что никакие следственные действия по телефону не проводятся, а правоохранители и банки никогда не просят продавать имущество или передавать средства курьерам. Установление всех обстоятельств происшествия находится на контроле прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники разработали двухэтапную схему обмана, используя ссылки якобы от имени Роскомнадзора. МВД предупредило о новой схеме мошенничества на интернет-площадках объявлений. ВТБ зафиксировал рост количества мошенничеств при продаже авиабилетов.

    16 августа 2025, 14:42 • Новости дня
    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа

    Глава РФПИ Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи на Аляске

    Дмитриев двумя словами прокомментировал итоги встречи Путина и Трампа
    @ Mehmet Eser/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев двумя словами высказал позицию по итогам встречи между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев коротко прокомментировал итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. В своем сообщении в Telegram-канале он написал: «Работаем дальше».

    Сенатор Григорий Карасин заявил об «освежающем эффекте» встречи Путина и Трампа.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча Путина и Трампа приближает мир на Украине.

    Комментарии (7)
    16 августа 2025, 14:45 • Новости дня
    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске

    Политолог Журавлев: Европейцы не могут принять того, что Трамп в чем-то согласен с Россией

    Политолог оценил заявление ЕС после саммита на Аляске
    @ Wu Xiaoling/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Угрозы европейцев продолжать оказывать давление на Россию и ужесточать санкции не повлияют на позицию Москвы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В заявлении ряда европейских стран и институтов после саммита лидеров России и США на Аляске также говорится о готовности продолжать поставлять Украине оружие.

    «Негативная реакция европейцев на итоги саммита на Аляске совершенно естественна. Все эти страны и институты – глобалисты. Если бы сейчас президентом США был глобалист, то занял бы ту же самую позицию. Но Трамп – националист, у него другое представление о приоритетах. И его позиция в какой-то части совпала с российской», – отметил Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем (ИРП), доцент Финуниверситета при правительстве РФ.

    «Позиция большей части американской элиты не совпадает с позицией Трампа, поэтому европейцы такие храбрые, – продолжил собеседник. – Они видят, что в Вашингтоне тоже есть те, кто готов их поддержать. Но это не Дональд Трамп и не вице-президент США Джей Ди Вэнс».

    Перспективы мирного урегулирования украинского кризиса зависят от того, «пойдет ли Трамп до конца»: «Если Трамп перестанет поставлять оружие Европе, то Евросоюзу, у которого осталось не так много своего ВПК, будет нечего поставлять Украине. Но хватит ли президенту США воли? Он с такой помпой подписывал договор о поставках американского оружия в Европу и с расчетом на огромный капитал с этой сделки. Поэтому что-то мне подсказывает, что Трамп не выступит против. Таким образом, дружный коллектив глобалистов будет бороться против России при относительной по отношению к нам лояльности Трампа. Надеяться на его абсолютную поддержку не стоит».

    По мнению эксперта, угрозы европейцев и дальше оказывать давление на Россию, ужесточая санкции, не повлияют на позицию Москвы. «В России и так не надеялись, что Европа начнет покупать нашу нефть, пусть дальше добывают уголь. Другой вопрос – это почти полная монополия Британии на страхование морских перевозок. Если они надавят в этой области, то будет труднее, но тоже не смертельно», – полагает Журавлев.

    В совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и не входящей в ЕС Британии говорится, что страны Европейского союза готовы продолжать давление на Россию и ужесточать санкции. В этом же заявлении говорится об отказе от ограничений на поставки оружия Киеву и о том, что они выступают против остановки интеграции Украины в ЕС и НАТО.

    Решение же по поводу украинских территорий должна принимать сама Украина, границы не должны меняться силой, отмечается в заявлении. Вместе с тем в нем приветствуются слова президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон готов гарантировать безопасность Украины.

    При этом страны Евросоюза не сумели вовремя сделать общее заявление по саммиту России и США на Аляске, потому его сделали лишь руководство ЕС, лидеры нескольких стран. В документе отсутствует поддержка главного предложения Трампа о заключении долговременного урегулирования конфликта без предварительного перемирия.

