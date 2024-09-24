Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.35 комментариев
Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»
Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».
Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.
Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».
Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».
Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.