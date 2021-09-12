Эксперт прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами Жванецкого

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов прокомментировал ситуацию с российской базой в Судане словами сатирика Михаила Жванецкого.

«Как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, у людей горе, они хотят поторговаться. Нормально», – написал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал сообщение источника РИА «Новости» в военном ведомстве Судана о том, что власти республики хотят внести правки в соглашение о строительстве российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря.

По имеющейся у источника данным, в Хартуме рассчитывают получить от Москвы экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. При этом источник отметил, что Россия еще не ответила на предложение.

В середине июля МИД Судана опроверг предположение о давлении иностранных держав, в том числе Соединенных Штатов, из-за решения Хартума разместить ПМТО ВМФ России.

Напомним, 1 июля президент Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ России «для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей Российской Федерации».

Планировалось, что для размещения ПМТО суданская сторона передаст России на 25 лет в безвозмездное пользование территорию, включая береговую зону, водную акваторию и зону причального фронта, а также необходимые объекты недвижимого имущества.

В июне российское правительство одобрило проект соглашения о создании пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на территории Судана. В начале декабря 2020 года Россия заключила соглашение с Суданом о создании на территории республики ПМТО ВМФ РФ. В апреле СМИ сообщали, что Судан якобы приостановил действие соглашение о создании российской морской базы. В ответ представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд и российское посольство в Хартуме заявили, что утверждения о приостановке соглашения не соответствуют действительности.