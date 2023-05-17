Взгляд
17 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:40  |  vz.ru
Разделы

Кому больше нужно прямое авиасообщение с Грузией

Пивов/РИА Новости
Первые прямые авиабилеты в Тбилиси уже появились в продаже. Это дает надежду на восстановление туристического потока из России в Грузию. Четыре года назад грузинское направление для отдыха сильно выстрелило среди россиян, были достигнуты рекордные результаты. Получится ли у Грузии вернуть былую славу и доходы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за фантазиями Зеленского о захвате российских городов

Зеленский хотел «захватить» приграничные российские города Yves Herman/AP/ТАСС
Зеленский в частном порядке обсуждал планы захвата российских приграничных городов, а также хотел подорвать нефтепровод «Дружба», пишет американская пресса. Сам же президент Украины приехал в Берлин и пожаловался на отсутствие технической возможности реализовать эти идеи. Что на самом деле скрывается за сообщениями о намерении Киева атаковать регионы России? Подробности...
Перейти в раздел…

Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

«Кинжал» поражает на Украине только самые приоритетные цели Алексей Куденко/РИА Новости
В ходе массированного ракетного удара по Киеву был уничтожен ЗРК Patriot. По мнению экспертов, это нанесло серьезный ущерб создаваемой странами НАТО системе ПВО на Украине. Данный ЗРК считается одной из самых совершенных в мире систем ПВО с мощными РЛС и элементами управления. Как российской ракете «Кинжал» удалось победить в этой дуэли?  Подробности...
Перейти в раздел…

Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу REUTERS/Kacper Pempel
«Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны? Подробности...
Перейти в раздел…

Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
Перейти в раздел…

Не надо делать из маргиналов мучеников

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Уголовное преследование за русофобию придает маргинальным мнениям значение, которого они не заслуживают. Лучше оставить их маргинальными. А для начала проследить за тем, чтобы русофобия не получала государственного финансирования, не проникала в образовательные и культурные учреждения. Подробности...

Есть ли перспективы у единой валюты БРИКС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Китай, на который приходится почти половина объединенного ВВП БРИКС, может настаивать на использовании юаня как главной расчетной единицы БРИКС. Но в таком случае для остальных участников объединения одна зависимость – долларовая – меняется на другую – юаневую, что противоречит исходной цели. Подробности...

Главное, чтобы в Турции не разразилась гражданская война

Игорь Виттель
Игорь Виттель, журналист
В России традиционно принято считать, что Эрдоган нам друг, и, следовательно, хорошо бы, чтобы именно он победил на выборах. Никакой дружбы в человеческом ее понимании между странами быть не может. А прагматические отношения при правильных дипломатических усилиях мы достигнем с любым турецким правительством. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

НАТО меняет генсека

Выборы в Турции: устоит ли Эрдоган?

НАТО подбирается к Японии

Перейти в раздел…

В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
Подробности...

Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
Подробности...

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
  • Объектом искусства

  • Религиозной святыней

  • И тем, и другим в равной степени

  • Затрудняюсь ответить
У кого больше шансов на победу на президентских выборах в Турции?
  • У Реджепа Тайипа Эрдогана

  • У Кемаля Кылычдароглу

  • Затрудняюсь ответить
Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора
    ВСУ расстреляли жителей Артемовска при отступлении из частного сектора Лавров – «вассалу США» Макрону: Москва не видит угроз со стороны Пекина Молдавский эксперт: Санду превратилась во врага номер один для Гагаузии Россия и Иран договорились соединить железные дороги через Азербайджан
    Опубликовано видео налета российского спецназа на укрепрайон ВСУ Москва осудила США за предложение «прогнать русских» из Армении Китай призвал иностранные посольства убрать украинские флаги Путин поручил создать маршрут для автотуризма из Петербурга во Владивосток
    Появились сообщения о первом обстреле территории России из танка ВСУ Глава украинской разведки подтвердил работу с российскими оппозиционерами Посол Украины потребовал извинений от французского телеканала RTL за слова о Зеленском Онищенко прокомментировал увольнение гендиректора центра «Вектор» в связи с утратой доверия

    удар «Кинжалом»


    Уничтожение Patriot в Киеве стало результатом воздушной засады

    международный розыск


    Вырыпаев и Роднянский заочно арестованы за фейки о российской армии

    11-й пакет санкций


    Сопротивление санкциям против российского газа в ЕС оказалось «слишком большим»

