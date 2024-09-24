Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.35 комментариев
Россия упрекнула Запад в использовании ООН как «концертной площадки» Зеленского
Небензя раскритиковал Запад за использование Совбеза ООН как «концертной площадки» для выступления Зеленского
Западные страны использовали заседание СБ ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Небензя отметил, что в организации заседания наблюдаются процедурные нарушения, передает ТАСС.
«Это мог бы быть интересный разговор о развитии вопроса о повышении эффективности многостороннего сотрудничества. Но западные страны не удержались и отравили атмосферу, пытаясь заполнить эфир темой Украины, что уже набило оскомину всему остальному миру», – заявил дипломат.
«Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз - в зале заседаний Совбеза», – приводит слова постпреда РИА «Новости».
По словам российского дипломата, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.
Напомним, Зеленский прилетел в США, одной из целей его визита стало обсуждение украинского «мирного плана», который, как сообщается, подразумевает приглашение Украине вступить в НАТО и получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.