Президент ЮАР перечислил 10 пунктов мирной инициативы по Украине

Президент ЮАР Рамафоса озвучил 10 пунктов мирной инициативы африканских стран по урегулированию ситуации на Украине

В рамках встречи африканской делегации с главой российского государства Владимиром Путиным президент ЮАР Сирил Рамафоса раскрыл 10 пунктов мирной инициативы по урегулированию ситуации на Украине.

В первом пункте подчеркивается, что африканская мирная инициатива не противоречит инициативам других сторон. Во втором пункте выражается уверенность в урегулировании конфликта через «переговоры и дипломатию». В третьем пункте содержится призыв к «деэскалации конфликта» с обеих сторон, передает РИА «Новости».

В четвертом признается «суверенитет всех участвующих в конфликте стран в понимании устава ООН». В пятом указывается, что «все страны нуждаются в гарантиях безопасности». Шестой пункт посвящен «свободе передвижения зерновых через Черное море» и отмене «любых препятствий, которые существуют сейчас».

Седьмой пункт относится к «гуманитарной поддержке для тех, кто в ней нуждается и кто страдает в результате конфликта», восьмой – к «освобождению военнопленных с обеих сторон». «Связанный с этим вопрос касается детей, которые оказались заложниками этого конфликта – эти дети должны вернуться туда, откуда они прибыли, в свои дома», – сказал Рамафоса.

Девятый пункт говорит о восстановлении разрушений, вызванных боевыми действиями. В десятом выражено желание «видеть определенную работу, определенные процессы, которые повлекут за собой окончание» конфликта.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров после переговоров Путина с представителями миротворческой миссии стран Африки указывал, что мирная инициатива стран Африки по урегулированию ситуации на Украине, «в принципе, на бумаге не была сформулирована».