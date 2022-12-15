ВСУ обстреляли Киевский район Донецка снарядами НАТО ВСУ попали снарядом в купол Преображенского собора Мэр Донецка сообщил, что снаряд ВСУ прилетел в купол Преображенского собора 15 декабря 2022, 09:37 Текст: Александра Юдина

Снаряды ВСУ во время утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора и корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин. В своем Telegram-канале он также сообщил о перебитом газопроводе в многоквартирном доме по проспекту Мира, возгорании столовой, автомобилей на парковке возле бизнес-центра «Столичный». Кулемзин опубликовал фото последствий обстрела со стороны ВСУ в районе студгородка Ворошиловского района. В ночь на четверг Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град». Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России 13 декабря 2022, 09:27

Фото: t.me/kommunist

Текст: Александра Юдина

Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев. В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России. Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ. Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска. Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов 14 декабря 2022, 08:24

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости». Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена. В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку. Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики. Новости СМИ2 Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка 15 декабря 2022, 07:58 Текст: Антон Антонов

Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина. «Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС. Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория». Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами. ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление Марочко: ВСУ перебросили дополнительные силы на Сватовское направление 12 декабря 2022, 10:11 Текст: Антон Никитин

Украинские власти перебросили дополнительные силы на Сватовское направление в Донбассе, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Марочко со ссылкой на разведданные сообщил, что в район населенного пункта Стельмаховка к северо-западу от Сватово выявлена переброска сил и средств ВСУ, передает РИА «Новости». Офицер НМ ЛНР уточнил, что усиление позиций связано с успехами российских Вооруженных сил на этом направлении. Ситуация на Сватовском направлении обострилась несколько месяцев назад. Город Сватово подвергается обстрелам ВСУ из РСЗО HIMARS, украинские военные пытаются прорвать оборону на этом участке, имеющем стратегически важное значение. Также Марочко сообщал, что на Артемовское направление каждый день направляют порядка 360-500 новых украинских военных. Новости СМИ2 Российские военные за сутки уничтожили два танка и четыре единицы бронетехники ВСУ в ДНР 14 декабря 2022, 10:58

Фото: Александр Река/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Военнослужащие ликвидировали более 20 украинских боевиков, два танка, четыре единицы автомобильной и бронированной техники ВСУ за сутки, сообщили в управлении народной милиции ДНР. Уточняется, что уничтожена военная техника: два танка (Т-72АВ и Т-64БВ), четыре единицы бронированной и автомобильной техники, сказано в сообщении. Потери в живой силе противника составили более 20 человек, передает ДАН. В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку. Врио главы ДНР Денис Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике с 2014 года в 1,3 трлн рублей. Пушилин оценил нанесенный Киевом ущерб ДНР Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Киев с 2014 года нанес республике ущерб на сумму более 1,3 трлн рублей 14 декабря 2022, 09:05

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике превышает 1,3 трлн рублей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, сумма ущерба рассчитана ориентировочная, ее обозначала представитель ДНР в Совете по правам человека Елена Шишкина. Так, 1,3 трлн рублей приходится только на уничтоженное и разрушенное жилье. Однако нужно учитывать и разрушенные предприятия, инфраструктуру, объекты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости». Пушилин добавил, что ущерб фиксируется, а после победы (над киевским режимом – прим. ВЗГЛЯД) будет отдельное разбирательство. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Киев превращал жителей Донбасса в бездомных. Новости СМИ2 ДНР заявила об уничтожении танка и натовской гаубицы ВСУ Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении украинского танка и гаубицы М777 12 декабря 2022, 11:14 Текст: Антон Никитин

Подразделения Донецкой народной республики за минувшие сутки уничтожили украинский танк Т-72М1, гаубицу М777, а также более трех десятков националистов, сообщили в управлении народной милиции ДНР. По сообщению НМ ДНР, уничтожены гаубица М777, танк Т-72М1, шесть единиц бронированной и автомобильной техники. Кроме того, в воздухе сбили два беспилотника противника, пишет «Донецкое агентство новостей». Накануне сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. ВСУ ночью обстреляли пять населенных пунктов в ДНР Представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел ВСУ Майорска, Горловки, Каштанового, Минерального и Пантелеймоновки 14 декабря 2022, 06:34

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские силовики в среду ночью обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации представительства ДНР в СЦКК, в период с полуночи до 06.00 ВСУ обстреляли Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку в ДНР из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 мм, передает ТАСС. Накануне ВСУ обстреляли город Клинцы Брянской области, а также нанесли удары по территории химического концерна «Стирол» в Горловке. Новости СМИ2 Пушилин назвал процент освобожденной территории ДНР Врио главы ДНР Пушилин: Освобождено более 50% территорий Донецкой Народной Республики 13 декабря 2022, 04:55 Текст: Антон Никитин

Освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Пушилин заявил в интервью РИА «Новости», что освобождено немногим более 50% территорий Донецкой Народной Республики. При этом он уточнил, что если говорить о населении, то цифра гораздо больше, потому что численность населения в освобожденных населенных пунктах является достаточно большой. Он также заверил, что наши подразделения делают все возможное для того, чтобы освободить всю территорию ДНР в конституционных границах как можно быстрее. Накануне Пушилин заявил о продвижении российских войск вдоль всей линии соприкосновения в ДНР. В ДНР назвали причину сокращения числа обстрелов Донецка ВСУ В ДНР рассказали, что помогло снизить число обстрелов Донецка 14 декабря 2022, 21:38 Текст: Кристина Цыцура

Российские силы смогли добиться успехов в ходе контрбатарейной борьбы на Донецком направлении, число обстрелов Донбасса стало в разы меньше, рассказали в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Нам удалось поразить ряд важных огневых точек противника и мы наблюдаем в разы меньшее число обстрелов, чем в среднем за день на прошлой неделе», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Обстрелы последних дней «позволили вычислить и уничтожить несколько РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами». Ранее в Краматорске уничтожили склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, где хранились до 2 тыс. реактивных снарядов РСЗО «Град» и более 3 тыс. снарядов различного калибра. Новости СМИ2 Футболист Соломатин призвал поддержать участников спецоперации 12 декабря 2022, 21:19 С открытым обращением ко всем спортсменам страны выступил футболист, выступавший за сборную России, команды ЦСКА и «Локомотив» Андрей Соломатин. Он недавно побывал с гуманитарной миссией в Донбассе и стал первым из известных футболистов, кто побывал на территории ДНР и ЛНР за все восемь лет развития конфликта. Свое видеообращение спортсмен опубликовал через Telegram-канал добровольческого воинского подразделения «Эспаньола», созданного из числа футбольных фанатов. Он обратился ко всему футбольному сообществу, напомнил, что страна переживает не самые легкие времена. Футболист призвал коллег «объединиться» и «поддержать военных, которые сейчас сражаются на Украине». Он рассказал «Ридусу», что был рад поездке на территорию Донбасса. «Очень рад, что получилось не только приехать, поддержать, увидеться, но и привезти туда необходимые вещи. Вообще я сейчас стал больше вникать в обсуждаемую тему, и это была не первая и не последняя поездка. Собираемся так же часто посещать ребят, и по мере необходимости передавать определенные вещи», – добавил он. Спортсмен отметил, что сейчас надо не бояться, а наоборот, выражать свою поддержку. «И сейчас не только футболисты, но и все люди в нашей стране должны объединиться. И любыми способами помогать и поддерживать ребят, которые сейчас находятся на фронте. И по мере возможности каждый гражданин нашей страны должен вносить свою лепту в общую победу», – подчеркнул Соломатин. Он напомнил, что те ребята, которые сейчас находятся там, поддерживали и «болели» за российских спортсменов. По его словам, там сейчас находятся представители всех клубов России. «Хочу донести до тех ребят, которые играют в футбол, которые закончили с футболом. Сейчас та ситуация, когда мы должны поддерживать, мы должны болеть за них. Мы сейчас как болельщики, а они как игроки», – подчеркнул спортсмен. В Донецке зафиксирована самая высокая интенсивность обстрелов Власти ДНР: Такой высокой интенсивности обстрелов Донецка никогда ранее не наблюдалось 13 декабря 2022, 10:31 Текст: Александра Юдина

Обстрелы Донецка со стороны ВСУ в течение последних нескольких дней стали самыми сильными за все время существования республики, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин на канале «Соловьев Live». По его словам, Донецк настолько интенсивно не обстреливали ни в 2014-м, ни в 2015 году, вообще никогда. Так, ВСУ регулярно, «каждый день, два раза в день примерно, а может, и три, работают по площадям в разное время, в разные места», передает ТАСС. Накануне Донецк обстреливали с 9.05 до 12.28 мск, всего было выпущено 50 снарядов калибра 155 мм. Под обстрел попали населенные пункты Ясиноватая, Минеральное, Каштановое, Макеевка и Майорск. Водопровод, обеспечивающий водой металлургический завод в Донецке, получил повреждения. По Ясиноватой было выпущено три ракеты из РСЗО «Град» в 13.05 мск. Власти ДНР рекомендовали перевести служащих республики на удаленную работу. Новости СМИ2 Омбудсмен ДНР обратилась в ООН из-за нарастающей гуманитарной катастрофы 14 декабря 2022, 14:34 Текст: Ольга Иванова

