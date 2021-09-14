Чем Россия ответит на африканский военно-морской шантаж

Если верить некоторым сообщениям, одна из беднейших африканских стран Судан, решила шантажировать Россию. Речь идет о неких новых условиях, которые выдвигает Судан для заключения соглашения о размещении российской военно-морской базы. Что стоит за появлением такой информации и почему Судану эта база куда нужней, чем России?

Одной из самых странных традиций, которая перекочевывает из США в Россию, является обязательность чаевых. То есть сами по себе чаевые как дополнительный и добровольный бонус за качественное обслуживание является штукой правильной и полезной – они стимулируют сотрудников работать лучше, быть более клиентоориентированными. Однако когда чаевые становятся добровольно-принудительной прибавкой к чеку, которую клиент почему-то должен платить за любое качество обслуживания, то это убивает весь смысл чаевых как таковых.

К счастью, в России еще не дошли до американского опыта, когда чаевые вообще включают в счет и пытаются не выпустить из ресторана без их уплаты – однако другие государства уже дошли, причем на высшем политическом уровне. Например, Судан, требующий у России «чаевых» за размещение военно-морской базы.

Само соглашение, заключенное еще в 2020 году, предполагало, что Москва передаст Судану оружие, обязуется инвестировать в развитие портовой инфраструктуры, а также будет гарантировать безопасность в регионе. Взамен она получает военно-морскую базу, на которой может находиться до 300 человек личного состава, а в порту – до 4 кораблей.

«Многие страны имеют свои базы за рубежом. Американцы их раскидали фактически во всем мире. И нам бы это не помешало», – уверял сенатор Владимир Джабаров. Причем речь шла не о базе на задворках цивилизации, а аккурат на берегу Красного моря, недалеко от Суэцкого канала, через который идет львиная доля всей морской торговли между Западом и Востоком. Собственно, в исполнение этих договоренностей Россия уже начала поставки в Судан техники (например, передала учебный военный корабль), а в июле стороны начали подготовку к ратификации соглашения.

Однако еще летом стало известно, что суданская сторона решила внести в договоренности изменения.

Сначала об этом просто говорил начальник штаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн, а сейчас появилась конкретика. Судан согласен разместить базу на 25 лет, но лишь при получении неких дополнительных объемов помощи сроком на 5 лет. По некоторым данным, речь идет о выделении Центробанку страны регулярных траншей для поддержки курса национальной валюты.

Любопытно, что буквально через сутки после этих сообщений (сделанных со ссылками на источники в оборонном ведомстве Судана), тамошний МИД их опроверг. «Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», – заявил временный поверенный Судана в России Онур Ахмад Онур.

При этом он отвергает сам факт требований дополнительных объемов помощи. «Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе», - заявил дипломат.

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Собственно, его слова можно трактовать с трех точек зрения. Первая – несогласованность внутри суданской элиты, где одна из групп пытается нажиться на российском контракте и потому делает соответствующие вбросы.

Вторая точка зрения подразумевает консенсус внутри суданской элиты на предмет получения наживы. В данном случае под «небольшими изменениями» понимаются какие-нибудь технические детали, согласие по которым будут достигнуты лишь после того, как Судан получит желаемые экономические бонусы. Которые, в свою очередь, официально пойдут «не в связи с оглашением о военной базе», а в рамках отдельных документов или проектов.

И, наверное, жадность Судана в чем-то можно понять – страна находится в крайне непростой экономической ситуации, поэтому пытается тянуть деньги отовсюду, откуда возможно. В том числе устраивает фактические аукционы между Соединенными Штатами (предложившими еще несколько месяцев назад многомиллионый пакет помощи и желающими, чтобы России в Судане не было) и Россией (которая хочет, чтобы она в Судане была).

По сути, Москве предлагают при помощи условных чаевых банально перебить американскую ставку. Между прочим, примерно такую же линию по требованию чаевых Судан сейчас проводит и в отношении Китая, угрожая «пересмотреть» заключенные с Пекином соглашения о разработке нефтяных месторождений.

Есть, однако, и третья точка зрения, которая выглядит более реалистично. Судан действительно захотел чаевые, однако Москва участвовать в аукционах (и тем самым создавать прецедент сдачи перед внешнеполитическим шантажистом) отказалась. В некоторых российских СМИ оперативно появились сообщения о том, что Россия вообще готова отказаться от размещения базы.

С этих позиций Россия, вероятно, провела с суданским руководством оперативный разбор полетов, на котором объяснила, что, во-первых, чаевые платить не за что. Судан не является союзником России, не дает Москве дополнительных преференций и даже не облегчает процесс ратификации соглашений о базе. И, во-вторых, напомнила, что база эта нужна не только России, но и самому Судану. Для его собственной безопасности – как внутренней, так и внешней.

В ряде регионов Судана сильны сепаратистские настроения, а позиции центральной власти крайне слабы.

«Основной водораздел проходит между гражданскими политическими силами и военной верхушкой, между которыми за истекшие два года пока так и не удалось выработать общее политическое видение для Судана. В частности, не удалось согласовать общие точки зрения по конституционной реформе и создания системы парламентаризма в Судане. Также фактически не был реализован проект формирования реальной объединенной национальной армии... Помимо этого, разведка и силы безопасности Судана фактически сегодня не подчиняются напрямую переходному правительству Абдаллы Хамдока и ведут свою игру на политической авансцене», – пишет Институт Ближнего Востока.

Что же касается внешних проблем, то Судан находится на грани военного конфликта с Эфиопией. К давнему конфликту вокруг постройки эфиопской плотины «Возрождение», угрожающей крахом сельскохозяйственному сектору, добавляются взаимные претензии о поддержке повстанческих движений на территории друг друга. Хартум и Аддис-Абеба постоянно грозят друг другу различными карами, и позиции первого в этом конфликте выглядят куда уязвимее – прежде всего из-за большей внутриполитической нестабильности и общей военной слабости. По сути, Эфиопии даже не обязательно вводить войска – достаточно просто профинансировать самих суданских сепаратистов.

В этой ситуации российская база (а также идущие в пакете с ней военно-политические гарантии Москвы) могут быть лучшими, а то и единственными безусловными гарантами выживания нынешнего режима в Судане. Об этом, вероятно, еще раз напомнят заместителю главы МИД Судана Мухаммеду Шарифу, который должен прибыть в Москву на переговоры 21 сентября. Так что еще вопрос, кто кому должен давать чаевые за исполнение соглашения.