    Комментарии (6)
    16 августа 2025, 16:18 • Видео
    Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

    Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    Комментарии (0)
    16 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса

    Reuters: Зеленский отказался вывести украинские войска из Донбасса

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил президенту США Дональду Трампу, что вывод украинских войск из Донбасса невозможен, сообщило агентство Reuters.

    Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что данная позиция была озвучена Зеленским в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, передает ТАСС. Беседа между лидерами стран длилась около полутора часов и состоялась после встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске.

    В ходе разговора Трамп проинформировал Зеленского об итогах саммита и передал, что российская сторона якобы предложила «заморозить линию фронта» при условии полного вывода украинских войск из ДНР и ЛНР. В ответ Зеленский, по данным источников Reuters, заявил, что это невозможно.. В другом материале Reuters уточняется, что Зеленский отклонил это требование.

    Издание The Washington Post отметило, что последовавший разговор Трампа с Зеленским и европейскими лидерами по итогам их личной беседы отличался большей напряженностью по сравнению с консультациями перед саммитом.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мира, предусматривающий признание всего Донбасса частью России.

    Трамп заявил, что его приоритетом является не временное прекращение огня, а полное мирное соглашение по Украине.

    Трамп обсудил с лидерами ЕС вариант предоставления Украине гарантий безопасности по примеру коллективной обороны НАТО, но без участия самого альянса.

    В МИД России отметили, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции.

    Комментарии (28)
    16 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей

    Дипломат Долгов: Протокол встречи Путина был подстроен под историческое событие

    Дипломат рассказал о значении оказанных Трампом Путину почестей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Протокол при встрече Владимира Путина на Аляске был подстроен под историческое событие, это реальное признание значимости фигуры российского президента в современной истории, как одного из лидеров мирового сообщества, сказал газете ВЗГЛЯД чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. В пятницу Трамп лично встретил Путина на ковровой дорожке и довез его на своем лимузине до места переговоров.

    «Оказанные Владимиру Путину почести на Аляске говорят о том, что Трамп и та влиятельная часть американского истеблишмента, которая стоит сейчас за действующей администрацией, признает реальное влияние России в мире. В США лучше стали понимать, что Россия – это ключевой игрок во многих мировых делах. Это произошло благодаря внешней политике президента по жесткому отстаиванию наших национальных интересов», – считает Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Долгов напомнил, что ранее Трамп в статусе главы государства «никого не встречал в аэропорту возле ковровой дорожки, даже союзников США».

    «Этот показатель во многом выходит за рамки обычного дипломатического протокола. Это хорошие сигналы для дальнейшего выстраивания взаимодействия между Россией и США в интересах обеих стран и всего мира. За визитом, затаив дыхание, следили по всему миру. Посмотрите на официальные положительные комментарии Китая и наших ближайших партнеров, в первую очередь по БРИКС. Они все приветствовали саммит. Для цивилизованных политиков возобновление диалога России и США на высшем уровне – это плюс. Это означает, что вчера уже удалось договориться по каким-то серьезным вопросам. Саммит на Аляске приветствовали те, кто хочет своим странам процветания и безопасности».

    По его словам, Аляска – это во всех смыслах связывающее две страны место – в духовном, историческом и военно-политическом. «Протокол был подстроен под это историческое событие. Дело в реальном признании заслуг Путина, важности и значимости фигуры российского президента в современной истории, как одного из лидеров мирового сообщества. Американцы же очень прагматичные и утилитарные по своей натуре люди и ни одного доллара не тратят просто так. Прием с почестями отражает реальный настрой, интересы и ожидания США. Это хорошо и положительно», – добавил дипломат.

    «Трамп не зря сказал, что Россия – это могущественная страна с огромным ядерным потенциалом. Это реальный показатель признания роли России и статуса нашего президента, – продолжил собеседник. – Совершенно очевидно, что Дональд Трамп действительно уважает Владимира Путина и общается с ним на равных. А вот на своих натовских союзников он смотрит сверху вниз, включая премьер-министра Британии Кира Стармера».

    Кроме того, сказывается личная «химия» между двумя президентами: «Это вчера вновь проявилось. Они тепло поприветствовали друг друга. И то, что американские истребители F-22 сопроводили борт Владимира Путина из Аляски в Россию, – признак большого личного доверия, признание значимости фигуры нашего президента и вообще значимости перспектив выстраивания отношений с Россией. Понятно, что о полном восстановлении межгосударственного доверия речи пока не идет, этот длительный процесс только начался, слишком серьезное падение было при экс-президенте Джо Байдене», – заметил эксперт.

