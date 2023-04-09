Макрон назвал невозможной европейскую архитектуру безопасности

Европейской архитектуры безопасности, о которой говорил председатель КНР Си Цзиньпин, не может быть, пока в Европе есть конфликты подобные украинскому, заявил президент Франции Эммануэль Макрон изданию Echos.

Макрон считает, что у Китая то же, что и у Франции, мнение о происходящем на Украине: сейчас «климат военный», еще не пришло время для переговоров, передает РИА «Новости».

Макрон усомнился в том, что Украина является приоритетом для китайской дипломатии. «Но этот диалог позволяет смягчить услышанные нами комментарии о некой самоуспокоенности со стороны Китая в отношении России», – добавил французский лидер.

Ранее Politico сообщило, что в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине. Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию.

Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Ситуация на Украине стала одной из главных тем переговоров политиков.