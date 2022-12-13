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13 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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США признали поражение в игре «отмени Россию»

Выступать «реабилитированные» сборные будут не под национальными флагами, а под флагами МОК Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Украина принесла в Херсон голод и репрессии

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После того как российские военные приняли решение отвести войска из Херсона, в город приехал Владимир Зеленский. Он пообещал оставшимся там жителям возвращение к нормальной жизни в максимально возможные сроки. Сейчас в Херсоне нет продовольствия, питьевой воды, электричества и тепла. Но власти Украины занимаются не вопросами жизнеобеспечения, а исключительно репрессиями. Похожая обстановка и в соседнем Николаеве. Подробности...
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Меркель стала символом подлости и лжи Запада

Скандальное заявление Меркель о Минских соглашениях вызвало негативную реакцию в разных частях света Christian Thiel/Global Look Press
История с откровениями Ангелы Меркель о Минских соглашениях получила новое развитие. Масштаб критики в ее адрес распространился от Австрии до Китая. В чем заключается суть претензий к бывшему канцлеру Германии и почему ее заявление будет иметь далекоидущие последствия не только для Европы, но и для всего мира?  Подробности...
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Почему я за Донбасс

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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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    Почему «Артемовская мясорубка» имеет стратегическое значение

    Украина ожесточенно обороняет Артемовск и несет чудовищные потери
    		   13 декабря 2022, 17:44
    Фото: AP/TASS
    Текст: Евгений Крутиков

    «Артемовская мясорубка». Это словосочетание все чаще встречается даже в украинской прессе для описания происходящего возле города Артемовска (он же Бахмут) в Донбассе. Украина безвозвратно теряет там сотни военнослужащих ежедневно. Почему бои за этот город имеют в итоге стратегическое значение?

    Последнее время подчиненные Киеву военные эксперты стали уверять, что идущие прямо сейчас кровопролитные бои за Артемовск для России бессмысленны. С их точки зрения, даже занятие этого города окажется для Москвы только тактическим успехом, не влияющим на ход спецоперации в целом. Мол, Москва сосредоточилась на второстепенном направлении и тратит там слишком много ресурсов.

    Но если Артемовск так неважен, то зачем тогда ВСУ кладут при его обороне чудовищное количество живой силы и техники? Ежедневные потери ВСУ на данном направлении оцениваются в 300-400 человек (по западным же данным) на очень небольшом участке фронта в течение двух месяцев – это катастрофа с далеко идущими последствиями. Недаром в СМИ для описания происходящего так часто употребляется слово «мясорубка». Так зачем вообще нужен этот Артемовск?

    На самом деле, это не просто точка на карте, а один из крупнейших транспортных узлов в Донбассе, а из оставшихся под контролем ВСУ – последний такой. Именно через Артемовск до самого последнего времени проходили все пути снабжения ВСУ на Донецком направлении. Ссылки на населенный пункт Часов Яр тут не работают, поскольку Часов Яр не дает возможности снабжать украинские части южнее, в направлении Донецка, поскольку дорога от Артемовска и Часова Яра на юг уже занята.

    Понятно, что часть железнодорожной инфраструктуры разрушена, но восстановить ее не слишком большая проблема. Из Артемовска легко можно добраться в Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. Проще говоря, если провести от него по карте стрелочки, то наступление из Артемовска можно будет вести и на Славянск, и на Краматорск, и на Светлогорск и на Северск (через Соледар, который тоже должен быть зачищен российскими войсками в ближайшее время).

    Кроме того, с потерей Артемовска ВСУ лишатся возможности контратаковать на Лисичанском направлении и на Сватово. Провиснет даже Изюм, а российская армия получит новый плацдарм для наступления на Краматорск.

    При этом сам Артемовск кроме своего географического положения и развилки дорог особой ценности не имеет. Там нет каких-то важных производств, водных путей. Это захолустье, 12-й по площади населенный пункт из той части Донбасса, что пока контролируется украинскими войсками.

    Из политических плюсов: постепенный выход на границу ДНР становится ощутим. Также именно из района Артемовска ведется обстрел Горловки. И хотя бы с Горловки можно будет такую угрозу снять.

    Еще один нюанс. Знаменитые линии обороны (многокилометровые траншеи – «муравейники»), построенные ВСУ по всем правилам военной фортификации за восемь лет, большей частью уже разрушены. На линию обороны по прямой с юга на север Артемовск – Соледар – Северск ВСУ отошли после потери Северодонецка и Лисичанска. Это была новая линия обороны, которая казалось очень устойчивой, если смотреть на штабную карту. Дальше на запад никаких крупных линий обороны нет, кроме укрепрайона Краматорск – Славянск. Строить их зимой проблематично. В теории это можно было сделать, если бы ВСУ просто отошли бы из Артемовска на Славянск и окопались там.

    Собственно говоря, они так постоянно и поступали. Сдали Лисичанск и отошли на Артемовск. Но сейчас Артемовск превратился для ВСУ в ключевую позицию обороны на Донецком направлении, и уйти оттуда сейчас – значит, разрушить фронт без возможности его стабилизировать километров на 50-70 вглубь, а то и дальше.

