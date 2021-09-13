Песков прокомментировал совместные военные учения России и Белоруссии Судан анонсировал скорое подписание соглашения с Россией о военной базе 13 сентября 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

Судан рассчитывает на подписание окончательного варианта соглашения с Россией о военной базе «в ближайшее время» после внесения небольших изменений, заявил временный поверенный в делах Судана в Москве Онур Ахмад Онур. «Будут внесены небольшие изменения, и после этого соглашение будет подписано… Я думаю, в ближайшее время», – заявил Онур, передает РИА «Новости». По его словам, все возможные изменения в соглашении обсуждаются на уровне российско-суданской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Онур также уточнил, что Судан не просит Россию об экономической помощи в обмен на соглашение о военной базе. «Это неправда. Эти новости – неправда. Это безосновательные новости. Суданская сторона не запрашивает каких-либо платежей в связи с соглашением о военной базе», – заявил он. Он напомнил, что решение о создании базы принималось на уровне министров обороны двух стран, а в июне министр обороны Судана принимал участие в Московской конференции по международной безопасности. На уровне министров двух стран «есть взаимопонимание» по этому поводу, сообщил временный поверенный. «Отношения между нашими странами хорошие во многих областях – в политике, экономике, культуре, а также в военной сфере… Наши отношения начались давно, поэтому запрашивать какие-то платежи было бы просто-напросто плохо для отношений», – добавил Онур. Ранее источник в суданском военном ведомстве сообщил, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы якобы получить от России экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации». Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества.

В России впервые применили навесной огонь из БМД 12 сентября 2021, 12:23

Фото: Константин Морозов/РИА Новости

Текст: Дарья Григоренко

Навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника впервые применили военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, сообщило Минобороны России. «На полигоне Струги Красные в ходе учений «Запад» десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости». В Минобороны подчеркнули, что огонь с закрытых позиций велся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа «Орлан». Стрельба с закрытых позиций – стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД. БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 км. Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров «Ракушка» и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы «боевиков». Ранее сообщалось, что массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники. Климкин испугался «окружения» Украины Россией 11 сентября 2021, 05:54 Текст: Антон Антонов

Российско-белорусские учения «Запад–2021» являются попыткой России окружить Украину с трех сторон, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин. По словам бывшего министра, «это будет распылять ресурсы» Украины, которой нужно «совместно с НАТО» найти «новый ответ на угрозу». Он также заявил, что Россия якобы собирается «поглотить» Белоруссию. «Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta.ua Напомним, командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Командующий силами обороны Эстонии не исключил скорого «нападения» России 11 сентября 2021, 01:25

Фото: Sodurileht/Youtube

Текст: Антон Антонов

Россия может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет», заявил командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем. «Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году? В следующем? В течение трех лет?» – заявил он, добавив, что «это может произойти в течение ближайших нескольких лет». Херем полагает, что Эстонию может ждать «ограниченное по времени вторжение военных сил». Оно, по версии генерал-лейтенанта, «будет сопровождаться другими элементами гибридной войны», передает ТАСС со ссылкой на ETV. Напомним, в Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Пушков высмеял слова эстонского командующего о «скором нападении» России 11 сентября 2021, 14:56

Фото: Денис Гришкин/Агентство «Москва»

Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков указал на нелепость высказывания командующего эстонскими силами обороны генерал-лейтенанта Мартина Херема о якобы «скором нападении» России на страну. «Россия нападет на Эстонию? В этом очередном заявлении из Таллина нет ни смысла, ни логики: зачем России нападать на Эстонию?», – выразил свое удивление Пушков в Telegram. Он отметил, что уже не раз приходилось отмечать – «такие заявления отражают не реальные угрозы, а интересы правящих кругов, которые так «накачивают» значение Эстонии в НАТО и ЕС», так как «если для Эстонии нет угрозы, если это не «прифронтовое государство», которое может чуть ли не завтра стать объектом атаки России, то кому она вообще будет интересна, кроме нескольких торговых партнеров?». «Кому она вообще будет нужна как субъект политики, кроме самих эстонцев? Рассуждения о грядущем нападении России придают Эстонии весомость, которой она не обладает. И, конечно, демагогия такого рода – обычное средство, которое используют военные от Британии до Эстонии, чтобы выбить для себя больше бюджетных средств. Тут эстонский генерал вообще не удержался и проговорился: мол, увеличьте военный бюджет до 6,5% ВВП - и мы в одиночку отобьем нападение России! Сами справимся! Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», – заключил сенатор. Ранее Херем заявил, что Россия якобы может напасть на Эстонию в «ближайшие несколько лет». В Таллине уверены, что Эстони якобы угрожает «нападение России». Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что объем военных расходов государства не должен быть ниже 2% от ВВП. Это предусматривается и в бюджетной стратегии на четыре года, которую правительство Эстонии утвердило в апреле. Боевые роботы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021» 11 сентября 2021, 12:45 Текст: Вера Басилая

