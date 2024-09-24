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    Самая безликая страна Европы желает стать злейшим врагом России
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    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Подполье сообщило об ударе по группе операторов дронов ВСУ в Херсоне
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    Телеведущий в Литве извинился за призывы убивать за русскую культуру
    Израиль объявил о ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы»
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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    35 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    32 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    67 комментариев
    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

    Коментарии (33)
    24 сентября 2024, 12:04 • Видео
    Макрон хочет нового миропорядка

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    24 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    ВС России уничтожили авиабомбой пункт временного размещения ВСУ у Купянска
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные уничтожили авиаударом пункт временной дислокации украинской армии у Купянска, министерство обороны опубликовало соответствующую видеозапись.

    В ходе удара уничтожено до 40 боевиков и пять единиц военной техники, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что удар наносился объемно-детонирующей авиабомбой ОДАБ-1500.

    Ранее Минобороны сообщало об уничтожении десятков украинских военных на Купянском направлении ударом бомб ФАБ-500.

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    24 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    Скачко: Украина окажется «на пороге мира» в случае капитуляции Зеленского
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявление Владимира Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным. Подобная риторика стала следствием неправильного учета им собственной роли в нынешних раскладах. Однако Украина действительно может оказаться на «пороге мира», если киевские власти объявят о капитуляции, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Владимир Зеленский надеется, что Запад консолидируется и, с одной стороны, даст Киеву вооружение и все необходимые разрешения, а с другой стороны – максимально надавит на Россию и принудит ее к переговорам о мире», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    Однако, добавил он, европейские страны совместно с США уже выработали некую программу развития украинского конфликта, в основу которой положены в первую очередь их собственные интересы. На этом фоне заявление Зеленского о том, что Украина находится на «пороге мира», выглядит наивным, полагает собеседник. 

    «Подобная риторика стала следствием неправильного учета Зеленским собственного места, значимости и роли в нынешних раскладах. Он тешится завышенными надеждами, и это рождает у него наполеоновские комплексы», – пояснил Скачко.

    По его мнению, заявление Зеленского адресовано как украинцам, там и внешним игрокам. «Он хочет произвести впечатление и на собственное население, и на мирового обывателя – прежде всего представителя Глобального Юга или мирового большинства», – уточнил эксперт. Однако, как заметил спикер, получается это у Зеленского не очень хорошо.

    «В американском дурдоме сейчас проводят день открытых дверей, а городской сумасшедший в майке цвета хаки пропагандирует шизофрению», – сыронизировал политолог. В заключение Скачко отметил, что Украина окажется «на пороге мира», когда киевские власти примут решение о капитуляции.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется. По его мнению, Украина «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Однако несмотря на такую оценку, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию.

    Кроме того, он сообщил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <...> «План победы» – это усиление Украины, украинской армии», – приводит ТАСС слова Зеленского. 

    Между тем телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

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    24 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    ВСУ за сутки потеряли более 2 тыс. человек
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в зоне специальной операции в последние сутки потеряла свыше 2 тыс. военнослужащих, сообщило министерство обороны.

    Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны у Липцов, Волчанска и Волчанских Хуторов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена контратака нацформирования «Кракен», в зоне действия группировки ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» поразила живую силу и технике 43-й, 44-й, 66-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны у Купянска и нескольких других населенных пунктов Харьковской области, а также у Макеевки, Невского в ЛНР и у Торского в ДНР.

    ВСУ потеряли до 420 человек, боевую бронированную машину «Казак», гаубицу М198, САУ «Акация», орудие Д-20, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30 и орудие L-119 и четыре полевых склада боеприпасов.

    «Южная» группировка поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины у Краматорска, Северска, Верхнекаменского, Калинины, Ступочки, Предтечино, Белой Горы, Максимильяновки и Катериновки в ДНР.

    В этой зоне ВСУ за сутки потеряли до 810 человек, БТР, боевую бронированную машину, САУ Krab, М777, две гаубицы FH-70, орудие Д-20, две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, орудия L-119 и М119. Также уничтожены станция РЭБ и четыре полевых склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» поразила формирования 67-й, 100-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой, 55-й артиллерийской бригад, 78-го десантно-штурмового полка ВСУ, 109-й, 118-й, 119-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Дзержинска, Нелеповки, Розовки, Красноармейска, Димитрова, Гродовки, Украинска, Горняка и Кураховки в ДНР.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение и нанесли удары по 67-й, 100-й механизированным и другим украинским бригадам. ВСУ потеряли до 555 военнослужащих, БТР М113, боевую бронированную машину Kirpi и несколько артиллерийских установок.

