Полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве

Представители правительства Варшавы в сопровождении полицейских ворвались в школу при российском посольстве

Полиция Варшавы с местными властями выломали дверь школы при российском посольстве и ворвались в здание, сообщают корреспонденты с места событий.

Отмечается, что утром в субботу в здание школы на улице Келецкой штурмом ворвались представители властей в сопровождении полицейских. Туда прибыли и российские дипломаты, в том числе советник-посланник Андрей Ордаш, передает РИА «Новости».

По информации очевидцев, представитель мэрии потребовал открыть ворота, но получил отказ. Ордаш заявил, что все решения об изъятии здания российская сторона считает незаконными, и предупредил о применении ответных дипломатических шагов.

Позднее приглашенные службы начали ломать калитку, затем ворвались в здание и повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество.

По словам Ордаша, в здание были допущены только сотрудники посольства, пользующиеся дипломатическим статусом.

Кроме того, он отметил, что власти Варшавы дали сотрудникам школы время до 19.00, чтобы покинуть здание.

«Они ходят по помещениям, описывают имущество», – рассказал он.

Ранее польская прокуратура изъяла все деньги со счетов посольства и торгового представительства России.