На учениях «Запад-2021» на военных полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М», вооруженные гранатометами, а также беспилотные летательные аппараты. «При выполнении задач учения в рамках практических действий войск (сил) по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в городских условиях и нанесения ударов по стационарным и подвижным целям мотострелки и десантники применили дистанционно управляемые роботизированные ударные комплексы «Платформа-М» на гусеничном шасси, вооруженные четырьмя гранатометами и пулеметом Калашникова», – говорится в сообщении Минобороны. Боевые роботы использовались, в том числе, для проведения разведки и проделывания проходов в минных полях, по легенде учения установленных представителями боевиков. Также на учениях применили беспилотные летательные аппараты «Орлан» и «Форпост», для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений, а также для разведки. «За счет применения БПЛА существенно сокращается время поиска целей. Новейшая техника, установленная на беспилотных аппаратах, позволила отслеживать несколько целей одновременно, даже в условиях маскировки, а сами аппараты при этом оставались незамеченными», – подчеркнули в Минобороны. Практические действия в рамках «Запада-2021» разыгрываются в Калининградской области на полигонах Хмелевка и Правдинский. Совместные стратегические учения вооруженных сил Российской Федерации и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». В России впервые провели ночное массовое десантирование военных 12 сентября 2021, 10:06

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Массовое десантирование более 600 военных в полной экипировке ночью впервые проведено в России, сообщило Минобороны России. Десантирование провело псковское соединение ВДВ во время учений «Запад-2021». Кроме личного состава были десантированы 30 единиц военной техники, передает РИА «Новости». «На полигоне Струги Красные в Псковской области впервые в ночное время было проведено массовое десантирование более 600 человек личного состава в полной экипировке, с оружием и снаряжением, и 30 боевых машин десанта БМД-2К-АУ, БМД-4М и БТР», – отметили в российском военном ведомстве. В Минобороны подчеркнули, что координация действий военных проведена с помощью современных комплексов навигации и приборов ночного видения. После сбора личного состава и расшвартовки приземлившейся военной техники десантники «захватили» полевой аэродром и уничтожили условного противника при поддержке артиллерии и средств ПВО. В проведения десантирования под Псковом было задействовано более 20 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. Они одновременно провели выброску подразделений ВДВ с высот от 600 до 4 000 метров на две площадки приземления. Авиационное прикрытие выполнили Су-30СМ и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ и Ка-50. Управление строем самолетов ВТА осуществлялось с борта самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У и Ил-22-СУРТ. Ранее Минобороны сообщили, что в подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв». Песков объяснил, почему Путин не носит военную форму 13 сентября 2021, 13:58

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин не обязан носить военную форму, даже если приезжает на учения, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «В данном случае глава государства сам принимает решение как ему одеваться. Это не регламентировано никак, он не обязан носить форму, но вы знаете, что элементы формы он часто использует», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о необходимости пошива военной формы президенту России. Путин в понедельник посетит Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдет основной этап учений «Запад-2021». Атомная подлодка «Орел» выполнила стрельбу крылатой ракетой в Баренцевом море 12 сентября 2021, 10:25 Текст: Евгения Шестак

Атомный подводный ракетный крейсер «Орел» проекта 949А («Антей») выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота. «Стрельба противокорабельной крылатой ракетой «Гранит» была проведена из подводного положения по мишенной позиции, имитирующей крупный надводный корабль условного противника», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы. На флоте уточнили, что цель находилась на дистанции более 100 километров от точки пуска ракеты. «По оценке командования флотом, экипаж атомного подводного крейсера «Орел» успешно справился с поставленной задачей, продемонстрировав высокий профессионализм и военно-морскую выучку», – добавили в пресс-службе. Ранее жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства. Власти Украины не определились, насколько страшны учения «Запад» 10 сентября 2021, 23:52

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Командующий объединенных сил вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что за российско-белорусскими учениями «Запад–2021» нужно следить, но они не угрожают Украине. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба утверждает, что учения «несут очень большие риски». Наев утверждает, что с 2014 года сохраняется «вероятность угрозы широкомасштабного наступления» России, в связи с чем Киев «отрабатывает планы». Учения «Запад», как отметил Наев, «проходят на известном количестве полигонов», известно «количество войск». По его словам, сейчас «непосредственной угрозы, в частности, создания ударных группировок и подготовительных мероприятий, включающих агрессию против Украины, не видно», но «ситуация динамическая, она меняется». За ситуацией следят разведывательные органы Украины и Польши, сказал Наев. Кулеба заявил: «Что касается учений «Запад–2021», то нам нужно следить за этим внимательнее, что и делают наши военные и дипломаты. Те сценарии, которые там отрабатываются, несут очень большие риски», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». В пятницу совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения. Украина усилила охрану границы из-за учений «Запад-2021». Армии пообещали более 240 современных танков до конца 2021 года 12 сентября 2021, 02:33

