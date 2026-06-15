Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.4 комментария
За ночь над Россией нейтрализовали 123 украинских дрона
Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь с воскресенья на понедельник перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.
Также их уничтожили над Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также над Азовским и Черным морями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили 110 украинских беспилотников за семь часов.
Во второй половине дня в воскресенье над страной уничтожили 104 украинских беспилотника самолетного типа.