    Видео

    уничтожение ПВО Patriot


    Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве

    истребители НАТО


    США боятся испортить на Украине имидж F-16

    Выборы в Гагаузии


    Как долго рядом с Украиной в Молдавии сохранится пророссийский анклав

    российский газ


    Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

    карикатура


    Визит Зеленского обнажил фашистское нутро Европы

    пять лет


    Ирина Алкснис: Крымский мост – это символ отношения России к своей земле

    чёрная полоса


    Игорь Мальцев: Европейский ВНЖ для богатых русских превращается в тыкву

    политический транзит


    Дарья Чижова: Геополитический кризис обострил старые проблемы Центральной Азии

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    Главу Минобороны Польши накрыло обломками «российской ракеты»

    Власти Польши оказались в кризисе из-за скандала с падением в лесу крылатой ракеты
    Как утверждается, так выглядит место падения ракеты в польском лесу
    		  
    17 мая 2023, 14:34
    Фото: REUTERS/Kacper Pempel
    Текст: Станислав Лещенко

    «Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд». Такими словами польская оппозиция описывает суть крупного политического скандала, разразившегося в стране. О какой именно ракете идет речь и почему ее обломки в итоге угрожают похоронить политическую карьеру главы польского Минобороны?

    В последние дни в Польше имел место целый ряд громких инцидентов, связанных с происшествиями в воздушном пространстве. Над польскими аэропортами начали замечать неопознанные беспилотники. Также над территорией страны пролетел аэростат, который, как уверяют в Варшаве, был запущен в Белоруссии.

    Но наиболее серьезным стало ЧП, о котором власти Польши сообщили еще 27 апреля. В тот день по польским СМИ молниеносно разнеслась новость о том, что в лесном массиве Куявско-Поморского воеводства (примерно в пятнадцати километрах от города Быдгощ) были найдены обломки «неопознанного воздушного военного объекта». Находку случайно обнаружила женщина, ехавшая по лесу на лошади. В связи с этим министр юстиции Збигнев Зебро сообщил о начале прокурорского расследования происшествия.

    Находка в лесу

    Сразу же поступило уточнение: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что «есть основания связывать найденные останки объекта с инцидентом, произошедшим в декабре прошлого года, когда над территорией Польши пролетела ракета». Позже в польском Техническом институте авиационных войск оповестили о том, что найдены остатки «крылатой ракеты российского производства X-55». Вокруг себя ракета оставила «большую воронку в земле». Впрочем, польские эксперты не берут на себя ответственность утверждать, что ракета прилетала непосредственно из России.

    Конечно, у польской общественности возникли вопросы, суть которых сформулировал политолог, специалист по Польше Станислав Стремидловский: «Почему обломки были найдены только в конце апреля, причем, по некоторым данным, случайно, и что делала польская армия для их поисков?

    Как получилось так, что премьер-министр Польши узнал об инциденте лишь спустя несколько месяцев? Кто виноват во всем этом?»

    Министр обороны Мариуш Блащак свалил вину на главу оперативного командования вооруженных сил Польши генерала Томаша Пиотровского. По версии Блащака, еще «16 декабря Центр воздушных операций, подчиняющийся оперативному командованию, получил от украинской стороны информацию о приближающемся к польскому пространству объекте, который может быть ракетой».

    Как утверждает министр, в воздух тогда были подняты польские и американские самолеты. Вторгшийся в воздушное пространство страны объект отслеживался и наземными радиолокационными станциями. Однако после его падения оперативное командование, по версии Блащака, не только не доложило министру и правительству о происшествии, но и не предприняло нужных мер для обнаружения объекта, прекратив его поиски уже 19 декабря.

    «Видно, что они что-то мухлюют»

    Руководство польской армией обвинения Блащака отрицает – дескать, доложили обо всем вышестоящему руководству своевременно. Начальник генштаба Польши генерал Раймунд Анджейчак, отвечая на вопрос о том, когда именно он сообщил Блащаку о происшествии с ракетой, сказал: «Тогда, когда оно произошло».

    Те военачальники, кто ныне пребывают в отставке, оказались смелее в выражениях. Так, экс-министр обороны Томаш Семоняк (ныне депутат Сейма от оппозиционной партии «Гражданская платформа») анонсировал закрытое заседание парламентских комиссий по обороне и безопасности. «Я не сомневаюсь, что правду говорит генерал Анджейчак. Я также не сомневаюсь в том, что глава оперативного командования генерал Пиотровский – порядочный, надежный офицер», – подчеркнул Семоняк.

