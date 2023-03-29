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Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

Цель России – увеличить производство СПГ в три раза Владимир Песня/РИА Новости
Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане? Подробности...
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Как Украине запретили вести переговоры с Россией

За срывом переговоров между Украиной и Россией стоял Лондон Сергей Карпухин/РИА Новости
«Провал переговоров будет означать начало третьей мировой войны». Так Владимир Зеленский описывал свое стремление урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии. Но ровно год назад его риторика кардинально изменилась: вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны офис Зеленского решил добиваться «победы на поле боя». В чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем? Подробности...
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Как ПВО России научилась перехватывать «умные бомбы» США

Российские силы в ходе СВО научились сбивать снаряды HIMARS Sgt. Dustin Biven/Keystone Press Agency/Global Look Press
ВС России впервые сбили американскую «умную бомбу» GLSDB. Это стало возможным благодаря оперативной работе российских специалистов по доработке программного обеспечения, установленного на отечественные системы ПВО. В чем заключаются особенности такой работы, как именно происходит перехват «умных бомб» и как подобное достижение отразится на ходе СВО?  Подробности...
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Германия пожинает плоды терактов на российских газопроводах

Забастовочное движение охватило всю Германию Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Гигантская забастовка на транспорте парализовала в понедельник всю Германию. Работники этой и других отраслей требуют повышения зарплат. А между тем фактическое снижение их доходов напрямую спровоцировано перекрытым доступом к дешевому российскому газу. Какие политические последствия, в том числе для России, будут иметь эти акции протеста в Германии?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Сергей Худиев, публицист, богослов
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    Россия рвется покорить мировой рынок СПГ

    Цель России – увеличить производство СПГ в три раза
    		  
    29 марта 2023, 11:06
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия ставит амбициозную цель – выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год, несмотря на западные санкции. Это означает в три раза нарастить поставки СПГ взамен пострадавшему трубопроводному экспорту в Европу. Какие сложности стоят на этом пути у Москвы? И как США могут оказать большую услугу России в этом плане?

    Ключевая задача России в нынешних условиях, когда инфраструктура в Европу пострадала, и мы потеряли достаточно большой объем экспорта трубопроводного газа – это расширение уровня производства и экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак на итоговой коллегии Минэнерго РФ.

    По его словам, кроме развития поставок трубопроводного газа в восточные страны, активно развивается и рынок СПГ. «У нас есть несколько проектов, которые реализованы, есть ряд в стадии реализации, такие как «Арктик СПГ 2», Усть-Луга. Над ними надо работать и помогать их реализовывать», – говорит Новак.

    Задача России выйти к 2030 году на производство не менее 100 млн тонн СПГ в год. Для этого нужно, с одной стороны, обеспечить соответствующие проекты ресурсной базой, а с другой – обеспечить независимость с точки зрения технологий производства и оборудования. Работа над этим уже идет, сказал Новак.

    Цель – за семь лет нарастить производство СПГ с чуть более 30 млн тонн СПГ в 2022 году до 100 млн тонн СПГ к 2030 году – выглядит крайне амбициозной. Речь идет об увеличении выпуска СПГ в три раза, а это немало, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Для сравнения: сейчас лидерами мирового рынка СПГ являются Австралия и США, которые производят по 80 млн тонн СПГ в год. Австралия поставляет СПГ в основном в Азию, а США – в Азию и Европу. Штатам потребовалось десять лет, чтобы увеличить производство СПГ в несколько раз.

    «По объемам 100 млн тонн СПГ замещают порядка 140 млрд кубометров трубопроводного газа. Это две трети прежних поставок газа в Европу из России. В лучшие годы наша страна поставляла в ЕС 200 млрд кубометров в год», – говорит Деев.

    Если исходить из поставок в 2021 году, когда Россия экспортировала в ЕС 145 млрд кубов трубопроводного газа (без учета СПГ), то получается, что 100 млн тонн СПГ (или 140 млрд кубов обычного газа) как раз могут покрыть потери на европейском рынке.

