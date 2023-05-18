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18 мая, четверг | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
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В Совфеде указали на попытку Чехии конкурировать с Польшей в русофобии
Сенатор Долгов: Видимо, Чехия готова расстаться со своей недвижимостью в России
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Решение Праги отменить постановления ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости СССР может привести к тому, что Чехия расстанется со своей недвижимостью в России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Он также отметил попытки властей Чехии конкурировать с поляками в антироссийской деятельности.
«С политической точки зрения подобное решение Чехии можно рассматривать исключительно как очередную антироссийскую акцию. Задача Праги – максимально затруднить любые контакты с Москвой, в том числе и те, которые осуществляются исключительно в гражданском русле, ведь дипмиссии в том числе налаживают и диалог населения двух стран», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Отмена решения ЧССР о передаче недвижимости российским дипломатам не является ответом на какие-либо враждебные действия со стороны РФ. Мы подобным попросту не занимаемся. Наша политика никогда не была направлена на разрыв отношений даже с европейскими государствами. Москва всегда реализует исключительно ответные меры на недружественную политику», – подчеркивает собеседник.
«Печально, что Чехия в этом плане инициативно берет пример с Польши, власти которой давно находятся в авангарде антироссийской политики. Однако важно понимать, что все эти действия являются частью общей стратегии ЕС. Все европейские страны пытаются как-то осложнить жизнь российских дипломатов. Просто кто-то движется быстрее, а кто-то медленнее», – отмечает сенатор.
«С юридической точки зрения все несколько сложнее. С одной стороны, действия Чехии и Польши полностью нарушают положения Венской конвенции. Однако речь идет об отмене положений, которые вводились еще во времена существования ЧССР. Вероятно, чисто технически подобное решение возможно, ведь Прага – суверенный актор международной политики», – акцентирует собеседник.
«Тем не менее требование арендной платы за последние три года абсурдно. Это не имеет под собой никакого юридического обоснования. В любом случае Чехия должна понимать, что Россия не оставит без ответа столь недружественные действия. У Праги с социалистических времен тоже осталось немало собственности на территории РФ. Видимо, они готовы с нею расстаться», – резюмирует Долгов.
Ранее МИД Чехии сообщил об отмене девяти постановлений ЧССР о безвозмездной передаче недвижимости дипломатам РФ. Министр по европейским делам Мартин Дворжак подчеркнул, что указанные договоренности были приняты «под прицелом русских танков после оккупации» и «по сей день позволяли России безвозмездно использовать большие участки».
Уточняется, что речь идет о «59 земельных участках», в том числе квартирах в Праге по соседству с посольством России, зданиях в городах Брно, Карловы Вары и местах отдыха в населенных пунктах Влканчице и Еваны. Как заявили в министерстве, РФ придется «выполнить соответствующие налоговые обязательства». Указывается, что можно договориться об аренде «или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии».
Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва обязательно предпримет ответные шаги, в случае если подобное решение будет принято Прагой.
СМИ: Взлом HIMARS российскими системами радиоэлектронной борьбы нанес ущерб ВСУ
19Fortyfive: Российские системы радиоэлектронной борьбы блокировкой HIMARS сорвали контрнаступление и нанесли ущерб ВСУ
ВС России смогли «взломать» защитные системы HIMARS на Украине, применяя средства радиоэлектронной борьбы, что отразилось на возможностях ВСУ, сообщил украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.
По его словам, у России получается все более успешно блокировать ракеты HIMARS, используя электронные глушители, передает РИА «Новости».
Блокировка Россией электронных глушителей влияет на планы Украины начать контрнаступление, лишая ВСУ возможности угрожать армии РФ, заявил Скрипченко.
Ранее сообщалось, что одна из установленных на Украине систем ПВО Patriot получила повреждения после ракетного удара ВС России.
В Минобороны заявили об уничтожении РЛС и пяти пусковых установок Patriot в Киеве
Минобороны: По достоверно подтвержденным данным комплекс «Кинжал» полностью уничтожил РЛС и пять пусковых установок ЗРК Patriot
Гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила во вторник в Киеве пять пусковых установок и РЛС американского копмлекса Patriot, заявили в Минобороны России.
