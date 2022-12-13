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В ЛНР рассказали об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке»
Офицер НМ ЛНР Марочко: Полоса обороны украинских войск в районе Артемовска трещит по швам
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Полоса обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Артемовске трещит по швам, но ее поддерживают постоянным пополнением личного состава, заявил офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко.
«Полоса обороны украинских войск трещит по швам, но ее еще сдерживают постоянными перебросками дополнительной живой силы, которая перемалывается нашими войсками. Уже даже не из наших уст, а из уст украинских и зарубежных СМИ звучит такое понятие, как «артемовская мясорубка», оно полностью соответствует действительности. Потому что там ужасные вещи происходят для украинских военнослужащих», – передает ТАСС слова Марочко.
Он добавил, что большое количество украинских военных отказывается выполнять преступные приказы командования, ВСУ не хватает боеприпасов, техники и транспорта, многие передвижения уже идут пешим порядком, поскольку транспорт, который им поставляют, не совсем предназначен для климатических условий.
Ранее Марочко сообщил, что из-за высоких потерь среди вооруженных сил Украины под Артемовск (Бахмут) прибыло большое количество врачей из западных регионов страны.
В СНБО Украины заявили о готовности атаковать Россию
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что Киев нанесет удар по территории России в ответ на атаки российских ракет
Киев готов атаковать российские территории, если будут наноситься новые удары по Украине, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телевизионного агентства НТА.
По словам Данилова, Киев способен на все, что касается его интересов, и спрашивать не будет, куда бить врага.
«Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком», – приводит РИА «Новости» слова Данилова.
Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что попросил у США ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы».
Между тем, британская Times со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что Соединенные Штаты больше не настаивают на том, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) не наносили ударов по российской территории, так как меньше опасаются эскалации со стороны Москвы.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Офис Зеленского и «Укрпочта» привезли в Херсон оскорбившую жителей марку
Офис Зеленского презентовал голодным жителям Херсона марку с арбузами
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Власти Украины объявили о создании новой марки с изображением арбуза жителям Херсона, где нет воды, еды, газа и электричества.
Марка посвящена Херсонской области и будет использоваться киевской корпорацией «Укрпочта». В херсонских СМИ сочли эту акцию оскорблением и издевательством, указав, что в городе нет воды, продуктов, света и газа, нечего есть и пить, а марка им мало, чем поможет, пишет Kherson.life.
СМИ отметило также подозрительную закономерность в том, что «Укрпочта» идет рука об руку с ВСУ и СБУ, приезжая сразу же после «фильтрационных чисток».
«Без света, отопления и воды, зато с маркой! Так держать», – написал Kherson.news.
«Офис Зеленского вместе с «Укрпочтой» презентуют новую марку в Херсоне – в городе, где по вине Киева нет света, тепла, а воду набирают из луж. На марке арбуз, на презентации – плакат с матерными лозунгами. Феерия, конечно», – отреагировала на инициативу офиса Зеленского Telegram-канал Небожена.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина принесла в Херсон голод и репрессии.
Ранее на Украине в честь Дня народного единства в России решили выпустить марку с намеком на повторение теракта на Крымском мосту. Напомним, после теракта «Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. На фоне баннера с изображением Крымского моста после взрыва активно фотографировались граждане Украины.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Жертвами удара HIMARS по Мелитополю стали мирные жители
Рогов сообщил о жертвах и пострадавших в результате украинского удара из HIMARS по Мелитополю
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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS, есть жертвы и пострадавшие, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Также обстрелу из HIMARS подвергся Стаханов в ЛНР, сообщили в мэрии города.
Рогов сообщил в Telegram, что удар был нанесен по ресторану «Привал охотника». В результате среди мирных граждан есть погибшие и пострадавшие. Как пояснил Рогов, «в результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели». Также он сообщил, что в Мелитополе горит комплекс на базе отдыха. «По предварительным данным, два человека погибли и двое ранены. Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – говорится в сообщении.
