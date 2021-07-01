Путин внес в Госдуму соглашение о создании пункта обеспечения ВМФ в Судане

Президент Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России, свидетельствует документ в электронной базе российского парламента.

Согласно документу, Судан соглашается на создание и размещение на своей территории «пункта материально-технического обеспечения, а также развитие и модернизацию его инфраструктуры для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации», передает ТАСС.

Для размещения пункта суданская сторона передает России в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию, расположенную в указанных в приложении к соглашению границах земель и акваторий, за исключением отдельных участков, а также необходимые объекты недвижимого имущества. Территория пункта материально-технического обеспечения будет включать в себя береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта.

Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом. Максимальное количество военных кораблей, которым разрешено одновременно находиться в пункте МТО, составляет четыре единицы, «включая военные корабли с ядерной энергетической установкой, при условии соблюдения норм ядерной и экологической безопасности». Заходы кораблей осуществляются после направления уведомления не позднее чем за 12 часов до захода, а при возникновении оперативной необходимости – за шесть часов.

Российская сторона по соглашению получает право ввозить и вывозить в пункт МТО через морские порты и суданские аэродромы «любое вооружение, боеприпасы, оборудование, материалы и другое имущество, необходимые для функционирования пункта» обеспечения, безопасности его личного состава, членов его семей, российских подрядчиков. Никакие пошлины при этом не взимаются.

Отдельная статья соглашения посвящена обеспечению безопасности пункта МТО. Так, внешняя охрана территории будет осуществляться силами суданской стороны. Охрана границ акватории пункта, противовоздушная оборона, внутренняя охрана возложена на российскую сторону. Личный состав пункта МТО будет иметь право на ношение и применение оружия на территории пункта в соответствии с порядком, установленным законодательством России.

В документе указано, что стороны после подписания соглашения в течение шести месяцев проведут инвентаризацию передаваемого России имущества. За год должны быть урегулированы все имущественные вопросы. Финансовые затраты, связанные с оформлением необходимых документов и технической документации, несет суданская сторона.

Срок действия соглашения – 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана.

Напомним, в начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных российских кораблей.

В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель министерства иностранных дел Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.