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова сообщила обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с обстрелами ВСУ, рассказала она на пресс-конференции. В письме омбудсмена говорится, что целью Киева является террор мирного населения Донбасса и его планомерное уничтожение. «Также причинение максимального урона гражданской инфраструктуре и объектам, находящимся под защитой Женевских конвенций 1949 года», – приводит документ ТАСС. Морозова также указала, что кроме жилого фонда под обстрел попадают предприятия с «вредным производством». Так, 7 декабря ВСУ нанесли удар по действующему химическому концерну «Стирол» в Горловке. «Как известно, сама по себе горящая сера опасности не представляет, однако при соединении с водой образуется серная кислота, что в случае определенных погодных условий приведет к выпадению кислотных дождей», – добавила омбудсмен. В письме приведена статистика жертв, а также пострадавших от обстрелов мирных жителей ДНР. Указывается, что с 27 ноября 2022 по 7 декабря в результате обстрелов погибли 22 человека, ранены 83 жителя республики. Морозова призвала ООН привлечь Украину к ответственности и незамедлительно принять меры по пресечению поставок западного вооружения, которое используется для террора и уничтожения гражданского населения Донбасса. Напомним, нанесенный Киевом ущерб Донецкой народной республике превышает 1,3 трлн рублей, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Песков указал на осложненное обстрелами ВСУ восстановление новых регионов 13 декабря 2022, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные проводят варварские обстрелы инфраструктуры новых регионов России, этим обуславливается сложность восстановления таких объектов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Для восстановления Донбасса, Запорожской и Херсонской области предстоит «большая работа», сказал Песков, передает ТАСС. «Во-первых, зачастую работы ведутся в непосредственной близости к районам боевых действий. Во-вторых, речь идет о существенном износе и недофинансированности за последние годы – вы знаете, насколько тяжелыми были эти восемь лет и в ДНР, и в ЛНР. И плюс разрушения от варварских обстрелов, которые по социальной инфраструктуре наносят ВСУ», – указал представитель Кремля. По его словам, разрушенные объекты нужно чинить, развивать «и так далее», что требует вложений и людских ресурсов. Песков подчеркнул, что все касающееся восстановления и налаживания мирной жизни в новых субъектах, является «абсолютным приоритетом». «В связи с тем, что туда направляются достаточно большие деньги, это все объект для весьма и весьма плотного контроля всех ведомств, которые за это отвечают», – заключил он. В понедельник водопровод, обеспечивающий водой металлургический завод в Донецк, получил повреждения. Руководство Донецкой народной республики давало рекомендацию о переводе служащих республики на удаленную работу. Новости СМИ2 Сейм Польши назвал Россию «поддерживающим терроризм государством» Сейм Польши принял резолюцию с объявлением России «поддерживающим терроризм государством» 15 декабря 2022, 01:56 Текст: Антон Антонов

В резолюции, которую принял Сейм Польши, утверждается, что Россия якобы является государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства. Резолюция носит рекомендательный характер. Польша утверждает, что Москва якобы «систематически нарушает» права человека, международное право, Устав ООН и другие обязательства, а также «совершает аннексию территорий» других стран, «вооруженные нападения, военные преступления и геноциды». Кроме того, по версии Варшавы, Россия «предпринимает враждебные экономические действия, в частности в энергетической сфере». На российскую сторону возлагается ответственность за уничтожение самолета MH17 в Донбассе в 2014 году и падение Ту-154 под Смоленском в 2010 году. Кроме того, утверждается, что Россия занимается «международным пиратством», блокируя украинские порты, передает РИА «Новости». В резолюции содержится призыв к Совету министров Польши продолжать поддержку Украины и санкционное давление на Москву. По мнению депутатов, необходимо создать международный механизм «выплаты военных репараций Украине и компенсаций государствам, организациям и физическим лицам, понесшим потери» из-за российской спецоперации. Напомним, Европарламент поддержал юридически не обязывающую резолюцию о признании России «государством – спонсором терроризма» из-за военной операции на Украине. Москва заявила о стремлении ЕП усилить конфронтацию с Россией. Власти США заявили, что не собираются вносить Россию в свой список «стран – спонсоров терроризма», но могут разработать альтернативу такому шагу.