    Можно встретить неподтвержденные данные, что глава Генштаба Украины Залужный еще летом якобы предлагал Зеленскому оставить линию обороны Артемовск – Соледар – Северск по примеру Лисичанска. Это дало бы Украине возможность сохранить дееспособные номерные бригады для обороны агломерации Краматорск – Славянск.

    Отрицательным моментом такого маневра стала бы потеря возможности эффективно снабжать всю донецкую группировку, что через какое-то время привело бы к потере Авдеевки, Марьинки и Угледара. А это принцип домино. А мы уже говорили о том, что сейчас на Донецком направлении занятие любого населенного пункта (даже села с говорящим названием Трехизбенка) может иметь стратегическое значение.

    Сейчас в Артемовске ВСУ сконцентрировали 53-ю и 54-ю омбр, а севернее него – 30-ю омбр и 10-ю огшбр. Также под Артемовск была переброшена 57-я мотопехотная бригада, со Сватовского направления переведена 71-я егерская бригада и с Краснолиманского – 81-я отдельная аэромобильная бригада, а также батальон 65-й мехбригады ВСУ, который до этого готовился к контрнаступлению в Запорожье.

    Иными словами, бои за Артемовск стали не отвлекающим моментом для российских войск, а наоборот: ВСУ были вынуждены в спешном порядке снимать успешные части с других направлений и забрасывать их в «бахмутскую мясорубку». Остановились попытки атаковать на Краснолиманском и Сватовском направлениях. А идея организации наступления в Запорожской области вообще забыта.

    Полный перечень частей ВСУ, задействованных сейчас под Артемовском, куда шире. Помимо вышеперечисленных, это 24-я и 62-я омбр, 3-я отдельная танковая «Железная» бригада, 93-я омбр «Холодный Яр», 109-я, 112-я, 125-я (Львов) и 241-я (Киев) бригады теробороны. Плюс отдельные части артиллерии стратегического резерва Генерального штаба ВСУ. И против всего этого с российской стороны действует только ЧВК «Вагнер» и отдельные подразделения 1-го армейского корпуса ДНР.

    При этом значительная часть западных и украинских экспертов продолжает повторять странную мантру про «перемалывание российских войск» Украиной в районе Артемовска. В реальности же происходит все ровно наоборот. ВСУ уже дважды только за ноябрь были вынуждены отводить из Артемовска части 53-й и 54-й омбр в Часов Яр и Краматорск на доформирование из-за тяжелых потерь. Тут дело даже не в том, что новые волны мобилизованных на Украине не так боеспособны, как ветераны номерных бригад, хотя и это есть. Главное, что теряется структура этих бригад.

    До 2022 года ВСУ упорно пытались перейти на навязанную натовскими инструкторами структуру батальонных групп. Это работало в период «странной войны» 2016–2021 годов, которая сводилась к занятию ВСУ отдельных участков так называемой серой зоны. Вот на такое и были заточены натовские БТГ.

    Потом выяснилось, что БТГ сами по себе функционировать не могут, им требуется поддержка артиллерии и бронетехники. А артиллерия и бронетехника были выведены из штатного состава номерных бригад ВСУ и превратились в что-то вроде оперативного резерва А это, в свою очередь, требует иных, более продвинутых способов координации между частями, поскольку вся артиллерия и бронетехника оказались в ВСУ выведены в отдельные подразделения.

    Российская же армия в последние несколько месяцев на Донецком направлении переформировалась в усиленные батальоны, в которые уже по штату включена и бригадная артиллерия, и бронетанковые части. В результате им сейчас не требуется дополнительное слаживание, более того, в такого рода батальоны легко вливаются обученные мобилизованные.

    В итоге получается, что ВСУ втянули себя в саморазрушительные бои на линии Артемовск – Соледар – Северск, продолжая закачивать туда чудовищные людские и технические ресурсы.

    Причины очевидны: дальше на запад подготовленных линий обороны, кроме Славянска и Краматорска, у ВСУ нет. Потеря же Артемовска в нынешних условиях влечет за собой разрушение фронта по всему Донецкому направлению. Выйти из этого без логистических потерь уже нельзя, происходит обескровливание других участков фронта, а политические перспективы всего этого, мягко говоря, неочевидны.

    В таком контексте сами собой снимаются вопросы о том, зачем вообще нужны бои за Артемовск. Локальная операция (как это видится на карте) постепенно превратилась во вполне себе стратегическую. Более того, нет уже никаких сомнений в том, что Артемовск и Соледар будут зачищены в некое обозримое время, что сделает бессмысленными все планы ВСУ по «обескровливанию» и удержанию произвольно построенной линии обороны. Да, выжившие уйдут в Краматорск и Славянск, но конфигурация фронта и политическая ситуация будут уже совсем иными. И далеко не в пользу ВСУ.

     
     
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