В ведомстве заявили, что, по достоверно подтвержденным данным, 16 мая гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» полностью уничтожил многофункциональную радиолокационную станцию, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot, передает ТАСС.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Американский полковник: Россия знает места скопления бронетехники НАТО на Украине
Полковник Макгрегор похвалил действия российской разведки на Украине
Сильные взрывы под Киевом во время ракетных ударов могут свидетельствовать о том, что Россия уничтожила важные цели ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, уничтожение целей под Киевом может говорить о том, что российская разведка работает отлично. ВС России знают о местах скопления бронетехники из Германии, США и Британии, передает РИА «Новости».
Макгрегор уточнил, что основные удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения StormShadow и Patriot. Полковник заявил, что, поражая ЗРК, Москва хочет ослабить противовоздушную оборону Украины для более интенсивной работы авиации.
Ранее сообщалось, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» уничтожила в Киеве РЛС комплекса Patriot.
Появилось видео поражения крылатыми ракетами склада боеприпасов ВСУ в Николаеве
В Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры удара крылатыми ракетами ВС России по складу боеприпасов ВСУ в Николаеве.
В опубликованном посте на кадрах видны несколько мощных взрывов, из чего следует, что цель удара была достигнута и объект поражен.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева. Удары наносились высокоточным оружием.
В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
Военкоры: В Артемовске ликвидировали отряд белорусских наемников ВСУ
В Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников из батальона «Волат», которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ.
Один наемник погиб, еще четыре человека пропали без вести, несколько бойцов получили ранения, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Ранее сообщалось, что ситуация в Артемовске стала настолько сложной, что Киев бросает в город дополнительные силы. Украинские военные характеризуют происходящее в городе, как «безумие».
Бойцы ВСУ пожаловались на «безумие» в Артемовске
NYT: Киев отправляет в Артемовск только добровольцев из-за катастрофической ситуации
Ситуация в Артемовске осложнилась настолько, что киевскому режиму приходится направлять туда исключительно добровольцев, находиться в городе сейчас – это «безумие», сообщили украинские военные New York Times.
Внутри Артемовска установилась катастрофическая ситуация, по этой причине командирам приходится присылать туда только добровольцев, заявили украинские военные New York Times, передает РИА «Новости».
Один из собеседников издания отметил, что те, кто заходят в город, должны осознавать, что могут не выйти оттуда. Другой заявил, что находиться в Артемовске сейчас – «это безумие».
Ранее в среду в Минобороны заявили, что Южная группировка войск отразила семь атак ВСУ, пока штурмовые отряды продолжили зачистку Артемовска.
Новые взрывы прозвучали на Украине
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины
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В Киеве и Киевской области, а также еще в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога в ночь на четверг была объявлена на всей территории Украины. Поступили сообщения о взрывах в Кировоградской области, Кременчуге (Полтавская область), Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
Киевские власти сообщили, что в городе работала система ПВО. По словам мэра города Виталия Кличко, несколько взрывов прозвучали в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах Киева. Зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.
Как пишут «Военкоры Русской Весны», украинская сторона утверждает, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.
Утром в четверг воздушная тревога была отменена во всех регионах Украины, а также на контролируемых украинскими войсками частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, в Одессе прогремело от пяти до десяти взрывов. Также сообщалось о взрывах в Харькове и Харьковской области.
Киссинджер назвал угрожающие существованию человечества страны
Киссинджер назвал США и Китай главной угрозой существованию человечества
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Поскольку США и Китай нацелены на конфликт друг с другом, эти две страны стали главной угрозой миру и самому существованию человечества, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.
Киссинджер выразил надежду, что при встрече с китайским лидером Си Цзиньпином глава американского государства Джо Байден заявит: «Две главные угрозы миру сейчас – это мы двое. В том смысле, что мы имеем возможность уничтожить человечество. Думаю, нам стоит договориться о том, что мы попытаемся избежать такой ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Economist.
Киссинджер сравнил отношения США и Китая с ситуацией перед Первой мировой войной – «нет значительных возможностей для политических уступок», а нарушение равновесия грозит катастрофой. Конфликт вокруг Тайваня может привести к уничтожению как самого острова, так и мировой экономики, заявил он.
