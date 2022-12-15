За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку?

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк. Как сообщают в представительстве ДНР, противник выпустил шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

При этом в ночь на четверг город подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила замглавы СЦЦК Наталья Щуткина. В Telegram-канале Центра также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм.

В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. «Прилеты» пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.

В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». По состоянию на 12.30 мск, один человек погиб, семь ранены, в том числе ребенок 2012 года рождения.

Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). На фоне произошедшего жители Донецка говорят о непростой ситуации в городе, а политики призывают лишить противника возможности обстреливать столицу российского региона.

«Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

«В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.

«Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает Бердичевский.

«В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. «По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.

Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.

«То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – отметил Стешин.

«Когда ВСУ начали плотно крыть центр города, каждый обстрел стал ощущаться как самый масштабный. Враг бьет по тем местам, где ты каждый день бываешь. После почти каждого такого нападения нам приходят сообщения о погибших друзьях, детях, знакомых. Для каждого жителя Донецка такие атаки – личная трагедия», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка.

«При этом никто из моих знакомых не может сказать, о чем он больше всего сожалеет: о гибели знакомых или о самом городе со всей его монументальной красотой и личными воспоминаниями из прошлого», – отмечает собеседница.

«Буквально сегодня ракета попала в купол Преображенского собора, где я крестила своего сына. Я туда периодически хожу, все там знаю. И, конечно, для меня этот удар по собору – действительно страшный и чудовищный. При прошлом обстреле города я потеряла свою близкую подругу», – подчеркивает она.

«На днях мне самой надо было отправиться в центр города, который находится под постоянными обстрелами. Я собиралась с духом неделю. Все, кого я там видела, передвигаются с невероятной скоростью, потому что в любой момент ты можешь оказаться в опасности», – описывает Чайка.

Хуже всего эти удары ВСУ воспринимают дети, говорит жительница Донецка. «Они не понимают политики, но им приходится практически ежедневно и круглосуточно укрываться от обстрелов в подвалах. Они не ходят в школы, в сады, парки, не гуляют по улицам. В их квартирах зачастую нет воды, света и отопления. Если в центре города встречаешь родителя с ребенком, то сложно не заметить звериный страх в его глазах», – пояснила она.

«У наших детей Украина забрала детство. Все, что им остается, – это наряжать внутреннюю часть подъездов в преддверии Нового года. Поэтому каждый, буквально каждый человек искренне надеется на то, что нашей армии удастся отогнать ВСУ от Донецка хотя бы в обозримой перспективе», – отметила Чайка.

«То, что делают вооруженные силы Украины, – это абсолютно варварская террористическая политика, направленная на уничтожение мирного населения в Донбассе. Они намеренно и целенаправленно продолжают геноцид, который вели все эти восемь лет», – сказал газете ВЗГЛЯД Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, глава Международного общественного трибунала по Украине.

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«Украинские военные прекрасно понимают, как они стреляют и куда прилетают их ракеты. Это известно и американцам, которые, по словам официальных представителей ВСУ, подтверждают им все цели и делятся с ними разведданными», – отметил собеседник.

«Поэтому можно заявлять о причастности США к военным преступлениям против мирных граждан», – отметил он. «В настоящее время наши правозащитники в Донецке фиксируют последствия ночного обстрела. Кадры оттуда мы публикуем в Telegram-канале и, конечно, приобщим их ко всем остальным свидетельствам преступлений украинской армии и властей Украины», – рассказал Григорьев.

«В такой ситуации нам необходимо как можно дальше отогнать ВСУ от Донецка. Мы видим, что на подконтрольной им территории до сих пор целыми остаются объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные мосты, аэропорты, дороги. Это позволяет противнику беспрепятственно выдвигаться на позиции, завозить боеприпасы и личный состав в те населенные пункты, откуда ведутся обстрелы», – подчеркивает Бердичевский.

«Проблема еще в том, что ВСУ используют мобильную технику. Они выезжают в поле, быстро разворачивают вооружение, делают несколько залпов и покидают позиции. Мы, к сожалению, не всегда успеваем определить их местоположение», – объясняет проблему собеседник.

«Остановить такие атаки можно одним способом – активнее разрушать транспортную инфраструктуру, тем самым разрывая логистические цепочки противника, парализовав его. Это поможет предотвратить постоянное пополнение сил и средств ВСУ», – заключил Бердичевский.

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