    Сами по себе почести – не факторы устранения всех накопившихся раздражителей в двусторонних отношениях, но «психологически это показывает хороший настрой Вашингтона», подчеркнул Долгов.

    Заявление же дочери спецпосланника президента США Кита Келлога Меган Моббс о том, что военные США не должны были встречать российского лидера с почестями, говорит о ее неумении ориентироваться в вопросах мировой политики. «Не Моббс решать, кого должны и не должны встречать американские военные. Это вопросы не ее уровня. Это решает руководство страны», – отметил Долгов.

    В пятницу президент США Дональд Трамп лично приветствовал президента России Владимира Путина на Объединенной авиабазе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Лидеры пожали друг другу руки и вместе прошли по красной дорожке, вдоль которой стояли четыре истребителя пятого поколения F-22 ВВС США.

    В этот момент в воздухе пролетели американские военные самолеты, включая истребители и малозаметный бомбардировщик B-2.

    Затем Путин присоединился к Трампу в его президентском бронированном лимузине, когда они съезжали с взлетной полосы и направлялись на встречу. Президентский Cadillac One более известен как The Beast. Путин и Трамп находились в машине без переводчиков, российский президент свободно владеет английским и может вести беседу самостоятельно.

    После переговоров лидеры провели пресс-конференцию. Обычно, когда американский президент принимает иностранного коллегу, совместный брифинг начинается с выступления американского лидера, за которым следует выступление его гостя. Но в Анкоридже пресс-конференцию открыл Владимир Путин, а Трамп наблюдал за происходящим.

    По пути Путина с Аляски в Россию американские истребители F-22 сопроводили борт президента РФ. Соответствующие видео опубликовала пресс-служба Кремля.

    Комментарии (14)
    16 августа 2025, 15:52 • Новости дня
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    Шварценеггер назвал Трампа «мальчиком-фанатом» Путина
    @ IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер выступил с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, назвав его «мальчиком-фанатом» (fanboy) российского лидера.

    Пресс-конференция Трампа после беседы с Путиным была «позорной», заявил артист, передает «Царьград».

    Шварценеггер добавил, что американский лидер вел себя «как тряпка», как «мальчик-фанат» (fanboy).

    «Я уже спрашивал себя: «Когда он попросит у него автограф или сделает с ним селфи?», – указал актер.

    По мнению артиста, Трамп якобы «продал» разведку США, судебную систему и вообще все Соединенные Штаты.

    Ранее испанская газета El Pais отмечала, что Трамп ни к одному из своих коллег по всему миру не проявлял столько уважения, как к российскому президенту Владимиру Путину во время его визита на Аляску.

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев указывал, что переговоры президентов России и США позволили восстановить встречи мировых лидеров на высшем уровне без ультиматумов и угроз.

    В январе Шварценеггер заявлял, что не собирается покидать Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах.

    Комментарии (39)
    16 августа 2025, 19:32 • Новости дня
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске позволила значительно пересмотреть условия решения конфликта на Украине, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

    По словам Риттера, встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на Аляске позволила пересмотреть условия урегулирования конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Риттер отметил, что саммит Трампа и Путина стал серьезным мероприятием, по итогам которого условия решения украинского конфликта были существенно переосмыслены. Он отметил, что впервые США приняли российское предложение по урегулированию, и теперь и на Украине, и в Европе должны будут с этим смириться.

    Риттер считает, что у Дональда Трампа теперь более глубокое понимание российской позиции по украинскому вопросу, в отличие от того, которое могли донести его собственные советники. По мнению аналитика, США и Россия выбрали необратимый путь к миру и улучшению двусторонних отношений.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа новым толчком к поиску мира на Украине.

    Владимир Путин заявил, что обсудил с Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность проведенного разговора.

    Путин также отметил, что переговоры на Аляске приближают стороны к нужным решениям.

    Комментарии (3)
    16 августа 2025, 22:26 • Новости дня
    Axios назвал дату планирования Трампом встречи России и Украины на высшем уровне

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник в Вашингтоне, заявили источники портала Axios, сообщившие, что глава Белого дома уже планирует встречу на высшем уровне между Москвой и Киевом.