По его словам, «каждая из сторон убедила себя в том, что другая представляет стратегическую угрозу», необходимо снизить напряженность вокруг Тайваня, работать над созданием условий для регулярных встреч между лидерами Китая и США.
Киссинджер считает, что США должны «поддерживать равновесие». По его мнению, с 1980-х годов США пытались урегулировать отношения с Китаем, но при Дональде Трампе было признано наличие конфронтации, а Байден «продолжает внешнюю политику Трампа в отношении Китая, но с либеральной риторикой». При этом Киссинджер признал, что курс на переговоры может провалиться, в связи с чем США должны быть достаточно сильны, чтобы справиться с последствиями.
Напомним, Байден во время выступления перед журналистами в Белом доме заявил, что намерен встретиться с председателем КНР.
Киссинджер также призвал принять Украину в НАТО. По его словам, Украина становится страной с наилучшим вооружением, но наименее стратегически опытным руководством в Европе, ее следует принять в НАТО, тогда Киев «не сможет принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне».
CNN сообщил о воздушных ударах России по «центрам управления» в Киеве
CNN: Российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления
Россия в ходе спецоперации на Украине предпринимает все более масштабные воздушные атаки, российские военные нацелились на командные центры в Киеве и центры управления, сообщают американские СМИ.
Американский военный чиновник заявил телеканалу CNN, что российские атаки также нацелены на подавление украинской ПВО, на то, чтобы сбить ее с толку, пишет РБК.
Напомним, утром вторника российские силы нанесли самый массированный удар по Киеву. Военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». По данным Минобороны, «Кинжалом» был поражен американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Эксперт объяснил продление Москвой зерновой сделки
Экономист Лизан: Продление зерновой сделки – это подарок Эрдогану перед вторым туром выборов
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Продление зерновой сделки, помимо гуманитарных соображений, является подарком Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану для его победы во втором туре выборов. Если нынешний турецкий лидер проиграет, это грозит России серьезными товарными и экономическими проблемами, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что зерновая сделка продлена на 60 дней, причем она учитывает порты Николаев и Ольвия.
«Россия не будет мешать турецким судам, выходящим из портов Николаев и Ольвия. Но данное решение не означает включение перечисленных портов в сделку. Это разовая акция, хотя в Николаеве есть специальные терминалы для перевалки зерна и даже своя мини-верфь, где раньше делали самоходные баржи, чтобы возить зерно по Днепру», – пояснил экономист, политолог Иван Лизан.
«Но если бы Россия позволила включить николаевский порт в сделку в дополнение к другим портам, ВСУ могли бы воспользоваться этим в своих интересах и под шумок высадить десант на Кинбурнской косе под прикрытием гражданских сухогрузов», – пояснил эксперт.
Помимо гуманитарных соображений, продление сделки продиктовано и политическими нюансами. «Москва не только помогает развитию турецкой мукомольной промышленности, но и самому Эрдогану в борьбе за очки перед вторым туром выборов. Победа Кылычдароглу грозит России проблемами с транзитом товаров из Европы. К тому же Москва и Анкара обсуждают создание газового хаба в Турции. Это важные вопросы, а зерновая сделка – лишь фон для них. Для нас она не имеет принципиального экономического значения», – отметил собеседник.
Лизан также усомнился в том, что страны ЕС, США и власти Украины выполнят свою часть сделки, включая реализацию таких вопросов, как транспортировка аммиака через подконтрольные ВСУ порты. «Вчера стало известно, например, о продаже завода сельхозтехники John Deere в Оренбурге. Значит, западные инвесторы ничего там запускать не собираются, а это косвенный показатель того, что Запад не станет выполнять свою часть сделки», – предположил аналитик.
Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней. Об этом в среду заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил благодарность президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, а также генсеку ООН Антониу Гутерришу, сообщает Hurriyet.
«Желаю, чтобы это решение, имеющее жизненно важное значение для бесперебойной работы глобальных цепочек поставок продовольствия и особенно для облегчения доступа к зерну нуждающихся стран, было выгодным для всех сторон», – сказал Эрдоган.
