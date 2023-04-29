Польша намеренно захватила российскую школу перед Днем Победы

Захват российской школы при посольстве укрепил репутацию Польши как самого русофобского государства

Власти Варшавы захватили здание школы при посольстве России. Под присмотром полиции проживающий в здании персонал и учителя погрузили вещи на грузовик с дипномерами под «Прощание славянки». Российские дипломаты назвали изъятие здания незаконным и предупредили об ответных шагах. В экспертной среде считают захват очередным проявлением русофобии и ждут от Польши других провокаций в преддверии 9 мая. Почему в данном случае одной ноты протеста будет недостаточно?

В субботу власти Варшавы при поддержке полиции вломились в здание школы при российском посольстве, где обучаются дети дипломатов. Польская сторона говорит, что здание на Келецкой улице, где также проживают учителя и персонал, принадлежит мэрии города. Сейчас школа оцеплена, на воротах висит новая цепь с замком.

В здание пропустили только сотрудников посольства с дипломатическим статусом. Среди них был российский советник-посланник Андрей Ордаш. По его словам, мэрия дала время до 19.00, чтобы покинуть здание. Днем на территорию пропустили грузовик с дипномерами российского посольства. Сотрудники школы и учителя загрузили в него вещи под звуки марша «Прощание славянки».

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил РИА «Новости», что Москва расценивает действие Варшавы как вторжение на территорию дипломатического объекта. При таких условиях, уточняет он, школа не может продолжать работу, придется искать новое место для ее деятельности. «Квалификация однозначная – это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест», – предупредил Андреев.

В МИД РФ заявили, что рассматривают «эти очередные враждебные действия польских властей как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше». В МИД также отметили, что «столь наглый, выходящий за рамки цивилизованного межгосударственного общения шаг Варшавы» не останется без жесткой реакции со стороны Москвы.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала захват школы провокацией и добавила, что Польша много лет нарушает международное право, двусторонние соглашения и внутреннее законодательство.

Как сообщил польский государственный новостной канал TVP Info, представитель МИД Польши Лукаш Ясина назвал правом посла заявить протест. «Пока не знаем, сделал он это или нет, ждем этого», – сказал Ясина.

По его словам, действия властей Варшавы подтверждено судами и «заключается в том, что это имущество принадлежит польскому государству и было незаконно захвачено Россией».

В Варшаве говорят, что на территории двух стран существует огромная разница в количестве дипломатических зданий. В марте МИД Польши объявил о начале процесса изъятия объектов российской недвижимости. По мнению ведомства, два здания, которые будут изъяты в первую очередь, не используются Россией в дипломатических и консульских целях. Кроме школы это строение на улице Собеского, где ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Андреев уже призывал разобраться в данной ситуации. По его словам, здание на улице Собеского действительно пустует, но со школой ситуация другая. Он подчеркивал, что в посольстве собираются узнать, на основании каких документов Варшава предпринимает данные шаги.

И без того натянутые отношения двух стран еще больше ухудшились из-за проводимой на территории Украины российской спецоперации. Варшава помогает вооружать Киев. В феврале прошлого года – через несколько дней после начала СВО – хулиганы обстреляли российское посольство металлическими шариками из рогатки. В результате были выбиты стекла в нескольких окнах жилых помещений. Нарушителей задержала полиция.

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Ранее на этой неделе польская прокуратура изъяла средства с заблокированных счетов посольства и торгового представительства России. Формальной причиной для заморозки стало подозрение Варшавы в том, что эти средства якобы могут использоваться в целях отмывания денег или терроризма. Андреев называл произошедшее «грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях».

«Давно пора поставить вопрос о функционировании посольства Польши на территории Российской Федерации. Я понимаю, что это очень жестко, потому что у многих при слове «Польша» появляются воспоминания о фильме «Четыре танкиста и собака» или «Ва-банк», сериале «Ставка больше, чем жизнь», о Варшавском договоре, но ничего этого в реальности нет. Нынешняя Польша – это одно из самых русофобских государств в мире», – считает член центрального совета Российского военно-исторического общества (РВИО) Армен Гаспарян.

Историк уверен, что захватом здания школы и арестом счетов посольства дело не закончится.

«А что дальше? Они захватят наше посольство? Может, пора уже сыграть на опережение и попрощаться с польскими дипломатами в Москве?

Мне кажется, мы все равно придем к этому», – отметил собеседник.

С тем, что Россия должна дать жесткий ответ, согласен и экс-заместитель генсека ООН, член Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе. «Раз Польша идет на такое обострение, нам нужно отвечать. Одной ноты протеста здесь недостаточно. Но мы не должны уподобляться этим людишкам и осквернять представительства и собственность других стран. Мы ведем себя достойно», – подчеркнул дипломат.

Сам факт захвата здания школы, принадлежащей посольству России – это грубейшее неуважение международного права, считает он. «Это показатель отношения к нашей стране. Если бы у поляков были бы возможности вести себя таким же образом в отношении нашей страны по другим вопросам, то они бы не раздумывая бросились бить и уничтожать все то, что принадлежит России», – уверен Орджоникидзе.

Рейд по захвату школы – это очередной привет тем, кто верит в возможность договориться с Варшавой, уверен Гаспарян. Он назвал странной позицию, при которой высказываются предложения не обострять отношения с Варшавой. «Каждым следующим шагом Польша показывает глупость подобного рода прогнозов. К огромному сожалению, у нас в медиапространстве очень много подобной глупости. Не сомневаюсь, что и сегодня опять начнется скулеж, что не надо обращать внимания на захват школы», – подчеркнул историк.

Собеседник напомнил, как на территории польского культурного центра в Москве годами рассказывали о том, что «Сталин равен Гитлеру», но ответной реакции на это никогда не было.

«Мы демонстративно не обращали внимания, напоминая о том, что вместе строили коммунизм и социализм. Поляки видели отсутствие реакции и поняли, что можно продолжать. А если реакция последует, то они очень сильно удивятся. Сейчас они уверены, что на их действия не будет никакого ответа. Протест на уровне МИД для них ничего не значит. Дипломатические шаги ничего не дают. Это показало убийство нашего дипломата Петра Войкова летом 1927 года в Варшаве», – напомнил Гаспарян.

По его словам, своеобразие Польши заключается в ее историческом комплексе несостоявшейся империи, который множится на русофобию, «а мы все измеряем это событиями после Великой Отечественной войны, о которых, кстати, кроме нас уже никто не вспоминает». Он считает не случайным, что рейд был предпринят накануне памятной даты в преддверии Дня Победы – 30 апреля 1945 года советские воины Кантария, Егоров и Берест водрузили знамя своей воинской части на здание рейхстага в Берлине.

«В Польше прекрасно понимают, что значит 9 мая для русских людей. И лишний раз плюнуть в нашу сторону – для поляков святое дело. Для них это привычная практика, к которой мы все не можем привыкнуть, потому что искренне застряли в реалиях 70-х годов. Чем быстрее мы выкинем балласт представлений о прошлом и будем жить тем, что есть сейчас, тем будет лучше. Я не исключаю, что захват дипломатической школы – это не последнее действие перед 9 мая», – считает Гаспарян.

Орджоникидзе согласен с тем, что по мере приближения Дня Победы «подобные провокации в отношении России будут усиливаться по различным направлениям со стороны, прежде всего, западных стран».