Позднее врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram сообщил, что число пострадавших при ракетном ударе по Мелитополю увеличилось до 10 человек. «Полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы», – сообщил он.
Власти Стаханова сообщили в Telegram, что в центре города временно отключалось электричество, сейчас подача восстановлена. Кроме того, в мэрии рассказали, что под обстрел попала частная гостиница, которая «сейчас не работала». Спасатели разбирают завалы, передает ТАСС.
Напомним, в над Мелитополем сработала ПВО, были слышны пять взрывов. Кроме того, система ПВО сработала над Симферополем. Также сообщалось, что ВСУ обстреляли Новопсков в ЛНР из американской РСЗО HIMARS.
Пушилин сообщил о продвижении российских войск по всей линии боев в ДНР
Пушилин заявил о продвижении войск России вдоль всей линии соприкосновения в ДНР
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Вдоль всей линии соприкосновения в ДНР наблюдается продвижение вперед российских подразделений, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин в своем видеообращении, опубликованном в Telegram, отметил, что на некоторых участках наблюдается продвижение на 100–200 метров в день, на других «важны и 10–20 метров, если это улучшает позиции». Как ранее сообщал Пушилин, освобождено более 300 населенных пунктов ДНР, передает ТАСС.
Также Пушилин сообщил, что вооруженные силы Украины ведут «веерные обстрелы» центра Донецка. Обстрелы осуществляются со стороны Нетайлово и Тоненького. По его словам, «контрбатарейная работа продолжает усиливаться, насколько это возможно».
Он рассказал, что украинские войска ведут огонь из карьеров, пытаясь таким образом защитить огневые точки от контрбатарейной работы российских сил. Однако, как сообщил врио главы ДНР, «есть поражения огневых точек противника, есть уничтожения установок «Град».
Напомним, сообщалось, что подразделения ДНР уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков. Кроме того, были сорваны украинские атаки на южнодонецком направлениях. В свою очередь, украинские военные продолжают обстреливать гражданские цели в Донецке.
Минобороны показало боевую работу «Искандеров» по объектам ВСУ
Опубликована видеозапись боевой работы ракетных комплексов «Искандер» по объектам вооруженных сил Украины
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Российское Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.
На видео расчет убирает с комплекса маскировочную сеть. Пневмодомкратами комплекс выравнивается строго в горизонтальной плоскости, ракету приводят в стартовое положение, после чего по приказу с командного пункта осуществляют пуск, передает РИА «Новости».
«Ракетчики Западного военного округа начинают свой день с уничтожения очередного объекта противника», – сообщило Минобороны в Telegram. Отмечается, что «от получения задачи до пуска – несколько минут», а крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.
В Министерстве указали, что есть и баллистические ракеты, которые используют для ударов по крупным площадным целям, транспортным узлам, скоплениям живой силы и техники. Командир расчета пусковой установки пояснил, что «на каждой машине загружены разные изделия». «В зависимости от того, какая задача, той машиной и работаем. Соответственно, ту ракету и используем. Расчеты слаженные, понимание без слов, задачи выполняем на отлично», – сказал он.
Напомним, российское военное ведомство уже публиковало видеозапись с боевым применением крылатой ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ. В августе сообщалось, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе.
Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
Пригожин предложил забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Бизнесмен Пригожин поручился за стрелявшего по полицейским в Новошахтинске экс-бойца ЧВК «Вагнера»
Руководство «Группы Вагнер» не снимает с себя ответственности за находящегося под следствием в связи с обстрелом полицейских в Новошахтинске Павла Николина, под личное поручительство готов забрать его обратно на фронт, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что Николин находится под следствием, и компания всячески его поддерживает. При этом руководство ЧВК «Вагнер» не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.
«Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», – заявил бизнесмен.
Ранее Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Системы ПВО сработали над Симферополем
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Симферополем, все службы работают в штатном режиме, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов в своем Telegram-канале сообщил, что система ПВО сработала над Симферополем, и призвал сохранять спокойствие, все службы работают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что взрывы были слышны над Мелитополем, предварительно сработала ПВО.
