Минюст внес Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов

|
28 марта, понедельник | Последнее обновление — 14:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле выразили тревогу в связи с новым высказыванием Байдена о Путине
Разделы
Вернутся с фронта сто пятьдесят тысяч мужчин, которые уже сейчас обнуляют бессмысленные ценности инстаграм-тщеславия. А придя, обнулят остальную шелуху. Кто осмыслит все это? Уж точно не певица Монеточка или Иван Ургант.
Подробности...
Разложение происходит на уровне смыслов, на уровне идей. Новая методика ведения войны, одним из проявлений которой и является информационная война, делает акцент на идею, на «захват воображения». Захватывается общество, которое влияет и на армию, как производную от этого общества.
Подробности...
Если случится худшее и коллекции не вернут – то это станет самым катастрофическим событием в истории музейной России после того, что натворили немецкие варвары в годы Великой Отечественной войны.
Подробности...
В Лос-Анджелесе прошла церемония объявления победителей 94-й премии «Оскар». Главным событием стал инцидент между лауреатом премии Уиллом Смитом и ведущим церемонии комиком Крисом Роком. Ведущий пошутил над стрижкой жены Смита, после чего актер поднялся на сцену и дал тому пощечину. Впрочем, многим конфликт показался инсценировкой
Подробности...
В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
Подробности...
В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Минюст внес Deutsche Welle в список СМИ-иноагентов
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Издание Deutsche Welle внесено в список СМИ-иноагентов, сообщили в Минюсте России.
В сообщении на сайте ведомства говорится, что 28 марта «во исполнение требований действующего законодательства России (...) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено Deutsche Welle (Германия, Kurt-Schumacher-Strasse 3, 53113 Bonn)».
Решение было принято «на основании документов, поступивших от уполномоченных органов госвласти».
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсу TJournal за призывы к массовым беспорядкам и экстремизм. Кроме того, по требованию прокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны» (признан в России СМИ-иноагентом).
В Британии призвали Европу признать ошибочность санкций против России
Британский политический обозреватель Энтони Уэббер выразил мнение, что Соединенное Королевство и другие страны не задумывались о последствиях введения санкций против России, Европе необходимо полностью изменить политику и признать влияние объявленных рестрикций против Москвы на свою экономику.
«Дело в том, что когда страны, в частности Великобритания, стали вводить санкции против России, власти даже не задумывались о последствиях подобных санкций», – сказал эксперт в беседе с телеканалом RT.
Ограничения, отметил Уэббер, вылились в массовые акции протеста в Европе. Следствием сложившейся ситуации станет увеличение давления на власти западных стран.
Европе теперь важно полностью изменить свою политику и осознать, что государства, которые вводят санкции против России, в итоге «вводят санкции против самих себя», подытожил эксперт.
Напомним, 8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал ЕС отказаться от российских энергоносителей. В Сенате США спрогнозировали начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия приучает Европу к новой геополитической реальности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине раскритиковали «историческую» речь Байдена
|
|
Украинские журналисты, политики и бизнесмены неоднозначно восприняли речь президента США Джо Байдена, которую он произнес после завершения своего европейского турне. Украинцы не поняли, что же было «исторического» в речи главы Белого дома и чем он может помочь Киеву.
«Может ли кто-нибудь мне объяснить: в чем «историчность» вчерашней речи Байдена и чем она поможет воюющей Украине?» – приводит слова экс-нардепа Игоря Мосийчука «Страна.ua».
В свою очередь журналист Иван Яковина назвал речь Байдена «очень слабой». «Если бы он деловито и спокойно перечислил вооружения, которые через пару дней получит Украина – это было бы дело. А так – вода и пустота», – написал он.
«Речь Байдена циничная. Основана на интересах США и самого Байдена на ноябрьских выборах в Палату представителей. Гибнущие украинцы для Дяди Сэма всего лишь инструмент международной политики, а не личная трагедия», – считает бизнесмен Сеяр Куршутов.
Также пользователи Сети связали уничтожение ВС России базы горючего в районе Львова с речью Байдена. «Понятно, почему именно Львов стал сейчас мишенью Путина. Это красноречивая пощечина президенту США, который именно в тот момент находился в каких-то 10 минутах полета ракет от атакованного Львова», – заявило командование воздушних сил Украины.
