В США пригрозили Макрону оставить ЕС разбираться с Украиной самостоятельно

В США после слов Макрона о Тайване пригрозили оставить ЕС разбираться с Украиной самостоятельно

США могут оставить Европу самостоятельно разбираться с украинским конфликтом, заявил сенатор от штата Флорида республиканец Марко Рубио, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня.

Рубио считает, что США следует разобраться, от чьего лица выступил с таким заявлением Макрон, говорил ли он только от лица Франции или за весь Евросоюз, передает РИА «Новости».

«Говоря о том, чтобы не втягиваться в другие, не наши конфликты, нужно спросить Европу, говорит ли он за них? Потому что мы достаточно сильно сейчас вовлечены в вопрос Украины, тратим много денег налогоплательщиков на европейский (конфликт – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал сенатор.

По словам Рубио, он считал, что быть союзниками для наших союзников соответствует международным интересам Штатов.

Но если позиция ЕС заключается в том, чтобы не выбирать стороны между США и Китаем по Тайваню, может, тогда и Вашингтону не стоит принимать чью-то сторону.

Сенатор предположил, что в таком случае США следует сосредоточить внимание на Тайване и угрозе со стороны Китая. Европу же следует оставить разбираться с Украиной самостоятельно.

Рубио добавил, что Евросоюз и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны.

Сенатор напомнил, что когда Франция решила направить войска в страны Северной Африки для борьбы с терроризмом, там не смогли их отправить самостоятельно.

Если же позицию Макрона в вопросе конфликтов и обороны разделяет и весь ЕС, то это позволит США сохранить довольно много финансов, подытожил Рубио.

Ранее Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока в Европе есть конфликты подобные украинскому.