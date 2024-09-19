Зеленский везет в Америку план сохранения власти

Tекст: Анастасия Куликова

Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. По его словам, все важнейшие детали и ключевые аспекты инициативы уже полностью определены. «Самое главное теперь – решимость реализовать», – добавил он. Однако содержание итоговых предложений до сих пор официально не разглашалось.

Тем не менее некоторые положения плана «просачивались» в западные СМИ. Так, немецкий таблоид Bild писал, что инициатива может подразумевать заморозку боевых действий на некоторых участках фронта. В свою очередь французское издание Le Monde называло ключевым элементом идеи Зеленского вступление Украины в НАТО.

Отмечается, что он рассчитывает на соответствующее предложение со стороны Джо Байдена до окончания полномочий действующего президента США, то есть до начала 2025 года. Еще одну деталь плана обозначил Сергей Лещенко, советник главы офиса Зеленского. По его словам, инициатива основана на одобрении западными странами ударов ВСУ вглубь территории России.

В свою очередь другой член администрации Зеленского Михаил Подоляк объяснял, что инициатива также подразумевает реализацию мер политического, экономического и дипломатического давления на Москву. В частности, он упоминал «аудит санкций» в отношении РФ и увеличение инвестиций в военное производство Украины, пишет «Газета.ru».

Между тем в Москве «план победы» противника восприняли со скепсисом. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют» – а значит, необходимо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока». В то же время, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Россия продолжит выполнять цели специальной военной операции, несмотря на заявления украинских властей.

При этом на следующей неделе в США начнется Генассамблея ООН, в кулуарах которой, по данным западных СМИ, Зеленский рассчитывает встретиться с Байденом и представить свой план. Кроме того, с ним намерена провести переговоры вице-президент Штатов Камала Харрис. Ее соперник на предстоящих выборах республиканец Дональд Трамп тоже не исключил возможности диалога с украинским руководством.

По мнению экспертов, Зеленский готовил свой план аккурат к визиту в США, но очередная инициатива киевских властей совершенно нереализуема. «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил политолог Владимир Скачко.

По прогнозу собеседника, в Штатах Зеленский снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на своих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что реализуемо это только при условии помощи со стороны Запада. Отсюда и появляются такие «хотелки», как вступление в НАТО до конца года, а также разрешение на удары вглубь российской территории.

Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Москвой.

Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко. «План победы» станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность реализации инициативы киевских властей крайне мала.

«На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог.

Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Местные политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и продолжать идти по стопам Бориса Джонсона, то есть настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – считает Скачко.

С тем, что план нереалистичен и не принесет победу Украине, согласен и военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил слова Зеленского о желании лишить россиян «комфортной жизни». «Это и является ключевым моментом его инициативы. Именно для этого Киеву нужны дальнобойные ракеты. Они хотят бить не по военным, а по гражданским объектам», – полагает собеседник.

Задумка украинского руководства заключается в запугивании россиян и склонении их к переговорам.

«Тогда Зеленский выдвинул бы ряд условий: заморозка конфликта по всей линии фронта, вступление Украины в НАТО, возвращение Крыма, Донбасса и Новороссии. Все эти «хотелки», по всей видимости, содержатся в «плане победы» и выглядят как бред сумасшедшего», – акцентировал Леонков.

Эксперт согласен со Скачко, что одна из целей плана – спровоцировать войну НАТО с Россией. «Если конфликт закончится не в его пользу, то ему придется отвечать. Поэтому для него важно, чтобы боевые действия продолжались и более того – расширялись. Тогда под шумок можно будет уползти в какую-нибудь норку», – уточнил собеседник.

Еще одна цель плана – продемонстрировать Вашингтону свою дееспособность и таким образом «продлить свой мандат», добавляет Леонков. В этой связи он напомнил о неудачах ВСУ на поле боя и больших потерях украинской армии. Что касается разрешения на нанесение дальнобойных ударов по России, то Киев его уже получил, полагает военный эксперт.

«Однако пока ВСУ не была дана команда применять его в действии, поскольку на Западе начались ерзания после предостережения Владимира Путина. Зеленский же может носиться с любыми прокламациями. Другое дело, что если США и ЕС пойдут на поводу у украинского руководства, то это обернется плачевными последствиями в первую очередь для западных стран. Думаю, пока они продолжат поддерживать ВСУ, но по принципу «авось пронесет», – добавил Леонков.

То, что «план победы» был подготовлен аккурат к визиту Зеленского в Вашингтон, неслучайно, считает политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что украинское руководство было вынуждено его составлять по просьбе США. «Американские политики, обсуждая тему ограничения для ВСУ на применение дальнобойного оружия, говорили, что хотели бы видеть, как Зеленский собирается побеждать. Тот на коленке и состряпал совершенно несусветную чушь», – указал собеседник.

«Украинское руководство надеется получить дополнительные миллиарды и вооружение.

Сам же план выглядит нереализуемым, – подчеркнул политолог. – Поражение Зеленского мы себе представляем, а его победу, по-моему, представить не может и самый рьяный представитель Рады. Отсюда и безумные идеи вроде заморозки конфликта на отдельных участках фронта».

«Пункт о прекращении огня в инициативе стал шедевральным примером идиотизма украинских властей. Они буквально в открытую говорят: «на этом участке – мы ничего не делаем, а на этом – разрешаем наступать». Разумеется, когда все начали откровенно смеяться над идеей, в МИД страны поспешили опровергнуть данную информацию», – отметил Корнилов.

Он, как и Леонков, указал на желание Зеленского испортить жизнь россиянам. «Это к вопросу о дебатах на Западе об ограничениях по применению дальнобойного вооружения. Очевидно, что киевские власти просят разрешения совершать террористические акты в глубине территории РФ», – акцентировал собеседник.

Причем лоббистов украинской позиции на Западе довольно много, заметил политолог. «По сути, осталась только блокирующая позиция Джо Байдена, который, видимо, не хочет совершать резких шагов до выборов в США, – пояснил эксперт. – Остальные политики в Вашингтоне, Лондоне, а также в штаб-квартире НАТО призывают снять ограничения. Впрочем, по всей видимости, это решение уже принято, о чем высказывался Сергей Лавров».

Корнилов отдельно оценил предстоящий визит Зеленского в Вашингтон. «Он в первую очередь надеется переговорить с Байденом, но в Белом доме пока не подтвердили эту встречу. Это должно быть тревожным звоночком для Киева, – указал собеседник. – Интрига состоит в том, найдет ли президент США для него время».

Что касается встреч Зеленского с Дональдом Трампом и Камалой Харрис, то, по мнению политолога, те постараются вести себя крайне аккуратно, учитывая «избирательную кампанию». «Кандидат в президенты от республиканцев – несмотря на недавнее покушение – проявит определенную дипломатию, но не станет выражать особой любви к собеседнику. Другой вопрос: как поведет себя Зеленский? В последнее время он хамит всем подряд. Если он начнет ругать Трампа, то тот за ответом в карман не полезет», – заключил Корнилов.