Генсек НАТО Столтенберг: Мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инициативу африканскую мирную инициативу, предостерег от заключения «псевдомира» на Украине. По его мнению, чтобы мир был прочным, он должен быть «справедливым».

Столтенберг в интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag заявил, что мира на Украине нельзя достигнуть через заморозку конфликта и согласия на «сделку, которую навязывает Россия». Генсек Североатлантического альянса выразил уверенность, что определять приемлемые условия может лишь Киев.

При этом, отметил Столтенберг, переговорные позиции Киева будут укреплять «успехи ВСУ на фронте», передает Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).

Также Столтенберг заявил, что будущее Украины связано с Североатлантическим альянсом, однако, по его словам, сейчас важнее, чтобы страна «самоутвердилась как суверенное и независимое государство». В противном случае, пояснил он, дискутировать о членстве в НАТО будет невозможно.

Генсек альянса добавил, что на предстоящем в июле саммите НАТО в Вильнюсе планируется принять долгосрочный пакет помощи, предусматривающий приближение Украины к стандартам альянса.

Выступив против замораживания конфликта на Украине, Столтенберг отреагировал на африканскую мирную инициативу, согласно которой ситуация на Украине должна быть урегулирована путем переговоров и дипломатии.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин встретился с главами делегаций африканских государств. В Кремле, комментируя африканскую инициативу по мирному урегулированию, отмечали, что «очень большая часть» ее «абсолютно реализуемая и абсолютно может обсуждаться». Однако Украина «не так склонна к диалогу», говорил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.