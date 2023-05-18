В Москве пообещали ответить на требования Чехии оплатить аренду посольства

Онищенко прокомментировал увольнение гендиректора центра «Вектор» в связи с утратой доверия

«Удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко, комментируя увольнение гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова из-за конфликта интересов.

СМИ сообщили, что генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен со своей должности. По данным источника «Интерфакса», что это произошло в связи с утратой доверия. Позже в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что основанием для увольнения стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов.



«Когда центр «Вектор» создавали, я имел к этому отношение, работая в Министерстве здравоохранения СССР. Там, в том числе, выполнялась технологическая программа страны, благодаря чему к исходу Советского периода мы были впереди планеты всей. Учредители были очень серьезные. Правда, не все, что замышлялось, достойно было выполнено. Тем не менее, кадры там были великолепные», – говорит Онищенко.

Он подчеркивает, что набор сотрудников для работы в центре «Вектор» шел со всего Советского Союза, нужны были самые достойные кандидаты. Работать в данном заведении считалось престижным. После распада СССР, научный институт оказался самостоятельным звеном – он не был в подчинении ни одного из министерств, и являлся Научно-производственным объединением. Однако после того, как было издано специальное постановление, центр оказался частью Роспотребнадзора.

«Любой коллектив, будь производственный или образовательный, это живой организм, который формируется на протяжении всего существования. Как мы видим, были периоды в жизни этого коллектива нелегкие. И я сам с этим коллективом работал, но совершенно не помню этого молодого человека (Максютова, – Прим. ВЗГЛЯД). Хотя я работал с «Вектором» так долго, что, должно быть, знал почти каждого там», – делится собеседник.

Онищенко обращает внимание на то, что Максютову на данный момент всего 41 год. Его удивило, что в более раннем возрасте ему удалось занять такую высокую должность, как генеральный директор «Вектора». Кроме того, все годы, пока во главе стоял Максютов, собеседник следил за публикационной активностью центра в научном пространстве, однако не видел, на его взгляд, ничего любопытного.

«От руководителя многое зависит. Скорее всего, он не справился со своими руководительскими обязанностями. Этот молодой человек был назначен на должность где-то шесть лет назад, точно не помню. Но удивительно, что он даже доктором наук не был в то время. Еще тогда мне не были понятны мотивы назначения этого человека. К тому же, по образованию он биолог, что тоже вызывает вопрос. Хотя это не принципиально, нигде не написано, что не может быть иное образование. Но все равно все-таки нужно иметь мышление медицинское, потому что на этом на этом институте лежат очень серьезные задачи», – рассуждает депутат.

По его словам, «Вектор» является хранителем государственной коллекции вирусов. Именно поэтому у него должно быть сильное и внимательное руководство, которое не допустит каких-либо непоправимых вещей.

Центр «Вектор» – один из крупнейших отечественных научно-производственных комплексов в области естественных наук. Входит в Роспотребнадзор. Максютов работал в «Векторе» с 2003 года. Также он участвовал в разработке вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».