    В свою очередь член парламентской комиссии по обороне Цезарий Томчик сообщил о подаче заявления в прокуратуру – в связи с тем, что министр обороны Блащак своевременно не проинформировал премьер-министра Моравецкого об инциденте с ракетой. При этом оппозиционер Томчик позволил себе широкое обобщение, возложив вину не только на отдельного министра, но и на всю правящую партию. «Дело очень серьезное, потому что в течение пяти месяцев в польском лесу лежала ракета, способная нести ядерный боезаряд. Говорить о нашей стране, находящейся сегодня под управлением «Права и справедливости», что это государство, сделанное из фанеры, было бы гигантским комплиментом для правительства», – дерзко заявил Томчик.

    Также и бывший замначальника службы военной контрразведки полковник Мачей Матыщак уверен, что именно Блащак несет ответственность за несвоевременное информирование премьера Моравецкого. По мнению Матыщака, «это трагедия – сегодня что-то может упасть кому-то на голову, а правительство нас не защищает». Отставной контрразведчик добавил, что в подобном случае «в нормальной стране премьер-министр должен немедленно отправить министра обороны в отставку».

    В перепалку вмешался и экс-глава польского государства Бронислав Комаровский. Он сказал, что если Блащак является человеком чести, то должен уйти в отставку, а не делать подчиненных козлами отпущения. Не промолчал и другой бывший президент – Александр Квасьневский, охарактеризовавший ситуацию как «большой конфуз». Он добавил: «Давненько я не слышал столько противоречивой информации и сигналов относительно одного и то же и к тому же столь важного события. Видно, что они что-то мухлюют».

    Кого назначат виноватым?

    Нынешний президент Анджей Дуда обсудил инцидент с падением ракеты с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом – но назначать виновного не торопится. Польская же общественность разделилась во мнениях: одни склонны обвинять Блащака, другие – Пиотровского. Общую позицию выразил главный редактор газеты Rzeczpospolita Богуслав Хработа, написавший: «В данном случае кто-то явно проявил халатность, кто-то лжет, кто-то пытается скрыть свою ответственность».

    Что касается действующего президента Польши Анджея Дуды, то он оказался перед нелегким выбором. «Ведь ранее некоторые польские издания сообщали, что Анджей Дуда с симпатией относится к Анджейчаку и блокировал попытки Блащака отправить генерала в отставку с поста начальника генштаба. Можно также предположить, что и сам Анджейчак, как и большинство военных, будет защищать генерала Пиотровского», – отмечает Станислав Стремидловский.

    И если Дуда встанет в этом споре на сторону военных, то в таком случае правящей партии поневоле придется пожертвовать Блащаком. А ведь это один из ведущих, самых ярких политиков «Права и справедливости», которого как-то даже пророчили в наследники нынешнего председателя «ПиС» Ярослава Качиньского.

    Осенью этого года в Польше состоятся парламентские выборы, в ходе которых оппозиция будет пытаться лишить партию «Право и справедливость» власти в стране. Между тем «ПиС» недавно уже потеряла министра сельского хозяйства Хенрика Ковальчика, с позором лишенного должности. Ковальчика обвиняли в том, что он не мог решить проблемы польских крестьян, возникших из-за хлынувшего в страну дешевого украинского зерна. Аграрии проводили многочисленные акции протеста, в ходе одной из которых в министра полетели яйца. Руководство «Права и справедливости» возложило на Хенрика Ковальчика персональную вину за «зерновой кризис» и попросило его на выход из правительства. Тому не оставалось ничего иного, как подать в отставку.

    И вот теперь закачалось кресло под министром обороны. «Уход Блащака станет сильным ударом по правящей партии, на протяжении украинского конфликта позиционировавшей себя «лучшим защитником» Польши и поляков, нежели ее предшественники. Но «Право и справедливость» не может не считаться и с настроениями польских военных, о которых предупреждает генерал Ружаньский. Решатся ли они на «рокош» (бунт – прим. ВЗГЛЯД), сказать трудно. Однако подогреть политическую ситуацию в стране вполне могут», – предрекает Стремидловский.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •