Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

Tекст: Антон Антонов

Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.