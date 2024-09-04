Зеленский чисткой министров решил «оживить труп» украинской власти

Названы причины массовых отставок украинских министров

Tекст: Анастасия Куликова,

Евгений Поздняков

На Украине анонсировали смену более 50% кабмина. «Как и обещали, большую перезагрузку правительства уже можно ожидать на этой неделе», – сообщил глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, 4 сентября Верховная рада рассмотрит вопросы увольнений, а 5-го – назначений новых политиков.

Ранее пять министров уже подали в отставку. Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ об увольнении замглавы собственного офиса: должность покинул Ростислав Шурма, занимавший ее с 2021 года. Лишился своего портфеля и глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Примечательно, что информация об его уходе появилась спустя некоторое время после того, как дипломат спровоцировал скандал с Польшей.

Кадровые перестановки активно обсуждаются в западных СМИ. Так, Financial Times связывает масштабные увольнения с попыткой Зеленского централизовать власть. «Осень будет чрезвычайно важной для Украины. И наши государственные институты должны быть настроены таким образом, чтобы страна достигла всех нужных нам результатов – для всех нас», – цитирует его заявление газета.

«Для этого нам нужно усилить некоторые направления в правительстве – и кадровые решения подготовлены», – уверяет Зеленский. При этом издание отмечает, что часть министров, покинувших свои посты, могут перейти на другие должности в правительстве. Однако не все западные наблюдатели испытывают оптимизм.

«Режим Зеленского находится на последнем издыхании», – комментирует в соцсети Х (ранее Twitter, заблокирован в России) перестановки Ким Дотком, бизнесмен и основатель файлообменника Megaupload. До этого он также писал, что власти Украины «открыто говорят о поражении в конфликте и винят в этом Запад».

Между тем в Кремле убеждены, что изменения не скажутся на переговорном процессе. «Это никак не повлияет», – отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В свою очередь Алексей Чеснаков, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры, пишет, что кадровые перестановки приведут к негативным для Украины последствиям.

«Если бы чистки проводились до провокации ВСУ в Курской области, они бы воспринимались внутренней аудиторией как проявление паники. Сейчас же, после изрядного эмоционального подъема, они продаются обществу как «обновление надежды».

Эффект этот, правда, будет кратковременным», – считает он. «При этом внутриэлитное напряжение на Украине растет. Регулярно появляются сообщения о проблемах в Верховной раде. Столь масштабные перестановки в условиях кризиса могут грозить серьезными сбоями в функционировании системы, которая и так работает в аварийном режиме», – акцентирует эксперт.

«Однако в краткосрочной перспективе все же может возникнуть некий позитивный импульс. Но затем наступит суровая реальность. Во-первых, окажется, что не все новички заиграют на новых позициях. А когда назначений так много, риск ошибки повышается. Во-вторых, вдруг станет ясно, что проблемы не в кадрах, а в структурных дефектах системы», – добавляет Чеснаков.

По мнению политолога Ларисы Шеслер, «министропад» на Украине стал своего рода элементом торга с США и ЕС. «Западные кураторы требуют от офиса Зеленского сменить весь правительственный блок, а в обмен на это обещают разрешить наносить удары вглубь российских территорий», – уточнила собеседница.

«Так как европейским политикам трудно объяснить своим избирателям, почему они помогают такой гнилой коррупционной системе, перестановки в Киеве выставят в качестве оправдания – якобы страна активно борется с казнокрадством»,

– детализировала она. На этом фоне специалист считает, что сообщения об изменениях направлены вовсе не на внутреннего потребителя. «Сегодня в стране нет заинтересованной в трансформации политической силы. Если раньше Украина представляла собой клубок борющихся олигархических кланов, то сегодня фактически все зачищены и подчинены Зеленскому и его офису», – пояснила политолог. Для России произошедшее не стоит считать позитивным сигналом, полагает аналитик. «В кресла сядут такие же «ястребы», русофобы и сторонники эскалации», – отметила она. При этом новый состав кабмина может начать свою работу с ужесточения налогового закона.

Что касается Дмитрия Кулебы, то на его отставку мог повлиять польский фактор, допускает она. «Дело в том, что украинским дипломатам свойственно по-провинциальному, по-хуторски брать нахрапом, неуемным хамством. Но Варшава, в отличие от Берлина, который проглотил «ливерную колбасу», привыкла быть требовательным ребенком в европейской семье и не потерпит конкуренции со стороны Украины», – отмечает Шеслер.

«Отставки министров свидетельствуют о том, что в правительстве страны, мягко говоря, не все ладно», – добавляет украинский политолог Владимир Скачко. Он напомнил, что обсуждение кадровых перестановок велось и прежде. Но до определенных решений дело дошло только сейчас. Собеседник объясняет это несколькими факторами.

«Во-первых, в США и европейских странах существуют разногласия относительно Киева. Если ястребы, типа Бориса Джонсона, требуют разрешить ВСУ использовать ATACMS для атаки на Крымский мост, то другие западные политики опасаются эскалации. На этом фоне некоторые чиновники, вероятно, приняли решение отойти немного в сторону на случай, если первые одержат верх», – предположил Скачко.

Во-вторых, приблизить перестановки могли неудачи ВСУ на фронте – «начиная от курской авантюры и заканчивая Донбассом», добавил он. «Владимир Зеленский попытается показать, что к власти якобы придут новые политики, однако в высокие кабинеты он все равно посадит «своих» проверенных людей. Это станет очередным примером того, как Киев выдает «зраду» за «перемогу», – детализировал спикер.

Политолог напомнил, что в 2014 году Виктор Янукович инициировал подобную чистку в кабмине. «Тогда уже было ясно, что его режим рушится. Попытка произвести обновление в такой ситуации ни к чему не привела», – уточнил Скачко. То же самое будет и сейчас, прогнозирует он.

«Кадровые перестановки могут на какое-то время «оживить труп». Украинское руководство продолжит имитировать бурную жизнедеятельность, но апгрейд в морге непродуктивен»,

– сыронизировал собеседник. Более того, возникает вопрос, кем заменят ушедших в отставку министров. «Скамейка запасных, конечно, есть, но качество тех, кто сидит на ней, оставляет желать лучшего. Местные политики – это временщики. О перспективах Украины как государства – даже несмотря на кадровые перестановки – говорить не приходится», – считает эксперт.

Отдельно он обратил внимание на отставку министра иностранных дел. Политолог напомнил, что Дмитрий Кулеба недавно спровоцировал скандал с Польшей. «Впрочем, он хамил не только Варшаве, но и другим европейским странам. Было видно, что человек пошел ва-банк: он либо добивается целей, в том числе поставок оружия ВСУ, либо его начнут бить по рукам. По всей видимости, терпение западных кураторов иссякло», – заключил Скачко