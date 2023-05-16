Евросоюз нашел неожиданную новую жертву для санкций

Евросоюз впервые заявил о готовности ввести санкции против российского газа. Как ни странно, но Газпром до сих пор оставался вне санкционных игр. Более того, Брюссель в прошлом году даже сам обвинял Россию в якобы сознательном снижении поставок газа, пока на дне Балтийского моря не прогремели взрывы. Чего же Евросоюз хочет добиться на этот раз?

Страны «Большой семерки» и ЕС в рамках 11-го пакета санкций против РФ намерены запретить импорт всего российского трубопроводного газа, сообщила газета FT со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

Это решение запретит возобновление поставок трубопроводного газа из России в Польшу и Германию. По данным издания, эти санкции необходимы, чтобы «эти партнеры не передумали в гипотетическом будущем».

Напомним, что ЕС не вводил санкции напрямую против российского газа. Напрямую удара против Газпрома не было. В Европе было лишь частично национализировано некоторое имущество Газпрома, была остановлена сертификация «Северного потока – 2» и были введены персональные санкции против менеджмента компании.

Но поставки российского газа европейцы не трогали. Они снизились в прошлом году по другим причинам. Сначала возникли проблемы с ремонтом турбин для «Северного потока – 1» в Канаде, потом оба «Северных потока» в Балтийском море были подорваны. Еще один газопровод «Ямал – Европа», проходящий по польской территории, попал под удар: сначала Польша незаконно отняла долю Газпрома в этой трубе, а потом Россия запретила использовать эту трубу. «ЕС ведет речь о том, чтобы запретить России отправлять газ в Европу по газопроводам, по которым поставки уже прекращены. «Северные потоки» (идущие в Германию) разрушены, но теоретически их возможно восстановить. Во-вторых, есть газопровод «Ямал – Европа» (идущий через Польшу), который не используется по политическим мотивам. Однако достаточно отменить российское решение по неиспользованию этой трубы, чтобы газ по ней снова пошел. Европейские политики хотят законсервировать ситуацию, которая сложилась на текущий момент с поставками газа, чтобы у европейцев не было соблазна возобновить поставки газа из России по этим трубопроводам», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Речь пока не идет о том, чтобы запретить поставки газа в ЕС по «Турецкому потоку» и через Украину.

Зачем весь этот театр Евросоюзу? Зачем вводить запрет на поставки газа по трубам, по которым газ из России и так уже не идет?

Во-первых, у Брюсселя не осталось мест, куда бы можно было бы ударить по России без вреда для европейской экономики. Бить уже просто некуда, но 11-й пакет санкций надо разработать и придать ему веса.

«Европейцам нужно внести что-то оригинальное в 11-й пакет. Им нужен яркий политический жест, и запрет российского трубопроводного газа как раз является таким жестом»,

– считает Громов.

Во-вторых, лучшего момента для юридического умерщвления двух газопроводов из России уже не будет. В-третьих, это выгодно как США, так и европейским политикам.

«Скорее всего, это делается не для того, чтобы каким-то образом наказать Россию, а для того, чтобы гарантировать, что Европа никогда больше не вернется к тому формату газоснабжения, который был до начала СВО на Украине. Для того чтобы США имели долгосрочный гарантированный рынок сбыта для своего дорогого СПГ, а европейские политики могли оправдаться в глазах своего населения, почему они вкладывают деньги в дорогую инфраструктуру по приему СПГ, в дорогую альтернативную энергетику, и почему европейцам приходится платить больше за энергию», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

Скорее всего, ни поставки газа по «Турецкому потоку», ни поставки газа через Украину в Европу, которые продолжаются, в 11-й пакет санкций не войдут. Эти потоки чиновники ЕС трогать не будут. Почему?

Во-первых, потому что тогда существует огромный риск, что новый пакет санкций не будет одобрен единогласно всеми членами ЕС. Потому что те, кто получают сегодня российский газ через «Турецкий поток» и Украину, вряд ли захотят сами себе отрубить голову. Например, та же Венгрия легко может выступить против, и уже одного голоса будет достаточно для того, чтобы провалить 11-й пакет санкций.

Во-вторых, Брюссель не может сейчас лишить Украину доходов от транзита российского газа как по политическим, так и по экономическим причинам. Ведь у Киева появится еще один рычаг для выбивания дополнительных денег.

«За почти полтора года конфликта газотранспортная система Украины существенно не пострадала и продолжает функционировать. Теоретически она может принять в два раза больше российского газа, чем поступает сегодня. Украина получает дополнительные доходы от Газпрома за транзит российского газа. И эти средства она может использовать на восстановление своей экономики и другие нужды. Поэтому европейские политики хотят, с одной стороны, сохранить окно возможности для увеличения транзита газа через территорию Украины, а с другой стороны, снизить бремя финансовой нагрузки, которая ложится на Европейский союз в части поддержки украинской экономики», – говорит Алексей Громов.

Европейские политики выбрали довольно удачное время для введения этих санкций против трубопроводных поставок газа. Потому что на европейском рынке сложилась интересная ситуация – энергетический кризис как будто бы затих. Во-первых, цены на газ резко упали ниже 400 долларов за тысячу кубометров. По сравнению с 1000–2000 долларов в прошлом году и в зимний период это очень дешево. Таким дешевым газ в Европе не был целых 22 месяца, то есть с июля 2021 года.

Во-вторых, цены сдерживают необычно высокие для весны запасы газа в подземных хранилищах. Они заполнены на 63%, в том числе благодаря мягкой зиме. Это значит, что европейским компаниям нет необходимости спешить с закупкой газа сейчас для подготовки к отопительному сезону.

В-третьих, сохраняется низкий спрос на газ со стороны промышленности. «Спрос на газ со стороны предприятий промышленности в Европе с января по апрель был на 20% ниже, чем в среднем за пять лет. Хотя некоторые страны стали меньше экономить, это пока не вылилось в полное восстановление – речь может идти «скорее о постепенном улучшении настроений», – говорит Bloomberg аналитик Wood Mackenzie Розалина Халс.

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«Европейская газоемкая промышленность сегодня практически не функционирует по сравнению с тем, что было до февраля 2022 года. Часть из них закрылась, например, производители азотных удобрений, и никто не слышал, чтобы они возобновили свою деятельность, часть предприятий перенесли производство в другие регионы. В Европе произошли структурные изменения в части потребления природного газа на уровне промышленности. Понятно, что население по-прежнему потребляет газ, но с точки зрения промышленности ситуация сейчас совершенно другая», – говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов.

На самом деле, энергетический кризис в Европе далеко не закончен. Сейчас затих большой огонь, но остались тлеющие угольки, которые могут вспыхнуть в любой момент.

«Надо понимать, что впереди Европу ждет жаркое лето. Когда начнется сезон кондиционирования, спрос на газ начнет расти – и цены следом. К осени европейским компаниям нужно будет уже начинать закачивать газ в ПХГ, что также подстегнет спрос. Поэтому уже с июня цены начнут увеличиваться, и к осени они подрастут, что мы наблюдали и в прошлом году», – говорит Громов. Европейские ПХГ заполнены на 60%, или на 60 млрд кубометров, и к октябрю необходимо закачать еще 30 млрд кубов (еще на 30%).

«Да, никто не ожидает возвращения пиковых цен прошлого года. Этого не произойдет, потому что в Европе произошли структурные изменения в части потребления газа на уровне промышленности, но 400 долларов, которые мы видим сегодня, это минимум. Цены вырастут, это для нас очевидно», – заключает собеседник.