В Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии

Сенатор Долгов: Видимо, Чехия готова расстаться со своей недвижимостью в России

Решение Праги отменить постановления ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости СССР может привести к тому, что Чехия расстанется со своей недвижимостью в России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Он также отметил попытки властей Чехии конкурировать с поляками в антироссийской деятельности.

«С политической точки зрения подобное решение Чехии можно рассматривать исключительно как очередную антироссийскую акцию. Задача Праги – максимально затруднить любые контакты с Москвой, в том числе и те, которые осуществляются исключительно в гражданском русле, ведь дипмиссии в том числе налаживают и диалог населения двух стран», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

«Отмена решения ЧССР о передаче недвижимости российским дипломатам не является ответом на какие-либо враждебные действия со стороны РФ. Мы подобным попросту не занимаемся. Наша политика никогда не была направлена на разрыв отношений даже с европейскими государствами. Москва всегда реализует исключительно ответные меры на недружественную политику», – подчеркивает собеседник.

«Печально, что Чехия в этом плане инициативно берет пример с Польши, власти которой давно находятся в авангарде антироссийской политики. Однако важно понимать, что все эти действия являются частью общей стратегии ЕС. Все европейские страны пытаются как-то осложнить жизнь российских дипломатов. Просто кто-то движется быстрее, а кто-то медленнее», – отмечает сенатор.

«С юридической точки зрения все несколько сложнее. С одной стороны, действия Чехии и Польши полностью нарушают положения Венской конвенции. Однако речь идет об отмене положений, которые вводились еще во времена существования ЧССР. Вероятно, чисто технически подобное решение возможно, ведь Прага – суверенный актор международной политики», – акцентирует собеседник.

«Тем не менее требование арендной платы за последние три года абсурдно. Это не имеет под собой никакого юридического обоснования. В любом случае Чехия должна понимать, что Россия не оставит без ответа столь недружественные действия. У Праги с социалистических времен тоже осталось немало собственности на территории РФ. Видимо, они готовы с нею расстаться», – резюмирует Долгов.

Ранее МИД Чехии сообщил об отмене девяти постановлений ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости дипломатам РФ. Министр по европейским делам Мартин Дворжак подчеркнул, что указанные договоренности были приняты «под прицелом русских танков после оккупации» и «по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки».

Уточняется, что речь идет о «59 земельных участках», в том числе квартирах в Праге по соседству с посольством России, зданиях в городах Брно, Карловы Вары и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны. Как заявили в министерстве, РФ придется «выполнить соответствующие налоговые обязательства». Указывается, что можно договориться об аренде «или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии».

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обязательно предпримет ответные шаги, в случае если подобное решение будет принято Прагой.