    «По словам источников, в ходе телефонного разговора после саммита Трамп также заявил европейским лидерам, что хочет организовать трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в следующую пятницу. Однако, судя по условиям Путина, серьезный прорыв представляется маловероятным. По словам источников, Трамп также пригласил европейских лидеров принять участие в совещании в Белом доме, которое состоится в понедельник», – пишет портал Axios.

    Источник издание добавил, что российский лидер действительно готов обсудить гарантии безопасности для Украины, однако он упомянул Китай как одного из возможных гарантов.

    «Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит «как можно скорее», уже 22 августа. Путин публично не высказывался о возможности такой встречи», – сообщили Axios информаторы.

    Напомним, в Анкоридже на базе Элмендорф-Ричардсон состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в формате «три на три».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, во время телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС президент США Дональд Трамп подчеркнул, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.

    Комментарии (33)
    16 августа 2025, 20:01 • Новости дня
    В Анкоридже нашли документы Госдепа США по встрече лидеров

    NPR: Страницы документов Госдепа о саммите в Анкоридже нашли в отеле на Аляске

    Tекст: Вера Басилая

    В гостинице Анкориджа постояльцы нашли бумаги с деталями саммита президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщило Национальное общественное радио США (NPR).

    Документы Госдепа США, касающиеся встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, были обнаружены в отеле Hotel Captain Cook в Анкоридже, передает ТАСС.

    По информации NPR, бумаги нашли постояльцы в общем принтере гостиницы. В документах содержались расписание саммита, списки российских и американских делегаций с произношением фамилий, а также рассадка и меню обеда в честь Владимира Путина.

    Согласно опубликованным материалам, гостям планировалось подать салат с уксусной заправкой на основе шампанского, хлеб с лимонно-розмариновым маслом, филе-миньон в коньячно-перечном соусе или палтус, а также картофельное пюре, спаржу и крем-брюле. Как отмечается, рабочий обед был запланирован, но затем отменен.

    Встреча Путина и Трампа прошла 15 августа на базе Элмендорф-Ричардсон и длилась около трех часов. В переговорах участвовали Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. Президент России отдельно подчеркнул: «Урегулирование украинского конфликта стало главной темой дискуссий». По итогам встречи Путин пригласил Трампа в Москву.

    Ранее сообщалось, что часть российской и американской делегаций, приехавших на саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж, была вынуждена поселиться в общежитии Университета Аляски из-за нехватки гостиничных мест.

    Секретная служба США столкнулась с логистическими затруднениями и нехваткой персонала при подготовке к саммиту.

    Комментарии (7)
    16 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Водка в подарок журналисту порадовала американскую конгрессвумен

    Конгрессвумен Грин оценила дружеский жест между журналистами России и США

    Tекст: Мария Иванова

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин положительно оценила обмен подарками между журналистами на саммите в Анкоридже, отметив символичность дружеского жеста – бутылки русской водки.

    Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин поддержала дружеские отношения между российскими и американскими журналистами на саммите в Анкоридже, передает РИА «Новости».

    Она прокомментировала сообщение американского журналиста Брайана Гленна, который рассказал о подарке – бутылке русской водки – от российского коллеги. Гленн получил презент за то, что нашел и вернул камеру, которую российский журналист потерял на мероприятии.

    «Американские и российские СМИ мирятся и проявляют доброту! Да, именно в таком мире я хочу жить. Отличная работа, Брайан!», – написала Грин в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ). По ее словам, такие поступки вдохновляют на надежду и создают положительный пример для сотрудничества между странами.

    История с подарком также вызвала отклик у пользователей соцсетей, которые отметили редкость таких моментов взаимопомощи между представителями разных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский журналист Брайан Гленн пришел в восторг от бутылки водки, которую ему подарили во время визита в Россию.

    Комментарии (3)
    17 августа 2025, 07:56 • Новости дня
    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»

    Бойцы «Днепра» дронами уничтожили группу французских наемников под Херсоном

    Группу французских наемников под Херсоном разгромили дронами бойцы «Днепра»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    В течение одного часа ударные беспилотники группировки войск «Днепр» полностью ликвидировали группу иностранцев с французскими шевронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, рассказал боец с позывным «Хаба».

