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15 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 14:29  |  vz.ru
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Российское зерно ставит исторический рекорд

Россия накормит весь мир Виталий Тимкив/РИА Новости
Россия собрала рекордный урожай зерновых, в том числе пшеницы, за всю современную историю. Это значит, что Россия сможет накормить не только сама себя, но и африканские, ближневосточные и латиноамериканские страны, которые уже нарастили закупки российской пшеницы. Как России удалось добиться такого впечатляющего результата и что может помешать ей заработать на этом? Подробности...
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За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом Андрей Чередниченко/ТАСС
Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку? Подробности...
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Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери AP/TASS
«Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?  Подробности...
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Байден вспомнил о защите евреев из-за денег

Либеральные СМИ пытаются представить образ американского антисемита как белого националиста, но чаще антисемитами являются черные REUTERS/Marco Bello
Президент США Джо Байден поставил перед правительством задачу разработать национальную стратегию по борьбе с антисемитизмом. У этого шага есть скрытые политические цели. Но как такое вообще могло случиться, что антисемитизм опять стал для Америки внутренней угрозой, как это было в 1930-х годах?  Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

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В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Сопротивление попаданию в пузыри – главная задача современного человека

Игорь Мальцев
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Лестно думать о вкусе как о личном выборе, потому что это побуждает нас верить в собственную индивидуальность. Но это лишь иллюзия. Музыкальные технологии уже давно извлекают из этого выгоду, используя при этом эмоциональную связь между слушателем и песней. Подробности...

Америку накрыло цунами увольнений

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Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Почему Пушилин сказал про Чернигов и Одессу

«Артемовская мясорубка» ВСУ

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Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ

ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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    За самым мощным ударом ВСУ по Донецку стоят Чехия и США

    Донецкие власти назвали массированный обстрел города со стороны ВСУ терактом
    		   15 декабря 2022, 14:16
    Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    Донецк подвергся самому мощному обстрелу со стороны ВСУ за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный собор. Есть пострадавшие. В ДНР произошедшее назвали терактом. Как мирное население переживает очередную атаку ВСУ и что может сделать Россия для предотвращения украинских ударов по Донецку?

    ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк. Как сообщают в представительстве ДНР, противник выпустил шесть снарядов калибром 155 мм. Обстрел произошел в 9.08 по направлению из населенного пункта Нетайлово в сторону Куйбышевского и Киевского районов Донецка.

    При этом в ночь на четверг город подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщила замглавы СЦЦК Наталья Щуткина. В Telegram-канале Центра также указано, что ВСУ использовали три натовских снаряда калибра 155 мм. 

    В общей сложности по городу было выпущено 40 ракет из РСЗО. «Прилеты» пришлись по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка. Под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок.

    В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». По состоянию на 12.30 мск, один человек погиб, семь ранены, в том числе ребенок 2012 года рождения.

    Кроме того, мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что снаряды ВСУ попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). На фоне произошедшего жители Донецка говорят о непростой ситуации в городе, а политики призывают лишить противника возможности обстреливать столицу российского региона.

    «Подобные прилеты ранее фиксировались в Горловке, в 2014 году били по Донецку по улице Стратонавтов возле аэропорта. Но вот такого мощного нападения на мирное население Донецка еще не было», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «В общей сложности противник выпустил порядка 40 ракет. И это можно расценивать исключительно как террористический акт, поскольку практически все прилеты пришлись по жилым домам. Пострадали также спортивная и детские площадки, детские сады и школа», – перечислил собеседник.

    «Там нет абсолютно никаких военных объектов. Враг вновь перешел все границы разумного. Складывается ощущение, что боевики Зеленского расценивают население Донбасса как военную цель», – замечает Бердичевский.

    «В результате самого массового обстрела Донецка с 2014 года один из снарядов попал в купол Свято-Преображенского собора, поврежден иконостас», – написал в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. «По ряду признаков, в том числе по радиоперехватам, по Донецку била чешская РСЗО РМ-70, по-натовски «Вампир». Чехи обещали передать ее ВСУ в апреле, но чего-то выжидали. И вот «Вампиры» пришли под город», – предполагает эксперт.

    Он также отмечает, что «подарок чехов – 20 таких РСЗО». «Ход боевых действий они не переломят, но могут «нагадить». «Вампиры» мало чем отличаются от БМП-21 «Град». Это восемь осей на платформе «Татры», которые позволили втиснуть между кабиной и пусковой установкой аппарат перезаряжания на гидравлике», – продолжает военкор.