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

В подразделения Сухопутных войск России до конца 2021 года поступит более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90 «Прорыв», следует из опубликованной Минобороны информации. В военном ведомстве подчеркнули, что обновление танкового парка происходит ежегодно. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, передает РИА «Новости». Т-72Б3М – модернизированная версия основного боевого танка Т-72 с повышенной надежностью, подвижностью, и эргономикой. Модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, что на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием с улучшенной баллистикой, ресурсом и прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом. Т-80БВМ – это глубокая модернизация танка Т-80БВ, оснащенного газотурбинной силовой установкой и встроенной противоснарядной динамической защитой. Т-90М «Прорыв» – новая модификация Т-90А, созданная в ходе опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Напомним, в июне в Минобороны планировали, что в 2021 году сухопутные войска России получат более 170 современных танков, в том числе боевые танки Т-90М «Прорыв». В марте американское издание The National Interest назвало российский танк Т-90М «монстром», который «заметно быстрее, смертоноснее и живучее своих предшественников». Организованы поиски заблудившегося в Кировской области военного 12 сентября 2021, 03:55 Текст: Антон Никитин

Командование Кировского гарнизона и правоохранительные органы разыскивают 24-летнего военнослужащего, пропавшего с оружием без боезапаса в лесу в Кировской области рядом с воинской частью, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Командованием Кировского гарнизона совместно с правоохранительными органами принимаются меры по розыску 24-летнего военнослужащего, пропавшего в лесном массиве рядом с воинской частью. Военнослужащий имел при себе оружие без боеприпасов», – приводит текст сообщения ТАСС. По данным пресс-службы ЦВО, «по предварительной информации, в ходе следования с места несения дежурства в расположение воинской части военнослужащий отклонился от маршрута и заблудился». «Для выяснения всех обстоятельств на месте работает комиссия», – добавили в округе. Напомним, в мае 2019 года награжденного Георгиевским крестом контрактника осудили за самовольное оставление места службы на восемь лет. В Сирии погибли двое турецких военных 11 сентября 2021, 12:04 Текст: Вера Басилая

Двое турецких военнослужащих погибли, трое получили ранения в результате нападения неизвестных на севере Сирии в провинции Идлиб, сообщило минобороны Турции. «В зоне деэскалации «Идлиб» 11 сентября 2021 года в ходе поисково-следственных мероприятий в результате нападения на наши подразделения погибли два наших военнослужащих. Ранения также получили еще трое военных, они были доставлены в госпиталь», – отмечается в заявлении турецкого ведомства, передает ТАСС. Ранее при нападении на бронеавтомобиль были убиты двое турецких военных в Сирии. Спецподразделения России и Белоруссии провели учения на белорусском полигоне 10 сентября 2021, 21:45 Текст: Алексей Дегтярев

Подразделения сил спецопераций России и Белоруссии провели совместные учения на полигоне белорусских ВВС и войск ПВО Домановский, сообщило белорусское минобороны. «На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО боевые задачи выполняли подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии и России», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Эти маневры прошли в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021». Учения продлятся до 16 сентября на полигонах обеих стран, всего в них принимает участие порядка 12 тыс. 800 военнослужащих, в том числе 2,5 тыс. российских и до 50 казахстанских. На них задействуют до 350 единиц техники, включая 140 танков, порядка 110 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов. Учения начались одновременно на 14 военных полигонах в России и Белоруссии. Между тем Минобороны России сообщило о попытках Украины дискредитировать учения «Запад-2021». Ракетчики уничтожили корабли «противника» на расстоянии 100 км в Арктике 11 сентября 2021, 14:33 Текст: Вера Басилая

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и эсминца «Федор Ушаков» уничтожили корабли условного противника на расстоянии свыше 100 километров от берега в Баренцевом море в ходе учений в Арктике. «Ракетную стрельбу по мишенным позициям, установленным в Баренцевом море на удалении свыше 100 километров от берега, выполнили боевые расчеты БРК «Бал» и эсминца «Адмирал Ушаков». Они осуществили пуски противокорабельных крылатых ракет, которые по данным объективного контроля успешно поразили морские цели», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного Флота. Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» и личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали целенаведение и обозначение ракетного удара электронным пуском. Район проведения стрельбы был закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации. Арестован поставлявший часы для боевого комплекта «Ратник» предприниматель 13 сентября 2021, 13:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Тверской суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Эдуарда Когтенкова по делу о хищении им бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в суде. «В отношении Когтенкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», – сообщил источник ТАСС. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Согласно сведениям «Коммерсанта», Когтенков, возглавляющий ООО «Фабрика специальных часов Восток-Дизайн», мог быть арестован за хищение средств при исполнении контракта на поставку Минобороны часов для комплекта боевой экипировки «Ратник». Согласно материалам дела, Когтенкову вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Всего по делу проходят три фигуранта. Когтенкову 72 года, он боевой офицер-летчик, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане. Ранее в Ростехе рассказали, что часы, способные работать при воздействии средств радиоэлектронной борьбы и электромагнитных импульсов после ядерного взрыва, войдут в состав военной экипировки «Ратник».