    «России будет крайне непросто войти в тройку лидеров – производителей СПГ, учитывая санкционные ограничения на поставку технологий со стороны Запада. Не будем списывать со счетов и деньги: на развитие отрасли требуются огромные инвестиции, что в текущих условиях тоже под большим вопросом», – считает Деев.

    То есть с ресурсами природного газа у России дела обстоят как раз таки хорошо, а вот с технологиями и доставкой СПГ есть вопросы.

    Эксперт напоминает, что Россия неоднократно достигала рекордного уровня поставок природного газа в Европу – порядка 200 млрд кубометров газа – именно потому, что существовала развитая система доставки: в Европу шло сразу несколько газопроводов, некоторые из них были построены еще в период СССР. А СПГ доставляется в другие страны только морским транспортом – специальными СПГ-танкерами, которых сейчас дефицит во всем мире. «Потребление СПГ растет, а мировые мощности по постройке СПГ-танкеров не успевают за спросом. Собственных мощностей для строительства таких судов большого объема в России нет, после санкций ряд компаний (например, из Южной Кореи) отказались от сотрудничества. Завод «Звезда» производил такие корабли, но с помощью иностранных специалистов, которых сейчас в РФ нет. Конечно, есть свои танкеры у «Новатэка», но их недостаточно», – указывает на первую проблему Деев.

    Вторая проблема состоит в том, что для производства СПГ требуется строить специальные заводы. «Россия научилась строить самостоятельно только малотоннажные заводы по производству СПГ. А крупнотоннажные заводы строились при помощи иностранных компаний, которые также вышли из проектов, в частности из «Арктик-СПГ». Собственных технологий такого объема в России нет, для постройки этих заводов нужен импорт и западные специалисты», – указывает Артем Деев.

    Поэтому задача достичь производства 100 млн тонн СПГ в год упирается в отсутствие собственного флота для перевозки сырья клиентам и в недостаточные возможности по постройке новых заводов по выпуску СПГ в больших объемах, заключает эксперт.

    Еще один вопрос: будет ли у Китая потребность поглотить столько газа из России? Сейчас российский СПГ идет в основном в Европу, так как санкций нет, логистика туда проще и дешевле, особенно в зимний период, чем в Китай по Севморпути. Однако Евросоюз хочет найти способ блокировать импорт российского СПГ без необходимости вводить новые санкции. И при желании они такой механизм изобретут. Тогда весь российский СПГ потечет в Китай (куда изначально и должен был идти).

    Но вопрос спроса именно со стороны Китая не столь очевиден, считает Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». По его словам, если ориентироваться на данные CNPC, то за пять лет – с 2025 по 2030 год – Китай увеличит потребление газа только в два раза. Тогда как Россия планирует нарастить поставки СПГ в Китай в 15 раз: с 6,6 млн тонн сейчас до 100 млн тонн. Кроме того, газ играет относительно небольшую роль в его энергопотреблении, и к 2030 году природный газ будет обеспечивать только 15% энергоснабжения страны. При этом Китай продолжает использовать уголь, строить атомные электростанции и развивать альтернативную энергетику. А это все энергия, которая может заместить газовую генерацию.

    Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов геополитическое и экономическое противостояние США с Китаем, которое может сыграть на руку России, в том числе российскому СПГ. Если США запретят поставки своего СПГ в Китай, то это, с одной стороны, поставит под угрозу рабочие места в Америке, а с другой – у России, третьего по величине поставщика природного газа в Китай, есть все карты, чтобы заполнить эту брешь, считает издание The National Interest. Если ЕС заблокирует поставки российского СПГ, то получится следующая картина: американский газ заместит российский в Евросоюзе, а российский газ займет долю в том числе американского. То есть может произойти обмен рынками сбыта, как это уже происходит на рынках нефти и нефтепродуктов. 

     
     
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