    Группировка «Восток» поразила несколько подразделений, в ее зоне ВСУ потеряли до 130 человек. Подразделения группировки «Днепр» нанесли урон живой силе и технике в Запорожской и Херсонской областях, украинская армия потеряла там до 50 человек.

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    24 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР

    Источник: Десантники ВСУ самовольно оставляют позиции в ДНР

    Десантники ВСУ начали самовольно покидать позиции в ДНР
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские десантники из 81-й отдельной аэромобильной бригады начали самостоятельно покидать позиции в ДНР из-за недостатка боеприпасов и продовольствия, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

    Украинские военные столкнулись с нехваткой гранат и боеприпасов для стрелкового оружия, сказал собеседник РИА «Новости».

    У них наблюдается дефицит продовольствия, бойцы долго пребывают на передовой без ротации, что негативно сказывается на их моральном состоянии. На данный момент свои позиции самостоятельно покинули 10 человек, отметил источник.

    Ранее попавший в плен к ВС России украинский военнослужащий Николай Устенко заявил, что украинских бойцов не готовят перед отправкой на передовую.

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    24 сентября 2024, 06:57 • Новости дня
    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Мирошник сообщил о составлении поименного списка удерживаемых ВСУ жителей Курской области

    Составлен поименный список удерживаемых ВСУ жителей Курской области
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Константин Сергеев

    Россия располагает поименным списком мирных жителей Курской области, удерживаемых ВСУ, он передан правоохранительным органам, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «Поименный список есть... передан в правоохранительные органы и уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. По этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права. Решается оно путем давления либо победой на поле боя», – цитирует РИА «Новости» Мирошника.

    Он добавил, что, по последним данным, в здании в Судже украинские военные удерживают от 70 до 120 мирных жителей Курской области. Причем, по мнению Мирошника, количество людей может быть и больше.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, родственники российских военных, попавших в ходе СВО в плен, получают со стороны Украины угрозы и требования выкупа за них.

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    24 сентября 2024, 14:52 • Новости дня
    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи

    Кимаковский: Угледар попал в клещи, ВСУ пытаются вывести из города ударные группы

    Советник главы ДНР сообщил о взятии Угледара в клещи
    @ REUTERS/Yevhen Titov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы пытаются вывести ударные группы из Угледара, попавшего в окружение российских войск, ротация подразделений ВСУ практически невозможна, заявил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

    «Угледар попал в достаточно серьезные клещи. И уже ротация (сил ВСУ) фактически невозможна», – сказал он в эфире Первого канала, передает РИА «Новости».

    Кимаковский отметил, что даже в украинских кругах, близких к министерству обороны, признают тяжесть положения, в котором оказалась 72-я бригада ВСУ. По данным разведки ДНР, подразделения находятся в критическом состоянии, и украинские силы стараются вывести свои наиболее ударные группы из региона, сказал советник главы ДНР.

    Ранее ВС России взяли в клещи группировку ВСУ в Селидово.

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    24 сентября 2024, 11:52 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» 41 день удерживал позиции в окружении в Курской области

    Алаудинов: Бойцы спецназа «Ахмат» героически удерживали позиции 41 день в окружении

    Спецназ «Ахмат» 41 день удерживал позиции в окружении в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Спецназ «Ахмат» более 40 дней удерживал позиции в окружении в Мартыновке, сдерживая противника и обеспечивая перегруппировку других отрядов, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В окружении находились 22 бойца спецназа «Ахмат», передает «РИА Новости».

    Алаудинов рассказал, что бойцы героически удерживали важный участок, обеспечивая перегруппировку других отрядов и сдерживая противника. «С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения встали на основном направлении удара противника», – отметил Алаудинов. На протяжении 41 дня бойцы «Ахмата» не отступали и не получали приказов на отход, несмотря на тяжелые условия.

    Командир подчеркнул, что задача бойцов заключалась в удержании важного логистического узла до закрепления других отрядов на новых позициях. Когда в отряде появились тяжелораненые, было принято решение о срочной эвакуации. Алаудинов отметил: «Ни в одном месте ни разу »Ахмат« не оставил позиции и не ушел». Он добавил, что подвиг бойцов «Питерского» отряда еще раз подтверждает готовность спецназа «Ахмат» держаться до конца.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» успешно использовали два танка для сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа.

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    24 сентября 2024, 10:34 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США, отметив его влияние на получение Украиной американской финансовой поддержки.

    Дональд Трамп на митинге в Индиане, Пенсильвания, заявил, что Владимир Зеленский, президент Украины, стремится к победе демократов на предстоящих выборах в США. Трамп подчеркнул, что считает Зеленского «величайшим продавцом» в стране, сообщает The Washington Post. По словам Трампа, каждый визит Зеленского в США завершается тем, что Украина получает значительную финансовую поддержку, достигающую 60 млрд долларов.

