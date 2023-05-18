Прага потребовала у Москвы деньги за подарки Чехословакии

Требования Праги по недвижимости посольства РФ могут привести к понижению уровня дипотношений двух стран

Чешские власти решили отменить постановления о передаче недвижимости российским дипломатам. В свою очередь Москва готовится к ответным мерам. Почему Чехия решила пойти по пути Польши, посягая на российскую дипломатическую собственность, и как Россия ответит на столь враждебные действия?

Накануне власти Чехии отменили постановления правительства ЧССР о передаче СССР нескольких земельных участков в безвозмездное пользование. Об этом сообщил министр по делам Европы Мартин Дворжак. По данным Чешского информационного агентства (СТК), речь идет о 59 участках, которые якобы не используются в дипломатических целях.

По словам Дворжака, указанные постановления принимались «под прицелом русских танков после оккупации» и «по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки». Под этим подразумеваются в том числе квартиры в Праге по соседству с посольством России, здания в городах Брно, Карловы Вары и места отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны.

Помимо этого, в МИД республики недовольны тем, что общая площадь земли, которую РФ использует в Чехии, значительно превышает территории чешского представительства в России (92 тыс. кв. м против 26 875 кв. м). Теперь же, как пояснили в МИД, безвозмездное пользование землей будет заменено типовыми договорами аренды, но Москва якобы должна заплатить за аренду земельных участков посольства РФ за предыдущие три года.

На это в МИД России заявили, что Москва даст Праге соответствующий ответ, передает РИА «Новости». «Я прекрасно понимаю желание каждого, кого возмущает эта дикая западная политика, чтобы эти ответные меры были приняты прямо сразу, в течение пяти минут, но так, к сожалению, не бывает, их нужно проработать и в межведомственном формате. Но на каждое подобное действие мы даем соответствующий ответ», – добавила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она также отметила, что предъявленные требования оплаты за аренду земли для российских дипломатических представительств задним числом напоминают вымогательство и нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года. «Тема недвижимости в наших двусторонних отношениях давняя и обоюдоострая», – указала Захарова.

По мнению экспертов, Чехия в известном смысле повторяет путь Польши, которая ранее также продолжила изъятие российской недвижимости, крала деньги со счетов российских дипломатов и даже захватила русскую школу в Варшаве. При этом действия Праги, скорее всего, приведут к аналогичным действиям со стороны Москвы.

«С политической точки зрения подобное решение Чехии можно рассматривать исключительно как очередную антироссийскую акцию.

Задача Праги – максимально затруднить любые контакты с Москвой, в том числе и те, которые осуществляются исключительно в гражданском русле, ведь дипмиссии в том числе налаживают и диалог населения двух стран», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Отмена решения ЧССР о передаче недвижимости российским дипломатам не является ответом на какие-либо враждебные действия со стороны РФ. Мы подобным попросту не занимаемся. Наша политика никогда не была направлена на разрыв отношений даже с европейскими государствами. Москва всегда реализует исключительно ответные меры на недружественную политику», – подчеркивает собеседник.

«Печально, что Чехия в этом плане инициативно берет пример с Польши, власти которой давно находятся в авангарде антироссийской политики. Однако важно понимать, что все эти действия являются частью общей стратегии ЕС. Все европейские страны пытаются как-то осложнить жизнь российских дипломатов. Просто кто-то движется быстрее, а кто-то медленнее», – отмечает сенатор.

«С юридической точки зрения все несколько сложнее. С одной стороны, действия Чехии и Польши полностью нарушают положения Венской конвенции. Однако речь идет об отмене положений, которые вводились еще во времена существования ЧССР. Вероятно, чисто технически подобное решение возможно, ведь Прага – суверенный актор международной политики», – акцентирует собеседник.

«Тем не менее требование арендной платы за последние три года абсурдно. Это не имеет под собой никакого юридического обоснования. В любом случае Чехия должна понимать, что Россия не оставит без ответа столь недружественные действия. У Праги с социалистических времен тоже осталось немало собственности на территории РФ. Видимо, они готовы с нею расстаться», – резюмирует Долгов.

«От отношений России и Чехии давно уже остался один пепел, а решение об отмене передачи недвижимости российским дипломатам – попытка окончательно эти отношения закопать. И нет никакого сомнения в том, что чехи доведут его до логического завершения, учитывая то, какие ярые русофобы сегодня находятся во главе страны», – рассказал газете ВЗГЛЯД доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Реагировать на это Россия должна встречным отъемом. В свое время правительство Чехословакии получило в центре Москвы большую территорию с комплексом зданий. Сегодня не все из них используются под посольские нужды.

Там расположены Чешский дом с рестораном, офис авиалиний, гостиница для граждан Чехии и Словакии и многое другое», – добавил он.

«Да, у них меньше имущества, чем у России в Чехии, но тем не менее – это самый центр Москвы, где недвижимость стоит очень дорого, и мы можем на ней заработать. Поэтому я убежден в том, что ответное решение МИД должно быть зеркальным. Это будет верным шагом», – полагает эксперт.

«Отдельным вопросом, на мой взгляд, должен стать уровень наших дипломатических отношений. Считаю, что мы должны первыми понизить уровень представительства, закрыть свое консульство в Карловых Варах и чешское в Екатеринбурге. Только так можно отвечать на их выпады. Кроме того, мы можем снимать памятные доски чехословацким легионерам по решению местных властей. Точно так же, как чехи убрали у себя памятник маршалу Коневу», – рассуждает Трухачев.

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«Вместе с тем Россия должна противодействовать чешскому экспорту за пределами евроатлантического пространства. Чехия, например, оружия продает на миллиард долларов. Кроме того, Прага уже рассорилась с Пекином, направляла делегацию на Тайвань. И нам стоит об этом напомнить Китаю, а также использовать другие рычаги давления на Чехию», – полагает эксперт.

«Нам не стоит относиться к Чехии только как к чьему-то вассалу. Хоть чехи и координируют свою политику с США и Германией, они достаточно самостоятельны в плане русофобии. Яркий пример тому – действующий премьер-министр Петр Фиала. Могу с уверенностью заявлять, что он идейный русофоб, поскольку мне доводилось общаться с ним лично», – подчеркнул эксперт.

«Сегодня он сознательно делает все для того, чтобы отношения между нашими странами не могли восстановиться в будущем. В его логике Чехии, будучи славянской страной и родственной по языку России, нужно вести себя так, чтобы не давать повода упрекать себя в каких-либо симпатиях к Москве. Все это делает Прагу более опасным противником, и к этому нужно относиться со всей серьезностью», – резюмировал Трухачев.

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