    «То есть до перекатывания «Вампир» может быстро сделать два залпа с одной позиции. Сами боеприпасы не модернизировались. В 2000-х годах «Вампиры» совместили со стандартами НАТО. Калибр увеличился, но пакет уменьшился до 28 штук (калибр 128 мм) или шести штук (калибр 270 мм). Судя по количеству прилетов, по Донецку били из старых машин», – отметил Стешин.

    «Когда ВСУ начали плотно крыть центр города, каждый обстрел стал ощущаться как самый масштабный. Враг бьет по тем местам, где ты каждый день бываешь. После почти каждого такого нападения нам приходят сообщения о погибших друзьях, детях, знакомых. Для каждого жителя Донецка такие атаки – личная трагедия», – рассказала газете ВЗГЛЯД жительница Донецка Валентина Чайка.

    «При этом никто из моих знакомых не может сказать, о чем он больше всего сожалеет: о гибели знакомых или о самом городе со всей его монументальной красотой и личными воспоминаниями из прошлого», – отмечает собеседница.

    «Буквально сегодня ракета попала в купол Преображенского собора, где я крестила своего сына. Я туда периодически хожу, все там знаю. И, конечно, для меня этот удар по собору – действительно страшный и чудовищный. При прошлом обстреле города я потеряла свою близкую подругу», – подчеркивает она.

    «На днях мне самой надо было отправиться в центр города, который находится под постоянными обстрелами. Я собиралась с духом неделю. Все, кого я там видела, передвигаются с невероятной скоростью, потому что в любой момент ты можешь оказаться в опасности», – описывает Чайка.

    Хуже всего эти удары ВСУ воспринимают дети, говорит жительница Донецка. «Они не понимают политики, но им приходится практически ежедневно и круглосуточно укрываться от обстрелов в подвалах. Они не ходят в школы, в сады, парки, не гуляют по улицам. В их квартирах зачастую нет воды, света и отопления. Если в центре города встречаешь родителя с ребенком, то сложно не заметить звериный страх в его глазах», – пояснила она.

    «У наших детей Украина забрала детство. Все, что им остается, – это наряжать внутреннюю часть подъездов в преддверии Нового года. Поэтому каждый, буквально каждый человек искренне надеется на то, что нашей армии удастся отогнать ВСУ от Донецка хотя бы в обозримой перспективе», – отметила Чайка.

    «То, что делают вооруженные силы Украины, – это абсолютно варварская террористическая политика, направленная на уничтожение мирного населения в Донбассе. Они намеренно и целенаправленно продолжают геноцид, который вели все эти восемь лет», – сказал газете ВЗГЛЯД Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, глава Международного общественного трибунала по Украине.

    «Украинские военные прекрасно понимают, как они стреляют и куда прилетают их ракеты. Это известно и американцам, которые, по словам официальных представителей ВСУ, подтверждают им все цели и делятся с ними разведданными», – отметил собеседник.

    «Поэтому можно заявлять о причастности США к военным преступлениям против мирных граждан», – отметил он. «В настоящее время наши правозащитники в Донецке фиксируют последствия ночного обстрела. Кадры оттуда мы публикуем в Telegram-канале и, конечно, приобщим их ко всем остальным свидетельствам преступлений украинской армии и властей Украины», – рассказал Григорьев.

    «В такой ситуации нам необходимо как можно дальше отогнать ВСУ от Донецка. Мы видим, что на подконтрольной им территории до сих пор целыми остаются объекты транспортной инфраструктуры: автомобильные и железнодорожные мосты, аэропорты, дороги. Это позволяет противнику беспрепятственно выдвигаться на позиции, завозить боеприпасы и личный состав в те населенные пункты, откуда ведутся обстрелы», – подчеркивает Бердичевский.

    «Проблема еще в том, что ВСУ используют мобильную технику. Они выезжают в поле, быстро разворачивают вооружение, делают несколько залпов и покидают позиции. Мы, к сожалению, не всегда успеваем определить их местоположение», – объясняет проблему собеседник.

    «Остановить такие атаки можно одним способом – активнее разрушать транспортную инфраструктуру, тем самым разрывая логистические цепочки противника, парализовав его. Это поможет предотвратить постоянное пополнение сил и средств ВСУ», – заключил Бердичевский.

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