    «Я думаю, что Зеленский является величайшим продавцом в стране. За каждый свой визит в США он увозит 60 млрд долларов», – заявил Трамп.

    Американские СМИ указывают, что победа Трампа на выборах может привести к серьезным изменениям во внешней политике США в отношении войны на Украине. В частности, обсуждалось, что Трамп заявлял о возможности прекращения войны путем давления на Украину с целью уступки части своих территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выразил сомнение в способности кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прекратить конфликт на Украине. Между тем Дональд Трамп-младший осудил критику украинского президента в адрес своего отца, напомнив о значительных финансах, полученных Украиной от США.

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    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    24 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    База данных украинских призывников появилась в продаже в интернете

    В интернете в продаже появилась база данных 678 тыс. украинских призывников

    База данных украинских призывников появилась в продаже в интернете
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Ольга Иванова

    На одном из крупнейших интернет-форумов выставлена на продажу база данных с личной информацией 678 тыс. украинских призывников, включая даты рождения и контактные данные.

    На интернет-форуме неизвестный пользователь разместил объявление о продаже базы данных украинских призывников, передает РИА «Новости».

    По словам продавца, база содержит 678 тыс. строк и включает информацию о молодых людях от 18 до 25 лет, которые подлежат призыву. В списке указаны полные имена, даты рождения, адреса регистрации, телефонные номера и информация о военкомате (ТЦК), к которому призывник относится.

    Пользователь, выставивший на продажу эту информацию, зарегистрировался на сайте 23 сентября. За доступ к данным он требует 3 тыс. евро или предлагает обмен на что-либо, что может быть ему интересно.

    Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что проект закона о мобилизации на Украине предусматривает обязательную постановку на воинский учет всех граждан с 18 до 60 лет.

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    24 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Засуха уничтожила треть урожая овощей на юге Украины

    Аномальная жара сократила урожай овощей на юге Украины на треть

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномальная жара и длительная засуха вызвали снижение урожая овощей на 30% на юге Украины, что, по мнению экспертов, приведет к значительному росту цен на овощную продукцию.

    Как сообщает ТАСС, аномальная жара и засуха на юге Украины сократили урожай овощей на треть. Руководитель агрохолдинга «Южная аграрно-экспортная компания» Юрий Кормышкин отметил, что в некоторых регионах снижение урожайности достигло 45-50%. Засуха повлияла как на ранний урожай, так и на летние посевы в Николаевской области, где предприятие потеряло четверть урожая капусты.

    Кормышкин прогнозирует рост цен на овощи, в частности на так называемый борщовый набор. Он отметил, что увеличение цен связано с ростом накладных расходов, включая стоимость электроэнергии и логистики. В условиях отключения электроэнергии для хранения урожая могут использоваться генераторы, что также увеличит стоимость хранения.

    Кроме того, как сообщалось, средняя цена тарелки борща на Украине выросла с 2020 года. В Николаевской области она достигла 3,1 доллара. Украинские аграрии предупреждают о возможном резком росте цен в связи с погодными условиями и снижением урожая. Президент Ассоциации фермеров Иван Томич заявил о вероятном увеличении цен на мясо и молочные продукты, также отмечаются проблемы с энергоснабжением, влияющие на мукомольную промышленность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе из-за засухи. Вследствие этого создали оперативный штаб для решения проблемы. Ранее в Ингушетии из-за аномальной жары и отсутствия дождей также пострадали посевы, и было решено объявить режим ЧС.

    Коментарии (4)
    24 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому

    Власти Одессы решили демонтировать 19 памятников в городе

    В Одессе решили снести памятники Пушкину и Высоцкому
    @ Денис Петров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Одессы намерены снести 19 памятников, включая памятники поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и певцу Владимиру Высоцкому, что отражает их новый проект по демонтажу культурных объектов, опубликованный на сайте городского совета.

    Одесский исполнительный комитет принял решение о демонтаже 19 памятников в городе, передает РИА «Новости». Среди памятников, которые планируется демонтировать, находятся монументы, посвященные известным русским деятелям: поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому, а также сценаристу Исааку Бабелю.

    В перечень входят не только монументы вышеупомянутым личностям, но и памятники певцу и актеру Владимиру Высоцкому и Зое Космодемьянской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.

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    24 сентября 2024, 12:35 • Новости дня
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    Песков: СВО закончится, когда Россия достигнет своих целей
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Специальная военная операция закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о словах украинского президента Владимира Зеленского о скором завершении конфликта.

    «Любая война – она так или иначе завершается миром», – цитирует Пескова ТАСС.

    Для России достижение поставленных целей является безальтернативным. «Как только эти цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», – указал он.

    Напомним, Зеленский выражал уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

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