    Расчет ударных FPV-дронов и коптеров со сбросами уничтожил группу французских наемников на правом берегу Днепра, сообщает РИА «Новости».

    Оператор БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Хаба» рассказал, что иностранцы прибыли с оборудованием и готовились атаковать позиции российских военных. По опознавательным знакам и внешности стало ясно, что это французы, среди которых были светлокожие и темнокожие люди.

    «Наблюдали иностранных наемников... Приехали со всякими своими чемоданами. И было понятно, что это были БПЛАшники. И готовились как бы отрабатывать по нашим позициям. <...> Операцию проводили с несколькими расчетами, над ними висели два-три дрона DJI Mavic, которые сбрасывали боеприпасы. Так же FPV поражали их, два эти пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», – рассказал он.

    «Хаба» отметил, что ранее на этом участке фиксировали не только французских, но и грузинских наемников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, не менее 20 наемников из Франции погибли и еще девять получили тяжелые ранения во время участия в боях на стороне Киева на Украине. Также бывший сотрудник французской разведки Чинкуини сообщил, что на Украине действуют не менее 51 французского наемника, часть из которых воюют с 2014 года. Российские бойцы рассказывали, как встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре.

    Комментарии (2)
    16 августа 2025, 17:40 • Новости дня
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    Захарова посоветовала «коалиции желающих» взять на встречу «ложечки и салфетки»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично порекомендовала лидерам «коалиции желающих» не забыть на встречу салфетки и «ложечки для сахара».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала участникам «коалиции желающих» не забывать салфетки и «ложечки для сахара» на их предстоящей видеоконференции, следует из ее сообщения в Telegram-канале. Заседание пройдет 17 августа под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эмманюэля Макрона.

    В мае появилось видео с Макроном, Стармером и Мерцем из поездки в Киев, где Макрон поспешно убрал со стола белый сверток после появления журналистов. В Елисейском дворце тогда объяснили, что это был не наркотик, а носовой платок.

    Ранее СМИ сообщили, что лидеры Франции, Британии и ФРГ проведут видеоконференцию в рамках «коалиции желающих».

    Макрон и Зеленский ранее договорились встретиться после саммита Путина и Трампа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах новой встречи стран, готовых оказывать поддержку киевскому режиму, после переговоров России и США на Аляске.

    Комментарии (6)
    16 августа 2025, 18:31 • Новости дня
    Путин: Разговор на Аляске приближает к нужным решениям

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на совещании по итогам российско-американского саммита отметил, что состоявшийся на Аляске разговор с Дональдом Трампом был откровенным и приблизил к достижению важных договоренностей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом США Дональдом Трампом, прошедшие на Аляске, стали шагом к достижению важных договоренностей, передает РИА «Новости».

    «Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям», – сказал Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с Дональдом Трампом причины кризиса на Украине, и отметил полезность диалога.

    По итогам встречи на Аляске Дональд Трамп отметил наличие множества договоренностей с Владимиром Путиным, но отказался называть их сделкой.

    Владимир Путин подчеркнул стремление закончить конфликт между братскими народами России и Украины.


    Комментарии (7)
    17 августа 2025, 13:01 • Новости дня
    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского

    Мерц: Встреча Путина, Трампа и Зеленского может пройти в Европе

    Мерц предложил место встречи Путина, Трампа и Зеленского
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Площадкой для переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского могла бы стать одна из стран Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалам RTL и NTV выразил мнение, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского может быть организована в Европе, передает ТАСС.

    Мерц отметил, что время и место проведения переговоров пока не определены. По его словам, существует вероятность, что для подобных встреч выберут европейскую площадку, где такие обсуждения могли бы проходить на постоянной основе.

    Канцлер добавил, что конкретные детали будут уточнены в ближайшие дни или недели.

    Ранее издание Axios сообщило, что Трамп хочет провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским уже в пятницу, 22 августа.

    Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза отметил, что полное мирное соглашение по Украине является приоритетом по сравнению с временным прекращением огня.

