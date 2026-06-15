За ночь над Россией нейтрализовали 123 украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.

Также их уничтожили над Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также над Азовским и Черным морями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 110 украинских беспилотников за семь часов.

Во второй половине дня в воскресенье над страной уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа.