Взгляд
16 июня, пятница  |  Последнее обновление — 15:53  |  vz.ru
Разделы

Россию ждет новая волна приватизации

Россия готовится к выгодной приватизации Кавашкин Борис/ТАСС
Россия созрела к новой масштабной приватизации госактивов. Такое мнение поддержали и финансовые власти, и главные банки страны. Однако к проведению приватизации предъявляются самые жесткие условия, чтобы не повторить ситуацию с залоговыми аукционами 1994 года. Зачем нужно продавать госимущество и что может пойти с молотка? Подробности...
Перейти в раздел…

Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

Из-за манеры носить костюмы-тройки времен гражданской войны Уэст напоминает чернокожего Карла Маркса Nancy Kaszerman/ZUMA/Global Look Press
В борьбу за пост президента США вступил кандидат, который обещает распустить НАТО и вообще стал бы идеальным американским лидером с точки зрения русского человека. Это философ Корнел Уэст. Он снимался в «Матрице», популярен среди молодежи и действительно может помешать Джо Байдену остаться в Белом доме, если вдруг не помешает импичмент.  Подробности...
Перейти в раздел…

Шоу-бизнесу предложили премировать поражение украинской ПВО

Уничтожение средств ПВО – более сложная задача, чем уничтожение «Леопардов» imago-images.de/Global Look Press
Звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс готовы платить по миллиону за них. В экспертной среде отмечают полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.  Подробности...
Перейти в раздел…

После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

«Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?  Подробности...
Перейти в раздел…

Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
Перейти в раздел…

Эльфы и орки в Москве 1953-го

Алексей Зензинов
Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Закладочек-маячков для своих, для них с ними в фильме «За нас с вами» разбросано множество. «Мы терпеливы, как никто на свете. Можем вынести то, что другим и не снилось. Не выносим мы только три вещи: чужой ум, красоту и талант». Про нас сказано. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Запад ждет судьба Австралии

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Чем больше Запад ведет себя в австралийском стиле и настаивает на своем исключительном праве открывать чужие двери ногой, тем очевиднее его шансы однажды превратиться в «белое отребье» многополярного мира. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Немцев уже трясет от требований украинцев

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Украинский дипломат Мельник не только в подробностях ознакомлен о состоянии обороноспособности Германии, но еще и дает непрошеные советы немцам, как им обустроить оборонку. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Два удара по Байдену

Чехи задумались о концлагерях для русских

Косово взбунтовалось против Запада

Перейти в раздел…

Каховское водохранилище превратилось в пустырь

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
Подробности...

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5

АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на площадке ПМЭФ-2023, ее производство запустят на этой неделе на бывшем заводе Nissan
Подробности...

Между Москвой и Санкт-Петербургом началось движение беспилотных грузовиков

На трассе М-11 Санкт-Петербург – Москва в рамках эксперимента началось движение беспилотных грузовиков «КамАЗ». Пока машины будут сопровождать инженеры-испытатели. Инициаторы проекта «Беспилотные логистические коридоры» уверены, что уже в 2024 году беспилотные грузовики начнут регулярно ездить от Казани до Санкт-Петербурга
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
  • Да

  • Нет
Нужно ли возрождать такие советские автомобильные бренды, как «Волга» и «Ока»?
  • Да

  • Нет, нужно запускать новые

  • Затрудняюсь ответить
Мешает ли вам недосып работать?
  • Да

  • Нет

  • Я нормально высыпаюсь
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Выбранная российскими властями экономическая стратегия сработала и набирает силу
    Путин заявил о планах построить на российских верфях до 2028 года 260 судов Лавров о зерновой сделке: Как можно продлевать то, что не работает Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине В ВТБ раскрыли новый способ обмана клиентов банков
    Путин: Россия не свернула на путь самоизоляции В Киеве прогремела серия взрывов В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию В «АвтоВАЗе» объяснили, почему глава Сбербанка не смог завести Lada Aurа
    Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники ВСУ провалили новую попытку наступления у села Каменское в Запорожской области Экс-глава МИД Австрии Кнайсль призналась, что повторила бы танец с Путиным Мужчина из Ульяновской области выжил после 12 литров «Мистера сидра»