    Президент России Владимир Путин выразил уважение к позиции США о необходимости скорого прекращения боевых действий на Украине и подчеркнул стремление России к мирному решению ситуации.

    Комментарии (17)
    16 августа 2025, 19:09 • Новости дня
    При крушении самолета «Антонов» в Конго погибли шесть человек

    Tекст: Вера Басилая

    На северо-востоке Демократической Республики Конго разбился гражданский самолет «Антонов», выжил лишь один человек из семи находившихся на борту, сообщил конголезский новостной портал Actualite.

    Катастрофа произошла в 34 км от города Кисангани, столицы провинции Чопо в Конго. Отмечается, что шесть человек, включая полковника-командира батальона, стали жертвами крушения гражданского самолета семейства «Антонов», передает ТАСС.

    Среди погибших – два пилота, которые, по информации издания, не были гражданами ДР Конго. Единственный пассажир на борту выжил, его состояние не уточняется.

    По предварительным данным, воздушное судно задело верхушки деревьев, что привело к крушению. В настоящее время ведется расследование причин происшествия.

    Ранее в США разбился самолет санитарной авиации, в результате чего погибли четыре человека.

    В Японии произошло крушение истребителя F2.

    Комментарии (0)
    17 августа 2025, 10:55 • Новости дня
    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев заявил о панике сторонников конфликта на Украине

    Дмитриев привел примеры паники сторонников конфликта на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Среди европейских и британских сторонников конфликта на Украине воцарилась паника в преддверии возможных переговоров президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Европейские и британские сторонники конфликта на Украине испытывают панику на фоне переговоров между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, написал Дмитриев в Telegram-канале.

    В этой связи он привел несколько примеров публикаций западных СМИ. Как сообщает Politico, на встречу с Трампом вместе с Зеленским может поехать президент Финляндии Александр Стубб, написал Дмитриев.

    Издание Bild также уточняет, что в качестве сопровождающих в Вашингтон могут отправиться президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц или премьер Британии Кир Стармер, отмечает глава РФПИ.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что встретится с Дональдом Трампом в понедельник, 18 августа.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что учил Зеленского манерам перед визитом в Белый дом.

    Bild пишет, что президент США Дональд Трамп предложил Зеленскому пригласить европейских политиков в США, однако официального приглашения не было, и европейские представители хотят избежать демонстративной встречи.

    Фридрих Мерц заявил, что европейские страны поддерживают мирные инициативы Трампа, но солидарность Европы с Украиной останется неизменной.

    Комментарии (0)
    Главное
    Завершено следствие по делу об убийстве генерала Кириллова
    Выпускниц-медиков на Украине обязали пройти воинский учет
    Мерц рассказал, как учил Зеленского манерам для визита в Белый дом
    Экс-разведчик Риттер: Встреча на Аляске изменила условия решения конфликта
    Зеленский заявил Трампу о невозможности вывода ВСУ из Донбасса
    Пенсионерка в Москве потеряла четыре квартиры из-за мошенников
    Ученые сообщили о почти полном исчезновении пятен на Солнце

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Аляска вызвала политическую лихорадку в Европе

    Прошедший на Аляске саммит Россия – США продемонстрировал взаимное уважение двух сверхдержав и вызвал панику в Евросоюзе и Киеве. В итоге ЕС даже не смог принять общее заявление о саммите, ограничившись обещаниями «продолжать давить» на Россию. Эксперты отмечают, что лихорадочная реакция на историческую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа доказывает растерянность Брюсселя. Подробности

    Перейти в раздел

    Как пережили большой камчатский «землетрус». Часть II

    Коллективный подвиг камчатских врачей, описанный в предыдущем репортаже газеты ВЗГЛЯД, – далеко не единственное, чем может и должно запомниться сильнейшее землетрясение в Петропавловске-Камчатском и его окрестностях. Самообладание популярной радиоведущей. Мужество воспитательниц детсадов. И, разумеется, выявленные стихией проблемы, которые требуют срочного решения – как на краевом, так и на федеральном уровне. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Азербайджан и Армения. Конец конфликта?

      Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном наконец-то опубликован. Он подразумевает установление дипломатических отношений и точку в многолетнем конфликте. Но самое интересное в нем не прописано – то, что называют «дорогой Трампа» или «маршрутом Трампа».

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации