США испытают на Корее «суперсанкцию» против России

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10 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:29  |  vz.ru
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Куда валютные колебания заведут рубль

Лучшая валюта в мире превратилась в худшую Алексей Сухоруков/РИА Новости
Прошедшая неделя для российской валюты выдалась нервной. Рубль перестал быть лучшей валютой в мире и перешел в совсем иную лигу. При этом бюджету России нужен более слабый рубль, чем был в прошлом году, так как нефтегазовые доходы упали почти вдвое из-за снижения цены и сокращения экспорта. Вмешаются ли монетарные власти в происходящее и когда? Подробности...
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Как российские военные будут уничтожать танки НАТО на Украине

Переносные противотанковые комплексы – одни из самых эффективных инструментов борьбы с бронетехникой Станислав Красильников/ТАСС
«Наши лучшие противотанковые подразделения будут направлять туда, где предполагается использование самых современных танков противника». Такими словами военные эксперты комментируют заявления Минобороны о создании специальных групп по борьбе с бронетехникой стран НАТО, поставленной Украине. Как и с помощью какого оружия будут действовать эти группы? Подробности...
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ВСУ и Пентагон лгут про контрнаступление

В планируемом контрнаступлении Украины особая роль отводится западной бронетехнике Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS
В США на высшем уровне подтвердили планы Украины перейти в контрнаступление. В офисе Зеленского рассчитывают захватить Крым, искоренив там «все русское», и хотят снести Крымский мост. На этом фоне в Сети появились секретные данные о состоянии ВСУ, из-за чего Пентагон начал служебное расследование. Как России относиться к такого рода утечкам и почему на Западе не скрывают своих военных планов?  Подробности...
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Проблема ПВО лишит Украину шансов на успешное контрнаступление

ВСУ могут начать контрнаступление без прикрытия ПВО Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
В Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов. Можно ли считать эту информацию достоверной и как дефицит боеприпасов отразится на попытках ВСУ перейти в контрнаступление? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Электросамокат – это не модно, а опасно

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
И смертей (а также переломов, сотрясений мозга и разрывов внутренних органов), и роста массового недовольства можно было бы избежать уже сейчас, запретив не нужную подавляющему большинству и опасную абсолютно для всех аренду электросамокатов. Подробности...
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Америка сжигает за собой мосты

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Будет сделано всё для того, чтобы и Европа превратилась в мега-Украину – пространство хаоса, с разрушенной промышленностью и сельским хозяйством, затопленное ордами беженцев, сотрясаемое гражданскими конфликтами и страдающее от экологических катастроф. Подробности...
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Новая элита России рождается на Юго-Западе

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
После 24 февраля слово «элита» начало возвращать себе свой истинный смысл. Элита – это не тот, кто сверху, а тот, кто лучше. Подробности...
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Чем Макрон разозлил США

Европа судит своего любимого монстра

Запад протестирует депортацию русских

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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    США испытают на Корее «суперсанкцию» против России

    Для борьбы с режимом Кима Запад готов отказаться от остатков гуманизма
    		  
    10 апреля 2023, 20:00
    Фото: REUTERS
    Текст: Дмитрий Бавырин

    США и их азиатские союзники призвали депортировать на родину всех нелегалов из Северной Кореи, по сути – вообще всех граждан КНДР, кроме дипломатов. Столь резкое ужесточение политики очень похоже на тест. Вопрос в том, как скоро очередь дойдет до россиян, тем более что северные корейцы, как подчеркивают их власти, находятся с нами «в одном окопе».

    Если бы не ожидания так называемого весеннего контрнаступления ВСУ и не обострение политического конфликта вокруг Тайваня, передовицы мировых СМИ принадлежали бы сейчас Северной Корее и ее «ядерной проблеме».

    Когда президент США Джо Байден только заступал на свой пост, он говорил, что эта проблема для него главная – основное направление внешней политики. А сейчас, получается, в лучшем случае третья по значимости и с большим отставанием от первых двух.

    Меж тем на Корейском полуострове «горячо», то есть обострение, эскалация, кризис – весь набор пока еще дипломатических терминов, означающих, что дипломатия терпит крах. После серии ракетных испытаний у маршала Ким Чен Ына заявили об успешном испытании еще и беспилотника Haeil-2, который якобы может нести ядерную боеголовку. А после этого – отрубили связь.

    Связь отрубили в буквальном смысле: уже несколько суток представители КНДР игнорируют звонки из Сеула по военной спецлинии, а это одна из последних ниточек, которая связывает две антагонистичные Кореи. У Москвы такая спецсвязь существует с Вашингтоном – ее завели после Карибского кризиса, чтоб ничего подобного (то есть непосредственной угрозы мировой ядерной войны) больше не повторялось.

    Из-за всего этого в спецгруппе ООН, где работают над корейской проблемой, довольно нервная обстановка. Поэтому не будем исключать, что представители трех стран – США, Японии и Южной Кореи – просто перенервничали, когда призвали ввести против КНДР еще одну санкцию к тысячам, введенным прежде.

    А именно: выслать на родину всех северокорейских нелегалов, чтобы их помощь родственникам на родине не поддерживала власть маршала Кима.