    запорожская АЭС


    Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ

    западное вооружение


    Столтенберг отверг причастность НАТО к атакам ДРГ на Белгородскую область

    грузино-российский конфликт


    Грузия назвала приоритетом мирное урегулирование отношений с Россией

    Видео

    продажа госимущества


    Россию ждет новая волна приватизации

    Новый кризис


    Косово вышло из-под контроля Запада

    курсы валют


    Почему рублю требуется помощь

    Значительные потери


    Запад нашел объяснение провалам украинского «контрнаступа»

    кандидат в президенты


    Над Байденом нависла черно-зеленая угроза

    немилосердное отношение


    Максим Соколов: Европейцы превзошли Сталина в военных преступлениях во много раз

    личная автономия


    Сергей Худиев: Зачем помогать бедным, если их можно убить

    реваншизм-фашизм


    Владимир Можегов: Новая Австро-Венгрия как крепость против глобализма

    карикатура


    Немецкий «Леопард» пойман русскими дрессировщиками

    После поражения на Украине Европа отыграется на релокантах

    «Мне может быть жаль этих людей, но это просто цена войны», – заявил Петр Павел
    		  
    16 июня 2023, 14:52
    Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Президент Чехии, а в прошлом председатель военного комитета НАТО Петр Павел призвал поставить проживающих в Европе россиян под контроль спецслужб. Его фантазии простираются прямо до концлагерей – таких, куда американцы интернировали японцев. Могут ли подобные фантазии чехов насчет русских стать реальностью?

    «Мне может быть жаль этих людей, но… Это просто цена войны».

    Такими словами президент Чехии и отставной генерал НАТО Петр Павел хотел показать, что в нем осталась какая-то эмпатия в отношении русских, но только ухудшил свое положение, превратив странное заявление в чудовищное.

    Чуть ранее Павел выразил мнение, что за проживающими в странах ЕС россиянами нужно «пристально следить» и контролировать их в целях безопасности. Следить и контролировать можно по-разному, например, можно составить списки, отослать их в «Спортлото» и забыть о них навсегда. Но генерал решил залезть в историю – во времена Второй мировой, когда «все японское население, проживающее в США, также находилось под строгим режимом наблюдения». Это и есть «цена войны» по лжеапостолу Павлу.

    Тонкость в том, что «строгий режим наблюдения» за этническими японцами Америки осуществлялся в концлагерях, куда на три года согнали 120 тысяч человек, включая детей-сирот и тех, в чьей семье к японскому народу принадлежали только прабабушка или прадедушка. Это была абсолютно расистская по целям акция и нацистская – по исполнению. О том, что немецкие концлагеря еще и лагеря уничтожения, американцы тогда не знали, но есть тут разница и в пользу Гитлера: законы Германии не считали евреев гражданами рейха, а две трети интернированных японцев были полноправными американскими гражданами.

    Уже в конце 1940-х им начали выплачивать компенсации. В 1970-х признали жертвами расистской политики. В 1980-х при ультраконсерваторе Рональде Рейгане законодательно постановили «платить и каяться», после чего в пользу прошедших через лагеря были выплачены миллиарды долларов. А теперь о концлагерях стараются просто не вспоминать – стыдно, благо японцы оказались менее злопамятны, чем чернокожие и индейцы.

    Но в далекой Чехии президент и генерал вспоминает об интернировании японцев как о примере, который все объясняет и даже извиняет его отношение к русским. В реальности та политика, повторимся, официально объясняется исключительно расизмом. Им же, надо думать, объясняется и отношение Павела к русским.