Напомним, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожили крупную базу горючего в районе Львова.
В субботу Байден в ходе пресс-конференции заявил, что россияне не враги США, а НАТО – «сугубо оборонительный альянс». По словам Байдена, введенные против России санкции беспрецедентны по масштабу, якобы «высасывают силу» и возможность укреплять военный потенциал. Байден считает, что российская экономика сократится вдвое из-за западных санкций и не будет входить в 20 крупнейших в мире. Байден заявил, что против России ввели самые тяжелые в мировой истории санкции, но за ними последуют новые.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Журналист: В Латвии тысячи россиян лишают права на ВНЖ
|
|
В Латвии ужесточили процедуру продления вида на жительство, новые правила лишат «десяток тысяч человек» ВНЖ, утверждает оппозиционный латвийский журналист Григорий Нехорошев.
В Facebook* (Meta* Platforms (материнская компания Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена) журналист рассказал, что «для продления ВНЖ в Латвии требовали каждый год справку о наличии прожиточного минимума на год. Раньше это было что-то около 12 тыс. евро на год. Это было очень неудобно, деньги большие, держать их мертвым грузом в банке глупо. Но приходилось».
«Каждый год я брал справку в Москве, в Сбербанке и «Альфа-банке» и показывал эту справку в миграционном управлении Латвии. Затем это требование отменили, как нарушающее тайну личной информации. Ну а вдруг на днях это правило вернули, а за это время прожиточный минимум вырос до 1500 евро в месяц, то есть 18 тысяч за год. (Этот минимум придумали в миграционном управлении, к жизни он отношения не имеет, в Риге можно нормально жить на 400 евро в месяц)», – пишет Нехорошев.
Журналист также добавил, что «справки из российских банков теперь не действуют, банки же под санкциями».
«То есть десяток тысяч человек изящно, одним росчерком бюрократического пера лишили ВНЖ. Причем это люди, которые любят Латвию, которые заплатили огромные налоги, чтобы здесь жить», – заключил он.
Ранее пророссийского блогера Кирилла Федорова задержали в Риге.
В США объяснили заинтересованность Байдена в Украине
|
|
Президент США Джо Байден использует Украину как расходный материал для противостояния с Россией, пишет в своем блоге американский журналист Гленн Гринвальд.
Он отметил, что с 2014 года Вашингтон не только подталкивал Киев к энергичной милитаризации, но и отправлял военных советников и сотрудников разведывательных служб для обучения ВСУ. Значительная часть сложного вооружения, которым Соединенные Штаты накачивали республику, попала в руки неонацистских батальонов, интегрированных в ее армию, напомнил автор, сообщает РИА «Новости».
«Все это похоже на форму де-факто экспансии НАТО без официального членства в альянсе», – размышляет Гринвальд.
По мнению журналиста, США наращивали военные возможности Украины, чтобы использовать ее как «прокси» для ведения длительной борьбы с Россией.
На протяжении восьми лет американское правительство в жесткой форме пресекало любые дискуссии о том, что необходимо договариваться с Москвой и избегать конфронтации в Восточной Европе.
«Подводя итог, можно сказать, что администрация Байдена <...> рискует столкнуть две мощнейшие ядерные державы в войне», – считает журналист.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Япония призналась в неспособности присвоить резервы Банка России
|
|
Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, которые хранятся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки.
Судзуки заявил, что «исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны), нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», передает РИА «Новости».
«Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», – добавил он, отвечая на вопрос депутата, может ли Токио поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.
В Банке Японии хранится 33 млрд долларов, что в японских иенах составляет около четырех триллионов, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России.
Напомним, Япония заморозила средства ЦБ России в рамках экономических санкций.
Также в Токио решили ужесточить валютное законодательство из-за санкций против России. Кроме того, решение России о продаже газа за рубли вызвало в Японии «непонимание».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Британцы обвинили Зеленского в попытках спровоцировать третью мировую
Читатели Daily Mail обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского за его просьбу отдать танки и самолеты стран НАТО Киеву.
«НАТО не обязано помогать Зеленскому. Он неправильно разыграл свои карты и разозлил Россию, настаивая на вхождении Украины в альянс. Все это происходит из-за его высокомерия»,– приводит РИА «Новости» мнение читателя под ником Januaryaugust.
«Он отчаянно пытается втянуть в это весь мир», – пишет еще один пользователь.
«Задача этого парня и Байдена – начать третью мировую войну», – считает пользователь Barnhillboy.
«Извини, но мы не хотим ядерной войны», – отметил H8INGITHERE.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в обращении к НАТО попросил предоставить стране «1% самолетов, 1% от всех танков».
Между тем, глава британского Минобороны Бен Уоллес в интервью газете The Mail on Sunday заявил, что поставки на Украину сложной военной техники западного производства будут малоэффективны.
Немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщило, что на Украину из ФРГ в пятницу прибыли 1,5 тыс. зенитных ракет «Стрела» и 100 пулеметов MG3, а также 8 млн патронов для пистолетов.
Напомним, пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев. До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия. При этом в реальности Великобритании будет очень сложно логистически передать Украине танки и самолеты, об этом прямо заявил премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: Соцсети сделали из Украины мем
|
|
Украинскому кризису уделяют много внимания в соцсетях, при этом его используют либо для пропаганды, либо ради получения прибыли, считает журналистка Хейли Фелан, ее эссе опубликовано в The New York Times.
По ее мнению, тема Украины обросла большим числом мемов, что имеет за собой множество не только позитивных, но и плохих последствий. Причиной такого феномена Фелан назвала алгоритмы работы соцсетей, нацеленные на распространение самого прибыльного контента, передает РИА «Новости».
По ее словам, «социальные сети оптимизированы для самых быстрых, самых горячих и самых возмутительных действий», об этом журналистке рассказал Макс Стоссель, советник Центра гуманных технологий, некоммерческой организации, занимающейся переосмыслением цифровой инфраструктуры.
Фелан осудила предложение Илона Маска сразиться с российским президентом за судьбу Украины: по ее словам, из-за такого отношения к информации сложная геополитическая история превращается в соцсетях в простой до абсурдности нарратив.
Журналистка также напомнила о случае, когда в соцсетях «завирусился» снимок палестинской активистки Ахед Тамими, противостоящей израильскому солдату. Фотографию от 2012 года выдали в Сети за изображение украинки, выступившей против российского военнослужащего. По мнению Фелан, упрощение создает благодатную почву для подобных фейков.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что серьезно задумался о создании новой социальной сети, «такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Американские СМИ раскритиковали Байдена за слова в адрес Путина
|
|
Президент США Джо Байден выпадами против российского лидера Владимира Путина может заметно усложнить диалог с Москвой по всем темам, главе американской администрации нужны новые советники, говорится в редакционной статье Wall Street Journal.
Издание отмечает, что «почти весь мир, включая собственных советников Байдена раскритиковал его за оплошность во время речи в Варшаве», в которой он сказал, что Путин «не может оставаться у власти». Привычка Байдена «искажать свою собственную политику», что он допустил трижды в ходе недавней поездки в Европу, по мнению издания, особенно опасна в нынешних условиях международного кризиса, передает ТАСС.
Издание советует президенту США пригласить в администрацию некоторых высокопоставленных консерваторов и республиканцев, чтобы получать больший спектр мнений и советов по международным вопросам, в чем он «отчаянно нуждается». Как отмечает издание, госсекретарь США Энтони Блинкен верно советовал Байдену не уходить полностью из Афганистана, но глава Белого дома послушал советников от «либеральных интернационалистов», которых, как утверждается в статье, в команде американского лидера большинство.
Издание выразило сомнение, что Байдену «было мудро открыто выступать за смену режима» в России, и отмечает, что это россиянам решать вопросы в своей стране. Высказывания Байдена в Варшаве в свою очередь «должны быть подкреплены не только риторикой». США и Западу в целом, по мнению издания, нужно срочно восстановить и укрепить доверие к своим военным и дипломатическим средствам сдерживания. Поэтому советники-«ястребы» в команде Байдена более способны послать миру, а также противникам США, такой сигнал.
Издание также обратилось к читателям с просьбой прекратить призывать редакцию потребовать отставки Байдена, с которым Америке «жить еще три года». Издание отмечает, что в случае отставки руководить страной будет Камала Харрис, которая «за последние 14 месяцев не смогла продемонстрировать даже минимальные знания или способности для работы». Поэтому Байдену, пишет издание, нужно наращивать оборону и действовать с большим дипломатическим реализмом, чтобы противостоять серьезным рискам, которые придут в дальнейшем.
Ранее Байден заявил, что якобы не призывал к смене власти в России. При этом в минувшую субботу Байден во время визита в Варшаву, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». В тот же день в Белом доме заявили, что Байден якобы не обсуждал власть Путина в России или же «смену режима». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что это решать не Байдену, президента России выбирают россияне. В Кремле также указали, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Уилл Смит ударил ведущего во время вручения премии «Оскар»
|
|
Американский актер Уилл Смит ударил по лицу актера и комика Криса Рока во время церемонии вручения премий «Оскар», стало известно из трансляции мероприятия, показанного в эфире телеканала ABC.
Рок объявлял претендентов в категории «Лучший документальный фильм». Во время выступления комик пошутил «об удивительной, очень короткой прическе» Джады Пинкетт-Смит – жены Уилла Смита. Она в последнее время страдает от алопеции – аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос. Недавно она заявила, что не будет больше этого скрывать. После этого Смит встал со своего места, поднялся на сцену и ударил Рока по лицу, передает ТАСС.
Затем он вернулся в свое кресло, но произнес еще несколько слов в адрес Рока. В этот момент на трансляции отключили звук, так что слова Смита остались неизвестными. Затем Рок произнес: «Это была величайшая ночь в истории телевидения». После этого церемония продолжилась в обычном порядке.
Позже вышедший на сцену для получения награды за лучшую мужскую роль Смит начал плакать, извинился и сказал, что в жизни важно защищать свою семью, как это делал его персонаж в фильме «Король Ричард» – Ричард Смит, отец теннисисток Серены и Винус Смит. «Но на этой работе ты должен терпеть, когда люди неуважительно говорят о тебе, улыбаться и говорить, что все хорошо», – добавил он. «Я хочу быть посланцем добра и заботы, и я хочу извиниться перед академией и всеми остальными номинантами», – сказал Смит.
Напомним, в число претендентов на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» вошел короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова под названием «БоксБалет». При этом в феврале мультипликатор Антон Дьяков заявил о сложностях с получением американской визы.
В Киеве прошли обыски у Михаила Погребинского
|
|
Политолог, основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал об обыске и опроверг информацию о своем задержании СБУ.
«Я не задержан. Никаких подозрений мне не предъявляли. Обыск был, но я не имею никакого процессуального статуса, даже статуса свидетеля. Слухи о моем задержании просто провокация», – заявил Погребинский изданию «Страна.ua».
Ранее в воскресенье СМИ сообщили, что в субботу вечером у Погребинского прошел обыск, после этого ряд правозащитников сообщили о его задержании.
Напомним, главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль отреагировал на кадры издевательств ВСУ над российскими военнопленными
|
|
Причастные к организации пыток российских военных, попавших в плен, должны понести ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, видели. Эти, как и другие факты, будут проверяться – вы знаете, что наш Следственный комитет занялся этим. Достаточно чудовищные кадры. Безусловно, они нуждаются в правовой оценке, и те, кто принимал участие в этих пытках, подлежат преследованию», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что виновные должны понести ответственность за свои действия. Так представитель Кремля ответил на вопрос, видели ли в Кремле видео с жестоким обращением с российскими военнопленными и планируется ли поднимать вопрос на международном уровне.
В Сети ранее опубликовали ролик, на котором российским военным прострелили ноги. По сообщениям в интернете, это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что грозит украинским националистам за жестокое обращение в отношении пленных военнослужащих и гражданских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Подразделения ВДВ совершили марш в Киевской области
Подразделения Воздушно-десантных войск России совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, сообщили в Минобороны РФ с представлением видеозаписи марша.
«Подразделения Воздушно-десантных войск совершили марш в Киевской области с преодолением водной преграды, в ходе которого обнаружили и уничтожили беспилотники противника», – передает сообщение ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что личный состав в ходе совершения марша преодолел водную преграду по наведенному понтонному мосту и продолжил движение в назначенный район. Во время движения радиолокационной станцией мобильного зенитного ракетного комплекса ВДВ «Стрела» были обнаружены разведывательный и боевой беспилотные летательные аппараты (БЛА) националистов. Беспилотники были уничтожены. Кадры публикует «Звезда».
«В данный момент совершили марш, преодолели водные преграды, заняли оборону. Сбили два летательных аппарата. Один из них оказался боевой, второй – разведчик. Коллектив нашей боевой машины слаженный, все опытные, не первый год в армии, каждый знает свою задачу и задачи своего товарища», – сообщил командир боевой машины Алексей.
Также МО показало кадры развертывания мобильного комплекса связи. Военные связисты ВДВ круглосуточно обеспечивают обмен информацией между пунктами управления и подразделениями ВДВ.
Ранее сообщалось, что ВКС России за сутки уничтожили 67 украинских военных объектов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон осудил Байдена за высказывания в адрес Путина
|
|
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не позволил бы себе оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, которые допустил американский президент Джо Байден.
«Я думаю, что надо опираться на факты и делать все, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Я бы не использовал подобного рода слова, потому что я продолжаю вести дискуссии с президентом Путиным», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Он отметил, что «Франция сделала выбор не вмешиваться в конфликт военным путем». По его словам, необходимо сначала добиться прекращения огня, а затем полного вывода российских войск с территории Украины.
«Если мы хотим этого, не надо эскалировать ситуацию ни словами, ни действиями», – добавил французский лидер.
В субботу, выступая в рамках визита в Варшаву, хозяин Белого дома, говоря о президенте России Владимире Путине, выступил с утверждением, что «этот человек не может оставаться у власти». После этого Белый дом опроверг призыв Байдена к смене власти в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не президенту США Джо Байдену решать, кто будет находиться у власти в России.
Напомним, что Байден во время посещения лагеря украинских беженцев вновь недипломатично высказался о Путине. Песков заявил, что личные оскорбления президента США в адрес главы российского государства сужают окно возможностей для налаживания отношений Москвы и Вашингтона.
Кроме того, Песков заявил, что заявления Байдена в адрес Путина являются личными оскорблениями, но Кремль не будет давать им резкой оценки с учетом утомляемости, раздражительности и забывчивости американского лидера. Он также объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Германия назвала срок отказа от российских нефти и угля
|
|
ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.
«Что касается Германии, движение [к отказу от российских энергоносителей] будет довольно быстрым. Мы уже активно работаем с предприятиями над переориентацией импорта угля, это может произойти уже в этом году. Мы также работаем над реализацией подобных мер в отношении нефти, отказ от поставок может быть реализован очень быстро», – передает его слова ТАСС.
Шольц при этом отметил, что в случае введения резкого эмбарго на импорт российских энергоресурсов под ударом оказались бы «многие рабочие места».
Напомним, телекомпания CNN со ссылкой на источник сообщила, что несмотря на требование ввести запрет на поставки энергоносителя из России, европейские страны к общему мнению по этому вопросу не пришли.
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, выразила мнение журналистка Вера Вольфсккампф для Das Erste.
Ранее президент США Джо Байден 8 марта подписал указ, запрещающий импорт из России энергоносителей, в качестве санкции в связи с военной операцией России на Украине. Речь идет про нефть и нефтепродукты, нефтяное топливо и масла, продукты их перегонки, а также газ, уголь и угольную продукцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Италия не нашла рублей для оплаты российского газа
|
|
Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni не имеет возможности оплачивать поставки газа из России в рублях, заявил глава компании Клаудио Дескальци, выступая на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ.
Он заявил, что Eni вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» заморожены еще с 2014 года.
«Так что единственная большая проблема – это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <…> Да, сейчас газ из России поступает в Италию, через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно», – передает слова Дескальци ТАСС.
Он добавил, что Европа никогда не думала о будущем своей энергетической безопасности. Альтернативой российскому газу для Италии могут стать поставки из Африки. «В настоящий момент Африка единственный ответ. США также могут быть вариантом, но их газа недостаточно. Африка – отличная возможность, потому что им необходимо развиваться, а нам нужен газ. Это хорошее сочетание», – сказал Дескальци.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что ФРГ намерена в этом году полностью отказаться от поставок угля и нефти из России, работа по этому направлению ведется.
Напомним, президент России Владимир Путин ждет до 31 марта доклад от правительства, Банка России и Газпрома об изменении валюты платежа на рубли за поставки газа в недружественные страны, следует из перечня поручений главы государства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|