Милиция ДНР заявила об уничтожении трех танков и гаубицы М777 ВСУ
НМ ДНР: За сутки уничтожено три танка, гаубица М777, пять беспилотников и 40 боевиков ВСУ
Подразделения ДНР за минувшие сутки уничтожили три танка, натовскую гаубицу и более 40 украинских боевиков, сообщили в Управлении народной милиции республики.
По сообщению НМ ДНР, за сутки уничтожены: два танка Т-64БВ и один Т-72М1, гаубица М777, пять единиц бронированной и автомобильной техники, три беспилотника и свыше 40 военнослужащих ВФУ, передает ДАН.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские позиции на Южно-Донецком направлении подверглись атаке со стороны трех усиленных взводов украинской армии, все атаки успешно отражены.
Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин заявил о приближении поражения Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам
Власти ДНР заявили о приближающемся поражении Киева благодаря ударам ВС России по энергообъектам
Военное поражение Украины становится реальнее благодаря российским ударам по энергообъектам, заявил и. о. главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, из-за обстрела энергоинфраструктуры Украины между военнослужащими киевского режима затруднена логистика военного характера, а также коммуникации между подразделениями. Кроме того, ВСУ не могут провести ремонтные работы поврежденной техники, передает РИА «Новости».
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
В Кремле заявили, что украинский конфликт может завершиться в любой момент, если Киев проявит политическую волю.
Эксперт объяснил влияние ударов по энергосистеме Украины на снижение боевого потенциала ВСУ
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Без электричества ВСУ не могут ремонтировать поврежденную в ходе боевых действий бронетехнику, а западные поставки вооружений Украине не восполняют эти потери, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в его стране уничтожена уже половина энергетической инфраструктуры.
«Удары России по энергетической структуре и по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины существенно снижают боеспособность ВСУ, поскольку возможности самим ремонтировать подбитую в боях технику украинцы лишились – нет света, а возить чинить в Евросоюз за тысячи километров по железной дороге весьма проблематично», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
По этой причине поставки с Запада уже не покрывают потребностей ВСУ, что приводит к дефициту тяжелого вооружения и бронетехники, добавил эксперт. По его словам, сейчас ВСУ теряют на линии соприкосновения техники больше, чем получают взамен новой или отремонтированной. «Кроме того, и состояние европейского ВПК – не самое лучшее, ведь он долго сидел на секвестре, устроенном еврочиновниками. Европейские члены НАТО последние полгода отдавали вооружение Украине, а восполнить их отсутствие западный оборонпром не успевал. Так что еще и по этой причине поставки для Киева будут снижаться с каждым месяцем», – уверен Леонков.
К примеру, портфель военных заказов ФРГ на 100 млрд евро будет, вероятно, распределен среди американских предприятий ВПК, предположил собеседник. «Реализация этих контрактов начнется лишь в следующем году, а на полную производственную мощность все выйдет только в 2024-м. То есть Европа будет полностью зависеть от поставок из США, и про военную помощь Украине тут разговор пойдет не в первую очередь. Кстати, США уже давят на Европу с тем, чтобы она начала поставлять оружие Украине прямо из действующих воинских частей, что для европейских генералов совершенно недопустимо», – сказал эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Джо Байденом сообщил, что в его стране уничтожено около 50% энергетической инфраструктуры, добавив, что причиной стали российские ракетные удары, передает РИА «Новости».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед встречей министров иностранных дел альянса в Бухаресте заявил, что урон от ракетных ударов по Украине «колоссальный», несмотря на работу системы ПВО. Он пообещал Киеву в этой связи дополнительную помощь от альянса. Столтенберг добавил, что НАТО изучает возможности предоставить Украине новые системы ПВО, боеприпасы и обеспечить обслуживание уже переданных систем.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что удары по украинской энергетической инфраструктуре носят характер ответных действий, добавив, что ничто не помешает ведению спецоперации. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?» – цитирует Путина ТАСС.