    Контроль со стороны спецслужб, о котором говорил президент и генерал, это, конечно, не то же самое, что высылка в концлагерь. Да и сам Павел скорее исторически необразован, чем вопиюще жесток. Но лиха беда начало, ведь следить предлагается в том числе (а может и в большинстве своем) за теми россиянами-мигрантами, кто разделяет мнение ЕС об СВО, просто «кровью не вышел».

    Не будем излишне драматизировать. Президент в Чехии – это традиционно такой человек, от заявлений которого волосы шевелятся. Причем при двух предыдущих президентах – Вацлаве Клаусе и Милоше Земане – волосы шевелились в основном в Брюсселе, а не в России: первый терпеть не мог ЕС просто как институт, второй считался главным русофилом Евросоюза. Но это было совершенно не важно, поскольку реальная власть в Чехии принадлежит правительству.

    Теперь между президентом и правительством гораздо меньше разногласий – премьер Петр Фиала русофоб даже больший, чем Петр Павел. Но власти от этого у второго Петра не прибавилось. Как говорят в таких случаях в России, «бодливой корове Господь рогов не дает».

    Другое дело, что Павел не один такой чудак на букву «м». Он транслирует то мнение о русских («восточных варварах», «крещеных медведях» etc), которое в Восточной Европе разделяет немало людей. Как и в случае японцев, которых американцы считали «желтой угрозой», это мнение базируется на предрассудках и ксенофобии, но в то же время – на политическом мифе, который активно постулирует широкий круг западных элит, а не только припадочные русофобы.

    Это миф о том, что российская армия, пройдя сквозь Украину как преграду на ее пути, продолжит двигаться в Европу, а там, глядишь, опять до Праги дойдет. Именно поэтому европейцам предписывается поддерживать ВСУ, невзирая на огромные убытки. И поэтому же русские воспринимаются как подлежащая строгому надзору внутренняя угроза – та самая «пятая колонна», которая будет встречать российские танки.  

    Японцы с американцами, коими Павел проиллюстрировал свой образ мыслей, воевали по-настоящему, а не «экономически», «информационно», «прокси» или как там еще называют наш текущий конфликт с европейцами. Однако меры против выходцев из России, весьма вероятно, будут самыми настоящими.

    Когда европейцы проиграют в конфликте на Украине, они отведут душу на тех, до кого смогут дотянуться: на релокантах.

    Обобщать, конечно, не стоит. Страны Западной и Северной Европы, несмотря на антироссийский настрой, на явное ограничение прав выходцев из России не пойдут, поскольку по-настоящему в упомянутый миф не верят – в конфликт с Москвой они вписались по другим соображениям. А вот от Восточной Европы стоит ждать многого: в том числе из-за исторического опыта в «русскую угрозу» там верят искренне, на «политику противодействия русской угрозе» есть электоральный запрос – а значит, будет и предложение.

    Нынешнее ожесточение в наших отношениях с чехами, поляками, прибалтами наверняка исчерпает себя гораздо позже, чем конфликт на Украине. То есть, строго говоря, мы останемся врагами, а миф о «русской угрозе» продолжит возделываться политиканами. Для русских мигрантов это превратится в выбор: доказывать, что ты «свой», или же переехать туда, где тебе рады и не нужно ничего доказывать. Каждый такой выбор – дело личное, а потому неподходящее для обобщенных советов.

    Но когда европейцы начнут расходовать силовые ресурсы на тысячи и тысячи лояльных им релокантов, то пусть. Такова, действительно, цена новой холодной войны. Чем больше средств наши враги спустят на свои фобии, тем раньше надорвутся.

    Америку это не коснется. Там давно все поняли и насчет интернирования японцев, и насчет «маккартизма» – охоты на русских ведьм, которая значительно больше вредила самим американцам, чем СССР. Но чешский генерал – более тугой материал. Он до сих пор живет в мире, где ссылка на опыт США доказывает приемлемость чего-либо, включая расизм.

    Такой когда-нибудь допрыгается. В конце концов, если и есть какие-то вещи, которые заставили бы русских опять дойти до Праги, то концентрационные лагеря для соотечественников в их числе.   

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •