Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Медиазоны»

США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине

Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.

Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.

В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.

Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.

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