Эрдоган также заявил, что Турция получила гарантии от «российских друзей» по выходу турецких судов из портов Николаев и Ольвия. При этом ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин сообщал, что турецкие суда не могут выйти из портов из-за заминированных участков и опасных участков для проводки.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила слова Эрдогана. «Предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность, в первую очередь помочь наиболее нуждающимся странам», – сказала она.
Минобороны сообщило о групповом ударе по судоремонтному заводу в Николаеве
Российские военные в ночь на среду нанесли удар по складу боеприпасов на территории украинского Николаева, сообщили в Министерстве обороны.
ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, базирующимся на море, говорится в Telegram-канале ведомства.
Удар пришелся по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев. Цели удара достигнуты, назначенный объект поражен, заключили в Минобороны.
Ранее в среду военкоры сообщали, что по украинскому госпредприятию «Зоря-Машпроект» был нанесен удар «Калибрами», в результате удара был частично разрушен объект промышленной инфраструктуры.
В ООН распространено письмо о высказываниях Буданова про убийство россиян
Российская сторона распространила в Совбезе ООН письменное заявление в связи со словами главы ГУР украинского Минобороны Кирилла Буданова об убийстве россиян по всему миру.
Письмо написал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС со ссылкой на пояснительную записку швейцарского постпреда при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.
Высказывание Буданова – это пример «риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию» по национальному признаку, говорится в письме. Подобными заявлениями украинская сторона грубо нарушает правила Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Ранее Буданов заявил, что разведка Украины организует теракты в отношении российских граждан, и добавил, что киевский режим будет уничтожать русских по всему миру «до полной победы Украины».
Кадыров без выплаты выкупа вернул в Чечню украденного коня Зазу
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его конь Зазу, который был украден в Чехии, вернулся в Грозный.
Он рассказал, что в последний момент передачи скакуна на границе с украинской стороны произошла заминка, пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения, люди Кадырова «просто забрали коня, не отдавая деньги», написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
По его словам, за животным недостаточно хорошо ухаживали и на его содержании экономили, но теперь о нем позаботятся врачи.
Ранее Кадыров сообщил, что смог выкупить своего жеребца, похищенного в Чехии, через посредничество украинских спецслужб. Тогда он заявил, что за освобождение коня отдал 18 тыс. долларов.
Сообщалось, что в Чехии похитили чистокровного скакуна стоимостью 10 млн долларов, принадлежащего Рамзану Кадырову.
Вагоны с зерном сошли с рельсов в Крыму из-за «вмешательства посторонних лиц»
КЖД: Вагоны с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем из-за «вмешательства посторонних лиц»
Вагоны грузового поезда, перевозившего зерно, сошли с рельсов на перегоне между Севастополем и Симферополем в Крыму, причиной стало «вмешательство посторонних лиц», сообщила пресс-служба Крымской железной дороги.
В Telegram Крымской железной дороги уточняется, что на перегоне между Севастополем и Симферополем с рельсов сошел грузовой поезд. Причиной ЧП стало «вмешательство посторонних лиц». Пострадавших нет.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram также подтвердил, что несколько вагонов с зерном сошли с рельсов между Севастополем и Симферополем. На месте работают замглавы Совета министров Крыма Игорь Михайличенко и профильные ведомства. Также к месту ЧП направлены восстановительные поезда.
Ранее сообщалось, что электропоезда в четверг 18 мая временно не ходят на участке Симферополь – Севастополь в Крыму. Причина приостановки движения не называлась.
США оценили вероятность введения G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
Помощник президента США Салливан счел маловероятным введение G7 всеобъемлющего запрета на экспорт в Россию
На саммите в Японии страны G7 вряд ли договорятся о введении всеобъемлющего запрета на экспорт товаров в Россию, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан заявил, что «не ожидает» решения о всеобъемлющем запрете. По его словам, в центре внимания будет функционирование санкций и контроль за их соблюдением. Кроме того, G7 должна «высказаться» о замороженных российских активах, передает ТАСС.
Напомним, СМИ сообщали, что G7 может перейти к санкционному режиму, при котором весь экспорт по умолчанию запрещается и составляются списки исключений. Однако, как сообщала пресса, Япония и ЕС выступили против этой идеи США.
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