    Это не просто радикальное предложение. Это ниспровержение той политики вокруг Северной Кореи, которая существовала десятилетиями. А главное – это, скорее всего, лишь только пробный шар и «тренировка на кошках», чтобы впоследствии задействовать ту же меру в отношении России.

    КНДР – закрытая страна. Все, кто ее покинул не по особому поручению партии, нелегалы или потенциальные нелегалы (станут ими, если проигнорируют требование вернуться; такое бывает). Ранее их предписывалось рассматривать как тех, кто спасся от репрессивного режима Кимов. Как беженцев, которым необходима помощь.

    Теперь же предлагается выдворять всех, кроме тех, кто уже успел легализоваться ранее (впрочем, это как пойдет). Потому что они – опора преступного режима вне зависимости от своих целей.

    Когда в ЕС устремились миллионы нелегалов из стран Ближнего Востока и Афганистана, высказывать такие соображения считалось фашизмом. При этом иногда эти нелегалы как косвенно, так и осознанно помогали радикальным исламистским группировкам и организовывали теракты против гражданского населения.

    С учетом всего этого, у представителей правых партий в ЕС «суперсанкция» по Корее должна вызвать только один вопрос – а что, так можно было?

    Пока нельзя, но люди стараются. Возможно, чтобы избежать обвинений в расизме (они всегда способствуют инициативам, ограничивающим миграцию), США в группе заявителей были представлены этническим корейцем. Расизма в их инициативе действительно нет. В ней – политически мотивированный пересмотр гуманитарного права, чтобы для борьбы с неудобными государствами можно было использовать то, что раньше использовать стеснялись.

    Когда против Югославии были введены жесточайшие санкции за поддержку боснийских сербов, сербам-мигрантам в Европе запрещали отправлять своим семьям и деньги, и лекарства, но назад – «на борьбу с режимом Милошевича» – все-таки не депортировали.

    У Сеула и Токио сверхконфликтные отношения с Пхеньяном, и они имеют все основания опасаться за свою безопасность в связи с его ядерными экспериментами (что, конечно, не отменяет братоубийственного характера этой затеи для корейцев Юга). Но в любой группе заявителей, где есть США, главные – это всегда США. Столь радикальное предложение могло исходить только от них. Гегемон требует выдать ему новую дубину для решения политических проблем.

    Поможет ли она, и насколько помощь со стороны мигрантов вообще существенна для экономики КНДР – вопрос открытый. Если вдруг и существенна, в Пхеньяне в этом ни за что не признаются по целой совокупности причин, начиная с той, что идеология чучхе в базе своей подразумевает опору только на собственные силы, как будто мира вокруг Северной Кореи вообще не существует.

    На уровне Совбеза ООН инициатива с новой дубиной не пройдет – нечего и думать, пока там есть Россия и Китай. Но это открытие дискуссии, проверка нормы на прочность. Если радикализацию и дегуманизацию не одобрит мир в целом, это не означает, что США не заставят проводить «новую корейскую политику» хотя бы своих союзников (увы, довольно многочисленных).

    Следующий шаг очевиден – распространить эту практику на все неугодные режимы, точнее, на неугодные народы. И набирается не так уж много доводов в пользу того, что россияне не будут в этой очереди первыми.

    Вполне вероятно, что нас уже сейчас держат в уме применительно как раз к борьбе с Северной Кореей. Запад боится ее вмешательства в украинский конфликт на стороне ВС РФ, а Пхеньян и правда дает для этого поводы.

    Так, Ким Е Чжон – возможный преемник маршала Кима и его родная сестра, отвечающая сейчас в партии за агитацию и пропаганду, недавно заявила, что КНДР «всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России».

    Чем военный союз РФ и КНДР опасен для США, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала в этом тексте. Нельзя сказать, что с момента его публикации сценарий, при котором северокорейские «летучие отряды» охотятся на Украине за поляками в натовских танках, стал менее фантастичным. Но за последний год в целом – стал.

    Все больше футурологов рассматривают Украину как пространство для прокси-войны не только между Россией и Западом, но и между Западом и – в некоторой перспективе – Китаем и его союзниками.

    Все зависит от того, насколько далеко все это зайдет, каков у политики США и ЕС запас прочности и запал в плане дальнейшей эскалации. Но если завтра Северную Корею поместят уже даже не за железный занавес, а за железный купол, дальнейшее обострение в отношениях Востока и Запада неизбежно.

    Наша сторона уже предопределена – там, где КНР, КНДР и любые другие противники претензий США на гегемонию. А вот у Европы еще есть время подумать над словами президента Франции Эммануэля Макрона: стоит ли вмешиваться в конфликты, если все бонусы получают США, а Европа – только убытки. 

    Правда, Макрон, говоря это, имел в виду Тайвань. Но разница между Украиной и Тайванем в данном случае сугубо географическая. Чем раньше инициативы США хоть по корейским нелегалам, хоть по российским солдатам начнут отвергаться с порога, тем раньше у Восточной Европы и Восточной Азии появится шанс на мир без признаков этнических чисток и страха перед ядерным апокалипсисом. 
     
     
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